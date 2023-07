Een aarzelende start voor ‘Zomergasten’: ‘Wie zijn wij? Waar komen wij vandaan?’

Dat er hommeles is in openluchtzwembaden en stapvoets verkeer op de autoroute du soleil, suggereert dat het zomer is; dat ‘Zomergasten’ weer op de Nederlandse televisie komt, bewíjst het. In de eerste aflevering van de 36ste (!) jaargang schuift de Belgische kosmoloog en hoogleraar theoretische natuurkunde Thomas Hertog (48) aan tafel.

THOMAS HERTOG «Het was een hele klus om de fragmenten te kiezen, maar wel een plezierige. Het brede palet van thema’s en interesses die een rol spelen in je leven vatten in een selectie die – hopelijk! – een boeiende televisieavond oplevert: een mens doet dat niet elk jaar, hè (lacht).»

HUMO Theo Maassen, de presentator, is alleszins in blijde verwachting: ‘Ruimte, zwaartekracht, de oerknal, kwantummechanica, buitenaards leven, zwarte gaten. Ik wil het begrijpen, ik wil het weten!’

HERTOG «O, de lat ligt dus hoog. Maar prima, hoor! Voorlopig heb ik nog geen last van plankenkoorts (lachje).

»De rode draad in het gesprek wordt de kosmologie en de plaats van de mens in de kosmos. Die thema’s benader ik vanuit verschillende invalshoeken: technologie, wetenschap, geschiedenis, kunst, mijn eigen leven… Ik wil mijn kennis van en passie voor het heelal overdragen, maar ik wil óók graag een zaadje planten voor een reflectie over mens-zijn in de kosmos. Over die ene grote vraag: wie zijn wij, waar komen we vandaan? En ik hoop dat ik dat op een prettige, toegankelijke manier kan doen.»

HUMO Theo Maassen volgt Janine Abbring op als presentator.

HERTOG «Dat maakt het dubbel spannend: het is voor ons beiden de eerste keer. Ik heb Theo nog niet ontmoet. Het had wel gekund, maar voor mij hoefde het niet: laat het maar een echte, spontane conversatie worden.»

HUMO Dat gesprek zal vast ook langs Stephen Hawking passeren: je hebt lang met hem samengewerkt. Mis je je oude vriend?

HERTOG «Ik blik terug met dankbaarheid en vreugde, niet zozeer met heimwee. Het is geweldig om te zien hoe zijn werk op allerlei manieren wordt voortgezet. Dat is het mooie aan wetenschap: het is een dialoog tussen generaties. Stephen Hawking is gestorven, maar zijn werk niet.»

HUMO Licht je al een tipje op van de sluier die over je keuzefragmenten hangt?

HERTOG «Ik laat een stukje uit ‘Interstellar’ van Christopher Nolan zien (uit 2014, red.). Logisch, denk ik: het is het type sciencefiction waarvan ik als wetenschapper ook kan genieten. Die film gaat zó goed aan de slag met schijnbaar abstracte thema’s als de zwaartekrachttheorie, zwarte gaten, wormgaten... Bovendien is er een persoonlijke link: ik was erbij toen het idee voor ‘Interstellar’ is ontstaan. Maar als je wilt weten hoe dát precies zit, zul je moeten kijken (lacht).»

‘Zomergasten’

NPO 2, zondag 23 juli, 20.18