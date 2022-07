Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘A Baby for Hope’

César, het 5-jarige zoontje van het echtpaar Charlotte en Olivier, lijdt aan de uiterst zeldzame Fanconi-anemie. Alleen een beenmergtransplantatie kan zijn levensverwachting verlengen, maar dan moet er wel een geschikte donor zijn, en die is er niet. Daarom beslissen de ouders van César om via in-vitrofertilisatie een compatibele ‘baby op maat’ te maken, van wie de stamcellen uit de navelstreng dan bij César ingeplant worden.

Om 22.05 op Canvas

'Captain America: Civil War' Beeld IMDb

Een volwaardige Captain America-film is het niet (hij deelt te veel van zijn schermtijd met andere superhelden), een Avengers-film is het ook niet (Thor en Hulk zijn een groot gemis). De enige schurken in de film zijn de superhelden zelf, en de verdeeldheid over hoe de Avengers nu verder moeten, leidt tot, wel, een burgeroorlogje tussen team Cap en team Iron Man. Met een piepjonge Spider-Man als hoogtepunt.

Om 20.35 op VTM 4

'Revolutionary Road' Beeld IMDb

Een op een roman van Richard Yates gebaseerd, in de jaren vijftig gesitueerd huis clos over een suburban koppeltje dat worstelt met een knoert van een huwelijkscrisis. Kate Winslet en Leonardo Dicaprio delen lief en vooral leed in dit Hollywooddrama.

Om 00.15 op BBC 2

Eva Reign en Abubakr Ali in 'Anything's Possible' Beeld Reporters / Splash

‘Anything’s Possible’

Deze film van queer-icoon Billy Porter volgt een zwart trans tienermeisje dat een crush heeft op een van de populairste jongens op de middelbare school. Geen zware kost, maar een kleurrijk en hartverwarmend liefdesrelaas – queer joy noemen ze dat. De scriptschrijver is non-binair, hoofdrolspeelster Eva Reign is trans en stomverbaasd: ‘Een zwarte transvrouw in de hoofdrol van een échte film? Ik zal die filmtitel nog moeten gaan geloven ook!’

Nu op Prime Video

