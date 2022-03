Een boomverzorger en een bitterzoet drama: dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 20 maart)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De mol’

TV-kijkend Vlaanderen zal het ongetwijfeld niet ontgaan zijn, maar vanavond start het nieuwe seizoen van ‘De mol’. Wij zullen het natuurlijk ook hebben over de persoon die alles verpest voor de rest, en speculeren over wie de mol is. De kandidaten zorgen op sociale media alvast voor heerlijk vers meme-materiaal: ‘Boomverzorger? Wat is er mis met tuinman?’

Om 19.55 op Play4

‘Lost Luggage’

Bijna 6 jaar na de aanslagen van 22 maart 2016 krijgen we op onze televisie de fictiereeks ‘Lost Luggage’ te zien, gebaseerd op de feiten. Het belooft een bitterzoet drama te worden: 10 dagen na de aanslagen krijgt politieagente Samira Laroussa de opdracht om alle bagage terug te brengen aan de nabestaanden. Nieuwkomer in de acteerwereld Lara Chedraoui mag de rol op zich nemen. Muziekfans herkennen haar als frontvrouw van rockband Intergalatic Lovers. Chedraoui aan Humo: ‘Ik vond het hoopgevend dat velen het vertrouwen in de medemens hebben teruggevonden.’

Lara Chedraoui in ‘Lost Luggage’ Beeld © VRT - Jo Voets

Om 20.35 op Eén

‘Caesar’s doomsday war’

In deze documentaire krijgen we een blik in het leven van Romeins generaal-dictator-oorlogscrimineel Julius Caesar, tijdens zijn queeste om Gallië te veroveren. Als uw kennis van Caesar ook beperkt is tot zijn fameuze ‘van alle tegenstanders zijn de Belgen de dapperste’ quote, dan is deze tweedelige docu misschien iets voor u.

Laurent Paolini als Julius Caesar in Caesar's Doomsday War Beeld © VRT

Om 21.00 op Canvas

‘Star Trek Beyond’

De dertiende(!) Star Trek film ondertussen, ‘Star Trek Beyond’ is het laatste luik van de meest recente trilogie over de ruimteavonturen van Spock (Zachary Quinto) en Captain Kirk (Chris Pine). De crew van ruimteschip Enterprise staat deze keer oog in oog met slechterik van dienst Krall, gespeeld door een onherkenbare alien-versie van Idris Elba. Zombiekiller Simon Pegg acteert niet alleen als Scotty, hij schreef ook mee aan het scenario – dus grapjes zitten er wel in.

Star Trek Beyond

Om 20.30 op VTM3

‘Troy’

Fan van Griekse mythes? Maar ook vooral fan van Brad Pitt met lang, blond, droomprins-achtig haar? Dan is ‘Troy’ misschien iets voor u. De film, gebaseerd op de Ilias en de Odyssee van Homerus, gaat natuurlijk over de oorlog in Troje. Pitt kruipt in de rol van Achilles in deze 3-uur-lange epische film, en acteert samen met onder andere Eric Bana, Orlando Bloom en Diane Kruger.

Om 19.55 op Play6

