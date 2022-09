Een Belgisch piratenverhaal, poldermocro’s en karate die nooit verveelt

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Cobra Kai’ (seizoen 5)

‘Cobra Kai’ schopte het in vier jaar tijd van underdog op YouTube tot kijkcijferkanon op Netflix. Op papier lijkt het nochtans een spin-off waar niemand om heeft gevraagd: een vervolg op ‘The Karate Kid’, de familiefilm uit 1984, met acteurs die in de vergetelheid waren geraakt. Maar ‘Cobra Kai’ neemt zichzelf allesbehalve serieus, laat ons duimen voor zowel Daniel (Ralph Macchio) als zijn aartsrivaal Johnny (William Zabka), introduceert excentrieke slechteriken en houdt van epische vuistgevechten op de tonen van AC/DC of Journey. Het geheime wapen? De afleveringen duren slechts een halfuur, waardoor de karatereeks nooit verveelt.

Nu op Netflix

Beeld © VRT

‘De kaping van de Pompei’ (slot)

In de razend spannende ontknoping van dit Belgische piratenverhaal met Hollywood-allures, over de kaping van het schip de Pompei in het voorjaar van 2009, zien we hoe er een undercoveractie werd opgezet om de Somalische piraat Mohammed Abdi Hassan - oftewel ‘Afweyne’ - naar België te lokken.

Om 21.20 uur op Canvas

‘UEFA Champions League: FC Porto - Club Brugge’

De UEFA Champions League is terug voor de tweede speeldag in de groepsfase. Na de droomstart in het eigen Jan Breydel-stadion tegen Bayer Leverkusen (1-0) staat Club Brugge voor zijn eerste verplaatsing, meerbepaald in Porto.

Om 20.35 uur op VTM 2

Beeld rv

‘Ankie’

Op 6 september 1972, precies vijftig jaar geleden, kwam haar echtgenoot, schermcoach Andre Spitzer, in München om het leven nadat een Palestijns terreurcommando het Olympisch dorp was binnengevallen en elf leden van de Israëlische equipe had gegijzeld. Al die tijd is VRT-correspondente Ankie Rechess niet te weten gekomen hoe haar man precies was vermoord en door wie, en wat er vervolgens van de dader was geworden. Tot Twan Huys en Evert-Jan Offringa, makers van het tweeluik ‘Ankie’, er zich mee gingen bemoeien.

Om 22.45 uur op Canvas

VRT-correspondent weet na 50 jaar eindelijk welke terrorist haar man vermoordde tijdens Olympische Spelen: ‘De dader is er nog altijd trots op’

‘Poldermocro’s’

‘Als Marokkaanse Nederlander word je geboren met een gratis identiteitscrisis’: dat is het uitgangspunt van deze realityserie, waarin zes jonge Marokkaanse Nederlanders voor het eerst kennismaken met het échte Marokko, voor een zoektocht naar hun echte identiteit. Ongezouten meningen, bezoeken aan diverse Marokkaanse tradities, ontmoetingen met locals en gesprekken over taboes zorgen voor de nodige emoties.

Om 21.55 uur op NPO 3

