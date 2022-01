Een advocaat, een roeier, een bioloog, een influencer: ontdek het bont allegaartje BV’s dat meedoet aan ‘De verraders’

VTM heeft bekendgemaakt welke achttien BV’s moeten liegen en bedriegen in het nieuwe paradepaardje ‘De verraders’, een spel dat zo hard lijkt op ‘De mol’ dat het alleen nog maar teleur kan stellen. Het uit Nederland overgewaaide format is een ‘mind game’ waarin achttien mensen de drie saboteurs in hun midden moeten ontmaskeren, alleen weet de kijker op voorhand al wie liegt dat ‘ie zwart ziet en wie gewoon keihard gemanipuleerd wordt. Wie manipuleren zegt, zegt advocaten, dus neemt ook strafpleiter Walter Damen deel. ‘Ik zal ongetwijfeld kritiek krijgen, maar ik heb deelgenomen omdat ik niet alléén advocaat ben. Ik ben ook een mens die weleens iets nieuws wil proberen’, aldus Damen in Het Laatste Nieuws.

Het deelnemersveld is verder behoorlijk divers te noemen: naast de gebruikelijke VTM-gezichten Loïc Van Impe, Maureen Vanherberghen en Sieg De Doncker, doen ook verrassende namen als roeier Ward Lemmelijn, bioloog Dirk Draulans en ex-basketster Ann Wauters mee. Die laatste liet naar verluidt contractueel vastleggen dat Eddy Demarez niét de voice-over mocht doen.

Lees ook: Lot, de vrouw van Ann Wauters: ‘Ze is er klaar voor om afscheid te nemen van haar sport’

Bart Kaëll, ontwerpster Inge Onsea, wetstraatjournalist Hannelore Simoens, Niels Albert, Kim van Oncen, ‘wtFOCK’-actrice Nora Dari, Astrid Coppens, ‘Lisa’-acteur Issam Dakka, Wendy Van Wanten, influencer Jamie-Lee Six en Dominique Persoone vervolledigen het bont allegaartje.

***

Bassie en Adriaan lanceren eigen game

Broers Bas en Ad van Toor, beter bekend als de stokoude clown en acrobaat Bassie en Adriaan, hebben al bijna 20 jaar niet meer samen op een podium gestaan en maken om de haverklap ruzie over geld en de coronavaccins. Toch hebben ze nu iets gevonden wat hen weer verenigt: een game, die hopelijk nog meer geld in het laatje brengt en waarin werkelijk geen gepixelde spuit of naald te bespeuren is. ‘Bassie & Adriaan: Een gouden vangst’ is een smartphonespelletje dat draait om puzzels en minigames. ‘Het doet ons goed om te zien dat we nog niet vergeten zijn’, klinkt het in het Nieuwsblad, terwijl Adriaan op de achtergrond in zijn met geld gevuld zwembad flikflakt. ‘En het voordeel is dat we digitaal altijd jong blijven.’

***

‘Batgirl’ van Adil en Bilall cast eerste transpersonage van DC Comics

Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah, Belgische trots in duoformaat, blijven de wereld verbazen. In hun nieuwe film ‘Batgirl’ hebben ze voor het eerst in de geschiedenis van DC Comics een transpersonage gecast. De Filippijns-Amerikaanse Ivory Aquino, zelf trans, speelt Alysia Yeoh, de beste vriendin van Batgirl. Aquino is bekend van de miniserie ‘When We Rise’ uit 2017, waarin ze transrechtenactiviste Cecilia Chung portreteerde.

‘Batgirl’ wordt nog dit jaar verwacht.

***

Lees ook: Adil El Arbi en Bilall Fallah: ‘Mensen hier denken te wit. Dezelfde acteurs en actrices krijgen steeds dezelfde rollen’

Rechter verbiedt last-minute uitzending van ‘De Kasteelmoord’ op VTM

24 januari 2022

VTM kreeg vanmiddag te horen dat de vierdelige reeks ‘De Kasteelmoord’ voorlopig niet mag worden uitgezonden op basis van een eenzijdig verzoekschrift van de advocaat van Elisabeth Gyselbrecht, de vrouw van het slachtoffer (en dochter van de veroordeelde opdrachtgever van de moord, André Gyselbrecht).

Vanavond stond de lancering van ‘De Kasteelmoord’ gepland bij VTM. De vierdelige reeks gaat over de kasteelmoord, één van de meest besproken moordzaken van het afgelopen decennium. Tien jaar na de feiten reconstrueren de makers niet alleen het onderzoek naar de moord op Stijn Saelens, ze houden ook de rol die de media speelde tegen het licht. Ook de werking van het gerecht en de advocatuur in deze zaak komen aan bod.

De zender vindt het bijzonder jammer dat de rechter VTM zelfs niet gehoord heeft en dat dit uitzendverbod pas de dag van de uitzending van de eerste aflevering werd uitgesproken. VTM zal de beschikking van de rechtbank naar eigen zeggen ‘uiteraard eerbiedigen’ en de reeks niet uitzenden in afwachting van een uitspraak van de kortgedingrechter. ‘De reeks werd vorm gegeven volgens alle journalistieke normen en deontologie', laat de zender nog weten. Of het voorlopig uitzendverbod zal standhouden, zal door de rechter op zeer korte termijn beslist worden.

Lees ook: Walter Damen, advocaat van de veroordeelde, werkte mee aan ‘De Kasteelmoord’ op VTM: ‘Mijn cliënt wilde zijn stem in het geheel laten horen’ Misdaadjournalist Faroek Özgünes legt een bom onder het onderzoek naar de kasteelmoord: ‘Het was allemaal nog doortrapter dan gedacht’

***

True crime in België: wekelijks een misdaadverhaal van Streamz, Play4 en ‘De Volksjury’

Groot nieuws voor de macabere medemens onder ons: Streamz en Play4 brengen van 16 februari wekelijks een ophefmakend misdaadverhaal uit de vaderlandse geschiedenis. De reeks kreeg de originele naam ‘True Crime Belgium' en zal 16 afleveringen tellen, met beklijvende getuigenissen van speurders, onderzoeksrechters, open

bare aanklagers, nabestaanden en slachtoffers die de misdaad overleefden.

En voor wiens lugubere fantasieën daarmee nog niet vervuld zijn, kondigt Streamz ook een samenwerkingen aan met de Belgische koninginnen van de true crime: ‘De Volksjury’-duo Silke Vandenbroeck en Laura Scheerlinck. Zij zullen doorheen het jaar over vier ‘True Crime Belgium’-cases een special brengen voor de liefhebbers. En ook daar moet u niet meer lang op wachten, want de podcast zal uitkomen op 17 februari, de dag na de lancering van de docu-reeks.

LEES OOK: De favoriete moordzaken van ‘De volksjury’: ‘De Golden State Killer bleek een zielig oud mannetje, wat een anticlimax!’

Podcast 'De Volksjury': Laura Scheerlinck, Silke Vandenbroeck Beeld Sander Vandenbroeck

De reeks start met een dubbelaflevering over de zaak Osman Calli, een koele seriekiller die in één nacht zijn vrouw, zijn zus, zijn ex en haar schoonmama in Gent en in Aalst vermoordde. Andere zaken waarvan we al weten dat ze aan bod komen zijn: Kelly Hesters, over een 22-jarige die in haar boetiek werd aangevallen en gemarteld door een psychopaat, en de zaak Werbrouck-Eyletten, waarbij een demente moeder werd mishandeld door haar eigen dochter en vermoord door diens ex-partner.

‘Als kijker zit je op de eerste rij: de makers konden op journalistieke wijze de hand leggen op authentiek gerechtelijk foto -en videomateriaal dat voor het eerst zal getoond worden in deze bloedstollende reeks. Wat is er gebeurd? Wie heeft het gedaan? Wat bezielde de dader? Hoe werd de zaak opgelost en tot welke bestraffing leidde het onderzoek? In deze meeslepende crime-reeks kom je dit allemaal te weten.’ Rillingen verzekerd!

***

Jean-Claude Van Damme wordt premier van België

21 januari 2022

Fictie en realiteit zijn nooit ver van elkaar verwijderd, maar laten we hopen dat dit de uitzondering is, want in de nieuwe serie ‘JC1er’ is er een glansrol weggelegd voor Jean-Claude Van Damme: hij wordt premier van ons land. Het gaat om een Franstalige reeks van zes afleveringen die zal worden uitgezonden op betaalzender Canal+. The Muscles from Brussels speelt zichzelf wanneer hij terugkeert naar België omdat Hollywood hem en zijn spagaats eindelijk beu is – is me dat even profetisch. België verkeert op dat moment in een politieke impasse en zit al vijfhonderd dagen zonder regering. Ene Filip van Saksen-Coburg kan daar niet om lachen en benoemt dan maar JCVD tot premier. In de wandelgangen doet de ronde dat er eerst was gekozen voor Jean-Marie Dedecker als protagonist, maar het moet natuurlijk wel een béétje geloofwaardig blijven.

Dat het menens is, weten ze ook in politieke kringen. Van Damme heeft bij Kamervoorzitster Éliane Tillieux (PS) een verzoek ingediend om te mogen filmen in het federaal parlement. Onze vingers zijn alvast gekruist.

***

Måneskin treedt op in ‘Saterday Night Live’

Na boerenjaar 2021, waarin Måneskin het songfestival en zo’n 52 weken aan de top van ‘De afrekening’ op hun palmares mogen schrijven, lijken de Italianen in 2022 geen gas terug te nemen. Ze schoppen het zelfs helemaal tot de overkant van de Atlantische Oceaan, en zolang niemand hen terugschopt, hebben wij er geen problemen mee. Zaterdag treden ze op in ‘Saterday Night Live’, het alom bekende sketch and variety-programma waarin steeds een wereldster zijn opwachting maakt. Dit seizoen stonden onder andere Billie Eilish, Taylor Swift en Ed Sheeran al op het podium. Mamma mia.

Don’t miss next Saturday the 22nd, our live performance at the @nbc’s Saturday Night Live show 💘 Can't wait @nbcsnl https://t.co/xfMPJCaJJ2 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) 16 januari 2022

Live-actionfilm van ‘De Aristokatten' in de maak

Binnenkort kunt u kijken naar een levensechte versie van ‘De Aristokatten’, de Disney-klassieker uit de 1970. Wie de stemmen van Thomas O’Malley, Prinses, Lodewijk, Alexander of Roosje zal inspreken, is nog niet bekend, of er wordt gewerkt met echte katten evenmin. En belangrijker, krijgen we de befaamde Aziatische kat nog eens te zien? Disney geeft bij de originele film namelijk een waarschuwing voor racisme, omdat de kat wordt afgebeeld met spleetogen en zingt met een slecht Aziatisch accent terwijl hij piano speelt met chopsticks. Meer stereotypen vonden ze naar verluidt niet.

Wat we wel weten, is dat Will Gluck en Keith Bunin zich over het script zullen ontfermen. Geen druk jongens, jullie houden enkel onze kindertijd in handen.

Beeld Disney

Man overboord: ‘Piet Piraat is antivaxer’

20 januari 2020

Storm op de Twitter-zee: Peter Van de Velde, de acteur die we onder andere kennen van menig Studio 100-musical en als ‘Piet Piraat’, heeft zich kritisch uitgelaten over de vaccins op sociale media. Van de Velde reageerde op een Facebook-post van een nieuwsartikel over het overlijden van Ghislaine Nuytten (Lees hier: Mode-icoon Ghislaine Nuytten plotseling aan een hartstilstand overleden) dat hij ‘er niet van zou verschieten als ze overleden is door haar vaccin. Zoals bij Christian Eriksen van het nationaal elftal van Denemarken’.

Beeld RTL

De ophefmakende reactie verdween even snel als ze getypt was, maar het kalf was al verdronken: Piet Piraat werd op Twitter meteen afgeschilderd als antivaxer. Niets van aan, zegt werkgever Studio 100 in Het Laatste Nieuws: ‘Peter is geen antivaxer en heeft z’n prikken gehad. Hij heeft zijn post op eigen initiatief verwijderd en voor ons is de kous daarmee af.’ Toch liet Van de Velde zich al eerder betrappen op vaccinkritiek. ‘Ik heb heel lang gezegd: ‘Mij laten vaccineren? Tarara! Never!’’, schreef de acteur op sociale media. En ook Marc Van Ranst moest het al ontgelden: ‘Heeft er iemand wat Gaffa-tape om de mond van hem dicht te plakken’, schreef Van de Velde over de viroloog. ‘Je kan mediageil zijn, maar er zijn grenzen.’

Snel, een reddingsboei!

***

Piet Piraat is een antivaxer??? pic.twitter.com/iKovatnOQS — Croque-Mahieu (@Croque_Mahieu) 19 januari 2022

Netflix teaset tweede seizoen van ‘Bridgerton’

Tot de komst van ‘Squid Game’ was ‘Bridgerton’ dé grote recordbreker op Netflix, maar wie weet pleegt het tweede seizoen van de historische dramaserie wel een coup op de Zuid-Koreaanse overheersing. Dat tweede seizoen verschijnt op 25 maart, maar Netflix was zo vriendelijk om al enkele beelden vrij te geven. Grote afwezige is Regé-Jean Page, die in het eerste seizoen harten deed smelten als de Duke of Hastings: hij keert niet meer terug. Wel zien we Simone Ashley (Kate) en Charithra Chandran (Kates zusje Edwina), het meisje op wie oudste Bridgerton-zoon Anthony (gespeeld door Jonathan Bailey) zijn zinnen heeft gezet.

Beeld LIAM DANIEL/NETFLIX

Beeld LIAM DANIEL/NETFLIX

Beeld LIAM DANIEL/NETFLIX

Beeld LIAM DANIEL/NETFLIX

Beeld LIAM DANIEL/NETFLIX

Beeld LIAM DANIEL/NETFLIX

Beeld LIAM DANIEL/NETFLIX

Beeld LIAM DANIEL/NETFLIX



***

Daniel Radcliffe kruipt in de huid van Grammy-winnaar die ‘erop los vogelde in Hollywood’

19 januari 2022

Kent u ‘Amish paradise’ nog, een nummer waarin de Amish-gemeenschap op de korrel genomen wordt? Of ‘White and nerdy’, een stoere song over witter-dan-witte nerds? De schepper van die pareltjes is Alfred Matthew ‘Weird Al’ Yankovic, een man die vijf Grammy’s in z’n kast heeft staan en daarnaast ook acteur, regisseur en jeugdauteur is. Hoog tijd voor een biopic, vond streamingbedrijf Roku, en ze strikten daarvoor niemand minder Daniel Radcliffe. De film, die mede geschreven is door Yankovic, belooft ‘niets achter te houden’, inclusief ‘pikante liefdesaffaires met beroemdheden’ en zijn ‘beruchte verdorven levensstijl’.

‘Toen mijn laatste film ‘UHF’ in 1989 uitkwam, heb ik mijn fans plechtig beloofd dat ik elke 33 jaar een grote film zou uitbrengen. Ik ben erg blij om te zeggen dat we op schema zitten’, aldus Yankovic in een verklaring. ‘En ik ben absoluut opgewonden dat Daniel Radcliffe mij in de film zal vertolken. Ik twijfel er niet aan dat dit de rol is waarvoor toekomstige generaties hem zullen herinneren.’

***

Eén komt met nieuwe zondagavondfictie van Tom Lenaerts en met topcast

Vanaf 6 februari pakt Eén uit met nieuwe zondagavondfictie: ‘Twee zomers’ is de nieuwe serie van Tom Lenaerts en Paul Baeten, het schrijversduo achter successerie ‘Over Water’. Lenaerts nam tevens zelf voor de regie voor zijn rekening, samen met Brecht Vanhoenacker. ‘Twee zomers’ is een zesdelige psychologische thrillerreeks over een vriendengroep in crisis nadat een aantal van hen wordt afgeperst met iets dat dertig jaar eerder is gebeurd. In hun oude gedaante worden de vrienden vertolkt door een cast van ronkende namen: Koen De Bouw, Kevin Janssens, Ruth Becquart, Inge Paulussen, Herwig Ilegems, An Miller, Sanne Samina Hanssen en Tom Vermeir. Hun jongere nineties-zelve wordt dan weer vertolkt door acht opkomende talenten: Tijmen Govaerts, Tine Roggeman, Felix Meyer, Lukas Bulteel, Vincent Van Sande, Louise Bergez, Marieke Anthoni en Bjarne Devolder.

***

Ali B en Jeroen Rietbergen Beeld ANP/Imageglobe

Bandleider ‘The Voice of Holland’ door vrouw op straat gezet, ook ‘The Voice Kids’ en ‘Senior’ geschrapt

18 januari 2021

De Nederlandse zender RTL schrapt ook ‘The Voice Senior’ en ‘The Voice Kids’ nadat eind vorige week het schandaal rond grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik van onder meer jurylid en bekende muzikant Ali B in de ‘The Voice of Holland’ aan het licht kwam. Dat doen ze enkel totdat er meer duidelijk is over de zaak, laat de zender weten, niet omdat er in die programma’s ook meldingen kwamen van grensoverschrijdend gedrag.

Voor bandleider Jeroen Rietbergen lijkt het einde nog niet in zicht. Nadat hij aan de redactie van BOOS, het consumentenprogramma dat de bal aan het rollen bracht, liet weten zich schuldig te hebben gemaakt aan gedrag dat niet door de beugel kan en dus opstapte, werd hij ook nog eens gedumpt. Tv-persoonlijkheid Linda De Mol was sinds 2007 samen met Rietbergen maar liet zaterdag op haar website weten dat ze een punt achter de relatie zet.

‘Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet.

Ik heb inmiddels mijn relatie verbroken, Jeroen woont niet meer bij mij. Mijn werkzaamheden leg ik de komende tijd neer in de hoop dit een plek te kunnen geven en ik vraag iedereen mijn gezin met rust te laten.’

***

Warren Ellis & Nick Cave Beeld RV

Nick Cave komt met nieuwe documentaire

18 januari 2022

Nick Cave heeft een nieuwe documentaire aangekondigd, genaamd ‘This Much I Know to Be True’. De film, van regisseur Andrew Dominik, focust op de creatieve samenwerking tussen Cave en zijn mede-Bad Seed Warren Ellis.

De film volgt Cave en Ellis tijdens het maken van de laatste Bad Seeds-plaat ‘Ghosteen’ (2019) en hun gezamenlijke album ‘Carnage’ (2021). Het grootste deel is het afgelopen jaar geschoten in Londen en Brighton. De docu komt later dit jaar uit, maar heeft nog geen releasedatum.

Eerder maakte Andrew Dominik de documentaire ‘One More Time with Feeling’ over Nick Cave’. Ook werkten ze samen voor Dominik’s film ‘The Assassination Of Jesse James’ (2007).

***

Beeld VRT

Er komt een tweede seizoen van ‘De Twaalf’

In het tweede seizoen van ‘De Twaalf’ moeten de juryleden oordelen over de ‘Assepoestermoord’, waarbij Anton en zijn dochter Julie aangeklaagd worden voor de moord op Marianne, de partner van Anton en stiefmoeder van Julie. Julie beweert alleen gehandeld te hebben maar het parket gelooft dat ze haar vader beschermt en dat ze de moord samen hebben gepleegd.

‘De Twaalf’ is een productie van het Vlaamse Eyeworks Film & TV Drama en zal te zien zijn op Eén en via Proximus. De cast is nog niet bekendgemaakt, maar volgens HLN zou Maaike Cafmeyer haar rol weer opnemen.

***

Matteo Simoni speelt hoofdrol in verfilming ‘WIL’

Voormalig Callboys Stef Aerts en Matteo Simoni spelen samen in ‘WIL’, de verfilming van de bestseller van Jeroen Olyslaegers. De film gaat over hulpagent Wilfried Wils, die aan het begin van WO II heen en weer wordt geslingerd tussen de Duitse bezetter en het verzet. Tim Mielants is regisseur van dienst.

***

Bart Hollanders krijgt hoofdrol in nieuwe Streamz-serie ‘Exen’

Wanneer de onhandige Gilles vier exen uitnodigt op zijn trouwfeest, barst de bom met zijn verloofde Yasmine. Bart Hollanders, bekend van onder meer ‘Callboys’ en ‘Dealer’, zal de hoofdrol vertolken in deze nieuwe Streamz-serie. Bert Moerman, Bert Van Dael, Gitte Nuyens en Joost Vandecasteele schreven samen het scenario van deze serie, die geregisseerd zal worden door Pieter Van Hees. ‘Exen’ verschijnt later dit jaar.

***

Beeld VRT

Jeroen Meus verliest job bij ‘Twee tot de zesde macht’ … door Bart De Pauw?

13 januari 2022

De VRT zet de zondagavondquiz ‘Twee tot de zesde macht’ voorlopig in de ijskast. ‘We lanceren graag regelmatig nieuwe programma’s op zondagavond. Zoals straks ‘Hotel Romantiek’, klinkt het als officiële reactie van de openbare omroep aan Het Laatste Nieuws. De vraag rijst echter of Bart De Pauw, de gevallen mediagod van Vlaanderen, er iets mee te maken heeft.

‘Twee tot de zesde macht’ is een productie van De Pauws productiehuis Koeken Troef! en de eerste vijf seizoenen werden ook door de televisiemaker himself gepresenteerd. Vanaf 2017, toen de zaak-De Pauw in alle hevigheid losbarstte, zocht de VRT meteen een andere presentator voor de zondagavondquiz: Jeroen Meus. Die is vanaf nu dus ook werkloos; omdat de VRT niet langer wil dokken aan Koeken Troef! ? Bart De Pauw eist intussen immers nog steeds 12 miljoen euro schadevergoeding van de VRT voor ‘karaktermoord’. Volgens de openbare omroep staat de beslissing om ‘Twee tot de zesde macht’ niet te verlengen echter los van dat proces.

***

Eerste YouTube-video doorbreekt grens van 10 miljard views - en ja, het is een kutnummer

Het is gebeurd: de eerste video met 10 miljard (!) views op YouTube is een feit. En zoals u misschien al aan uw theewater voelde: het is een filmpje van de meest vervelende soort, een hype die niet wil overwaaien en een nummer waarbij één luisterbeurt genoeg is om er nachtenlang slapeloos mee in uw hoofd te zitten. ‘Baby Shark’ (de ‘Doo doo doo doo doo doo doo’ verzint u er nu zelf wel bij) is het eerste YouTube-clipje dat meer dan 10 miljard kijkers wist te lokken - meer dan er mensen op deze planeet zijn. De video is een creatie van de Zuid-Koreaanse kinderzender Pinkfong en werd in juni 2016 geüpload, maar het liedje zelf zou uit de VS komen en al teruggaan tot de 20e Eeuw.

***

VTM komt met 21 nieuwe programma’s (en ook Bockie De Repper krijgt er één)

11 januari 2022

VTM heeft haar voorjaarsprogrammatie voorgesteld. Om het met de woorden van Oprah Winfrey te zeggen: ‘You get a TV show, and you get a TV show, everyone gets a TV show!’ VTM komt met maar liefst 21 nieuwe programma’s, waaronder eentje voor ‘De Slimste Mens’-revelatie Bockie en eentje voor Nora Gharib.

Naast het tweede seizoen van ‘The Masked Singer’ - dat vrijdag van start gaat - pakt de zender straks uit met ‘De verraders’, waarin Staf Coppens vuil spel vrij spel geeft. Achttien bekende Vlamingen moeten de drie verraders ontmaskeren die zich in de groep bevinden. Naast klassieke muziekshows als ‘Liefde voor muziek’ en ‘The Voice Kids’, brengt VTM straks ook voor het eerst ‘I Can See Your Voice’, waarin dé hamvraag is of de artiesten die optreden echt zingen of gewoon vals en slecht zingen.

In de categorie ‘gepikt van de noorderburen’ is er komend jaar ‘Marble Mania’, gepresenteerd door Kürt Rogiers. Volgens het eigen promopraatje wordt het zowaar spannend én spectaculair, ons klinkt het vooral als een soort ‘BV darts’ maar dan met knikkers in plaats van pijltjes. Uit de eerste beelden kunnen we alvast opmaken dat veelzijdig inzetbaar amateurdarter en comedian Kamal Kharmach wederom deelneemt.

Nieuwe fictie is er in de vorm van ‘Glad ijs’, een serie die eerder al te zien was op Streamz. In ‘De grote jobswitch’ laat Nora Gharib vijf Vlamingen een radicale carrièreswitch maken en in ‘Paradijs zoekt personeel’ geeft Nathalie Meskens de leukste job ter wereld weg: een hotel uitbaten op Zanzibar.

Voorjaarspresentatie VTM: 'DNA Scheire en Frances' Beeld VTM

In ‘DNA Scheire & Frances’ gebruikt het - verrassende! - duo Lieven Scheire en Frances Lefebure wetenschap om onder meer verloren familie op te sporen. Luk Alloo zoekt dan weer oude getuigen op in ‘Zo Alloo’. En ook Julie Van den Steen krijgt na het miserabele ‘Vakantiehuis Gemaakt’ een nieuwe kans, met ‘Welkom in de familie’, waarin ze onbekende Vlamingen een nieuwe identiteit laat aannemen - whatever that may mean. Tot slot is er ook nog ‘Vrederechters’, over acht Vlaamse vrederechters.

Op VTM 2 krijgt Bockie De Repper dan weer zijn eigen programma, ‘Dat eet dan gelukkig zijn’, waarin hij mee aan de keukentafel van de gewone Vlaming schuift en de vragen stelt die niemand anders durft te stellen. In ‘De grootste lefgozer’, wordt op zoek gegaan naar de grootste durfal van Vlaanderen, in ‘Wauters in de woestijn’ wordt Koen Wauters gevolgd tijdens zijn Dakar-race.

***

VTM komt met eigen versie van ‘De mol’

11 januari 2021

Beeld VTM

Tijdens de wintermaanden zit Staf Coppens met de verkleumde vingers te draaien op z’n Zweedse camping, dus dan kan hij beter nóg een een programma op VTM presenteren. ‘De verraders’: een psychologisch spel waarin achttien mensen de drie saboteurs in hun midden moeten ontmaskeren. Wacht, komt dat ons niet té bekend voor? Ja, maar er zijn wel degelijk verschillen met het populaire Play4-programma ‘De mol’.

Zo doen er niet zomaar achttien sterfelijke zielen mee, maar wel bekende Vlamingen. En het belangrijkste verschil: de kijkers moeten de saboteurs niet zelf ontmaskeren, maar weten al op voorhand wie de verraders juist zijn. Zo kan u zich telkens verkneukelen aan het staalhard bedrog van de leugenaars en de onschuldige naïviteit van hun slachtoffers. Wie de achttien bekende deelnemers zijn, wil VTM nog niet prijsgeven, maar de ‘onophoudelijke mind game van acht dagen’ (dixit presentator Coppens in Het Laatste Nieuws) zal plaatsvinden rond een sprookjesachtig kasteel in Nederlands Limburg.

In tegenstelling tot ‘De mol’ gingen bij ‘De verraders’ de Nederlanders niet met ons format aan de haal, maar maken wij dit keer een remake van hun programma. Bij onze noorderburen kluisterde het spelprogramma miljoenen kijkers aan de buis. ‘De Verraders’ is dit voorjaar nog te zien op VTM.

***

Drama en politiegeweld in eerste trailer van ‘Bel-Air’, de reboot van ‘The fresh prince of Bel-Air’

11 januari 2021

‘The fresh prince of Bel-Air’ zonder nineties-outfits, zonder veel humor, zonder Will Smith in de hoofdrol en mét een laagje duisternis, drama en politiegeweld: dat is ongeveer wat de reboot van de populaire sitcom, ‘Bel-Air’, moet voorstellen. ‘Bel-Air’ vertrekt nog steeds van hetzelfde uitgangspunt: Will geraakt in de problemen in West Philadelphia en krijgt een tweede kans in het mondaine Bel-Air. In tegenstelling tot de orginele sitcom is ‘Bel-Air’ niet doorspekt met humor, maar wel met drama, zoals in de chaotische trailer vol zwaailichten en venijnige woordenwisselingen duidelijk te zien is. Hoofdpersonage Will wordt niet meer vertolkt door Will Smith, maar wel door Jabari Banks. Smith werkt echter wel als uitvoerend producent mee als de dramaserie. ‘Bel-Air’ gaat in de VS in première op 13 februari, wanneer en of de serie ook bij ons te zien zal zijn is nog niet bekend.

‘Emily in Paris’ krijgt derde en vierde seizoen

11 januari 2021

Geen serie die vandaag de meningen zo sterk verdeelt als ‘Emily in Paris’, u weet wel, waarin Emily Cooper en haar kleurrijke outfits helemaal niets zinnigs doen in een geromantiseerd Parijs dat echt énkel op televisie bestaat (Lees: Hoe de filmwereld verliefd werd op een Parijs dat niet bestaat). De Netflix-reeks blijft echter hoge toppen scheren in de top 10 van het streamingplatform, dus de original is dan ook verlengd voor een derde en vierde seizoen. Dit tot spijt van velen, en ook van Onze Man, die zich als slachtoffer opwierp om het in december uitgebrachte tweede seizoen van ‘Emily in Paris’ te bekijken: Seizoen 2 van ‘Emily in Paris’ is beter dan het eerste: we wilden ons tv-toestel niet meer in brand steken (★½☆☆☆).

***

Moeder van Nazmiye Oral niet opgezet met ‘Undercover’-seksscène: ‘Heb je soms geld nodig?’

9 januari 2022

Nazmiye Oral maakt furore als Leyla Bulut in ‘Undercover’, maar niet al haar scènes vallen bij iedereen even hard in de smaak. Na de derde aflevering van het meest recente seizoen van de misdaadreeks kreeg Oral plots telefoon van haar moeder, zo vertelt ze in Het Nieuwsblad. Vreemd, vond de actrice, ‘normaal bel ik háár altijd’. Maar moederlief had een goede reden om te bellen: de seksscène van haar dochter in ‘Undercover’ beviel haar niet. ‘‘Ze barstte los: ‘Heb je dat nu nodig’, vroeg ze, ‘ik kan je toch geld geven?” ‘Mama, je reactie is een beetje achterlijk’, diende Oral haar naar eigen zeggen van repliek.

De moeder van Nazmiye Oral is diepgelovig, maar toch stonden de twee al samen op de planken voor een confronterend gesprek. In dat theaterstuk gaat het onder meer over de uithuwelijking van Oral, wat ze ook eerder in Humo besprak: ‘Er stond toen een hulk in me op.’

***

Netflix maakt documentaire over playmate

9 januari 2021

Wie haar dochter zeker niet zal opbellen na het zien van de sappige Netflix-documentaire over dier leven is de moeder van Anna Nicole Smith. Het voormalige model, Playboy’s Playmate van het jaar 1993 en actrice trouwde op 26-jarige leeftijd met een steenrijke en zo-goed-als-dode oliemagnaat, om dik tien jaar en een stevige erfenisstrijd later zelf het loodje te leggen na een overdosis medicijnen. Daar kunnen we geld mee verdienen, zo dacht Netflix, en de streamingdienst kondigde prompt een documentaire over haar leven aan. Die heeft voorlopig nog wel geen releasedatum of titel.

***

Bekijk hier de trailer van ‘Pam & Tommy’, de nineties-serie over de sekstape van Pamela Anderson

7 januari 2022

Naar het schijnt zijn de nineties terug van weggeweest: slecht nieuws voor wie nog niet volledig bekomen is van het trauma dat de wenkbrauwpotloden en geblondeerde piekjes destijds hebben achtergelaten, goed nieuws voor de makers van ‘Pam & Tommy'.

Lily James en Sebastian Stan zien er onherkenbaar uit als peroxideblonde beachbabe Pamela Anderson en Mötley Crew-drummer Tommy Lee in deze komische miniserie over de gestolen sekstape die de ‘Baywatch’-ster in de jaren negentig nóg beruchter maakte. De cast telt verder ook nog Seth Rogen en Nick Offerman. De serie is vanaf 2 februari op Disney+ te zien.

***

Vernieuwde ‘Hotel romantiek’ keert terug met ‘De slimste mens’-revelatie als presentator naast Sven De Leijer

6 januari 2021

Blink uw rollator op en poets uw kunstgebit, want ‘Hotel romantiek’ opent na een pauze van drie jaar opnieuw de deuren. In het vierde seizoen pakken Otto-Jan Ham en Frances Lefebure hun biezen en krijgt Sven De Leijer het gezelschap van ‘Slimste mens’-revelatie Gloria Monserez, die haar debuut als Eén-gezicht maakt. Een derde, nieuw gezicht wordt later nog bekendgemaaakt. Monserez moet overigens niet meer zelf op zoek gaan naar romantiek, want volgens de gespecialiseerde media zou ze een relatie hebben met ‘Familie’-acteur Aaron Blommaert.

U las het goed, want na drie seizoenen verandert het datingprogramma voor 65-plussers niet enkel van presentatoren, maar ook van zender: het verkast van Play4 naar Eén. De opnames gaan in het voorjaar van start - krasse kandidaten kunnen zich nog tot 11 maart inschrijven -, later in 2022 komt de vernieuwde ‘Hotel romantiek’ weer op de buis.

***

‘Winteruur’ viert 500ste aflevering met Jeroom, Guy Mortier, Hugo Matthyssen en 10 anderen

‘Winteruur’, het programma waarin een gast zich op de sofa naast Wim Helsen en de harige Swami-Bami nestelt om daar een geliefkoosde tekst voor te dragen, is op dinsdag 11 januari al aan z'n 500ste aflevering toe.

Om dat te vieren komen er in plaats van één maar liefst dertien gasten langs: Guy Mortier, Sien Eggers, Tijs Vanneste, Saskia De Coster, Hugo Matthyssen, Soe Nsuki, Jeroom, Pedro Elias, Ella Leyers, Jaouad Alloul, Greg Timmermans en Jan Decleir. Excuseer, eigenlijk veertien, want naast die hoop bekende Vlamingen zou er ook nog een onbekende Vlaming aanschuiven. Het belooft spannend te worden: ‘Een ingetogen en betekenisvol gesprek is- buiten mijn wil om- ontaard in een woest en onbegrijpelijk feest’, licht Helsen een tipje van de sluier op.

***

Chris Noth (‘Mr. Big’) geschrapt uit laatste aflevering ‘And just like that…’ na beschuldigingen over seksueel misbruik

Het gaat van kwaad naar erger voor Chris Noth: eerst legde zijn ‘Sex and the city’-personage Mr. Big het loodje in de eerste aflevering van de reboot ‘And just like that…’, en nadien (of voordien, wie weet) regende het vrouwen die hem beschuldigden van seksueel misbruik. Dat kostte hem vervolgens ook zijn castingbureau en enkele sponsorcontracten, en nu is ook zijn laatste verschijning in ‘And just like that’ niet meer. Volgens verschillende media zou de laatste scène waarin Noth als Mr. Big te zien is - weliswaar in een flashback - geschrapt zijn. Noth blijft intussen halsstarrig de de beschuldigingen tegen hem ontkennen.

***

Beeld Warner Bros

‘Harry Potter’ opnieuw onder vuur: ‘Die kobolden zijn antisemitisch’

5 januari

Een nieuwe dag, een nieuwe J.K. Rowling-rel. Deze keer heeft de ‘Harry Potter’-schrijfster niet zelf de gemoederen verhit door op Twitter tegen de schenen van transpersonen te schoppen, maar is het wel ‘The Daily Show’-presentator Jon Stewart die de aandacht vestigt op een volgens hem beledigend personage in de ‘Harry Potter’-franchise. Want: die kobolden (goblins) die met hun haakneus en lange grijpgrage vingers het geld in de grote tovenaarsbank beheren, is dat geen akelige karikatuur van Joden? Zeker wel, zegt Stewart - zelf joods - in zijn podcast ‘The Problem With Jon Stewart’. Het probleem met de kobolden is dat ze verdacht veel weghebben van de antisemitische figuren in het boek ‘The Protocols of the Elders of Zion’, een wijdverspreid staaltje anti-Jodenpropaganda uit 1903, zo luidt de redenering. Stewart: “J.K. Rowling dacht: ‘Anders moeten we die kerels onze bank laten runnen?’ Het is een tovenaarswereld. We kunnen op draken rijden, je kan een uil als huisdier hebben … maar wie moet de bank runnen? Joden. En stel dat we hun tanden wat scherper maken?’”

In tegenstelling tot de transfobische uitspraken, die ertoe leidden dat Rowling niet werd uitgenodigd voor een glaasje boterbier in de ‘Harry Potter’-reünie, wekte de karikaturale voorstelling van de kobolden vooralsnog geen golf van verontwaardiging op - tot grote verbazing van Stewart. “Toen ik hen voor het eerst zag in de film, verwachtte ik dat de menigte zou reageren. ‘Verdomme, Rowling heeft er toch niet voor gekozen om Joden in een tovenaarswereld de ondergrondse bank te laten runnen? Maar er gebeurde niets.’” In 2022 krijgt Stewarts boodschap wellicht echter meer aandacht . Wordt ongetwijfeld vervolgd.

***

Telefoonnummer in ‘Don’t look up’ leidt tot gerampetamp

‘Don’t look up’ blijft hoge toppen scheren op Netflix, en zo bellen ook steeds meer mensen naar het telefoonnummer dat astronoom Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) meedeelt als noodnummer voor gemoedsrust terwijl een allesvernietigende asteroïde op weg is naar planeet aarde. Wat blijkt? De cijfercombinatie 1-800-532-4500 bestaat ook echt, maar u krijgt er een ander soort rust van dan verwacht. Wie het nummer belt, komt namelijk terecht bij een sekslijn, zo meldden verschillende kijkers op Twitter. Zo, nu hoeft u dat niet meer uit te vogelen.

***

Oekraïense minister van Cultuur zit op zijn paard door Netflix-reeks ‘Emily in Paris’: ‘Kijken jullie zo naar ons?’

3 januari 2022

Een reeks zeemzoeter dan ‘Emily in Paris’ vind je tegenwoordig niet, dus je veronderstelt dat niemand enige animositeit kan ervaren na een aflevering van de populaire Netflix-reeks, maar kijk: de Oekraïense minister van Cutuur Tkachenko is kwaad, héél kwaad. Hij vindt dat het Oekraïense personage in de serie heel stereotiep wordt afgebeeld en uitte zijn frustratie op de app Telegram. ‘Is dit de manier hoe Oekraïners in het buitenland worden bekeken’, schreef hij. Tkachenko zou ook brief gestuurdhebben naar Netflix om zijn ongenoegen te ventileren.

Het is niet de eerste keer dat ‘Emily in Paris’ kritiek te slikken krijgt over de manier waarop het mensen en locaties portretteert. Zo zou de reeks Parijs door een roze bril bekijken, de meeste Franse personages arrogant en ontrouw zijn en de Briten opvallend vaak in pubs zitten en naar het voetbal kijken. Darren Star, maker van de serie, maalt er niet om en zegt de verhalen te baseren op zijn eigen ervaringen in de Franse hoofdstad.

***

Thomas Shelby neemt afscheid in trailer voor het laatste seizoen van ‘Peaky Blinders’

2 januari 2022

BBC loste op nieuwjaarsdag de eerste officiële trailer voor het zesde en allerlaatste seizoen van ‘Peaky Blinders’. Er lijkt veel op het spel te staan voor de familie Shelby in dit dramatische seizoen, met veel intriges en explosieve scènes. ‘This will be the end of us’, horen we Tommy zeggen. Zijn zus Ada lijkt met ‘one of us isn’t going to be here for long’ te insinueren dat niet iedereen dit laatste seizoen zal overleven.

Hoe tante Polly uit de serie verdwijnt, wordt nog niet duidelijk in de trailer. Actrice Helen McCrory overleed eerder dit jaar onverwacht aan kanker.

Naast Cillian Murphy zijn ook Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy en Sophie Rundle weer te zien in dit seizoen. Nieuwkomer is Stephen Graham. Er is nog geen concrete releasedatum bekend, enkel ‘early 2022'.

***

Saga rond ‘transfobe’ J.K. Rowling in ‘Harry Potter’-reünie neemt nieuwe wending: is ze dan toch uitgenodigd?

30 december 2021

Verschillende media waren er zeker van: J.K. Rowling, bedenkster van het ‘Harry Potter’-universum was niét uitgenodigd voor de reüniespecial naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de eerste ‘Harry Potter’-film. Reden zouden haar transfobe uitspraken (eind 2019 kwam ze onder vuur te liggen toen ze in een tweet lachte met de omschrijving ‘mensen die menstrueren’, waarna een nog ophefmakender essay van haar hand volgde) zijn, waarvan verschillende acteurs uit de Harry Potter-films, onder wie hoofdrolspelers Daniel Radcliffe (Harry Potter) en Emma Watson (Hermelien Griffel/Hermione Granger), zich publiekelijk distantieerden. Maar volgens The Independent, die al een stuk van de special kon inkijken, maakt J.K. Rowling tóch haar opwachting in de ‘Harry Potter’-reünie.

Of de kijker enkel oude archiefinterviews met Rowling te zien zal krijgen - zoals eerder al werd aangekondigd - of dat de schrijfster gezellig in de Zweinstein-fauteuill naast de rest van de cast zal ploffen, is echter niet helemaal duidelijk. Wel zeker is dat sommige castleden aan het woord zullen komen om zich lovend te uiten over de erfenis van Rowlings schrijverschap. Zo zegt Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid): “Een van de vele redenen waarom ik haar zo bewonder, is dat miljoenen mensen die in hun leven nooit een boek zouden hebben opgepakt nu boeken toch lezen.”

Hoeveel ‘Harry Potter’-fans er spontaan zullen verdwijnselen bij de aanblik van Rowling in de HBO Max-special,weten we op 2 januari, want vanaf dan is ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’ exclusief te bekijken op Streamz.

***

Netflix trakteert fans van ‘Don’t look up’ op lekkers in podcastvorm

‘Don’t look up’, de goed bevonden grimmige Netflix-satire met een sterrencast (o.a. Leonardo Dicaprio, Jennifer Lawrence en Meryl Streep), schoot de afgelopen dagen als een komeet omhoog in de ranking van best bekeken films op het streamingplatform. Tijd voor Netflix om dat succes dus nog wat uit te spinnen, want na de film komt er nu ook een zesdelige podcastreeks. ‘The Last Movie Ever Made’ geeft door interviews met de acteurs niet enkel inkijk in de productie van de film, maar gaat ook dieper in op de vele gelijkenissen tussen de prent en de actuele tijdsgeest.

Netflix lost de eerste aflevering van de podcastreeks op 7 januari 2022, om nadien wekelijks een nieuwe aflevering uit te brengen.

***

Spider-Man slingert records aan diggelen

Het gaat tevens hard voor ‘Spider-Man: No Way Home’: de Marvel-film blijft maar wereldwijde records breken. Eerder was al bekend dat de blockbuster met Tom Holland en Zendaya wereldwijd de meest succesvolle film van het jaar is, nu blijkt de nieuwste Spider-Man ook het precorona-box officerecord in de VS, dat in 2019 op naam stond van ‘Star Wars: The rise of Skywalker’, te hebben verbroken. Een met hoge snelheid geschoten spinnenweb recht in het gezicht van het coronavirus, en u weet: vanaf dit weekend kan u dankzij de Raad van State ook bij ons weer naar de cinema. En of dat de moeite is: Onze Man sprak vol lof over de MCU-topper vol hartroerende nostalgie.

***

Politiek correcte Miss Poes en hyperkinetische Radijs treden aan in het nieuwe seizoen van ‘The masked singer’

29 december 2021

Beeld VTM

Bedek uw oren en ogen of krimp ineen van plaatsvervangende schaamte, want vanaf 14 januari laat VTM het nieuwe seizoen van kijkcijferkanon ‘The masked singer’ op u los. Wie zich niet kan inhouden, kan aan de hand van de eerste hints alvast raden naar welke BV’s er zitten te zweten in de loodzware pakken. Zo doet er een ‘politiek correcte’ Miss Poes mee, treedt er voor het eerst een (roestig?) robotisch duo aan en belooft de Papegaai u met z’n veel te hoog carnavalgehalte danig op de zenuwen te werken. Alle deelnemers opgelijst:

Het ‘vrolijke, gekke en hyperkinetische’ Radijsje: “Rond, maar vooral heel gezond. Ik ben een echt smaakkanon en ik kan elk moment ontploffen als een ‘boemkool’. Ik ben zot van zingen, maar het wordt wel pittig want ik ben een ander decor gewoon.”

De ‘politiek correcte’ Miss Poes: “Ik wuif iedereen toe want dat kan ik goed, en haal mijn mooiste tandpastasmile boven. Ik heb er keiveel zin in. Ik voel de temptation helemaal.”

De Roos, ‘mooi maar vol tegenstellingen’: “Aan mijn doorns hebben al velen zich geprikt. Ik ben meestal heel gefocust op mijn eigen bloemperkje.”

De Ridder, ‘elegant en vol power’: “Ik ben niet in de middeleeuwen blijven steken. Dus ik ga dat ouderwets gedrag niet imiteren, want dat heb ik al genoeg gedaan. Ik heb voldoende power om een heel leger te bedwingen. Al hou ik niet van een ordinair potje vechten. Ik ben slimmer dan dat en sneller dan het licht.”

De teruggetrokken Cycloop: “Ik ben nogal verlegen. Ik voel me heel erg op mijn gemak in de schaduw van mijn grot. Ik kan daar maandenlang met iets bezig zijn zonder dat iemand me ziet. Maar af en toe moet ik mijn comfortzone verlaten en daglicht opzoeken. Cyclopen zitten met een imagoprobleem. Maar ik ben geen bullebak. Ik eet geen mensen. Zelfs geen rood vlees.”

De Robots, het eerste duo en inclusief huisdier: “Een paar losse vijzen zijn geen ramp. Dat kan alleen maar helpen om makkelijker los te komen. Tijd om te bewijzen dat ik gemaakt ben voor het podium!”

Het ‘classy’ Edelhert: “Ik hoef niet te brullen om te laten weten dat ik er sta. Mijn présence maakt al indruk genoeg. Ik ben niet aan mijn proefstuk toe. Bij spannende gebeurtenissen lukt het om mijn cool te bewaren. Ik zou zelfs kunnen overleven op Mars.”

De Papegaai, ‘een echte sfeermaker’: “Celebrate good times, woehoe! Deze papegaai hoort niet in een kooi. Ik wil doen wat ik wil, wanneer ik het wil. Ik leef dus op mijn eigen ritme.”