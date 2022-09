Een boosaardige vicepresident, een gekke dokter en een neurotische schrijver: de films die u komende week niet mag missen

‘VICE’ ★★★☆☆

CANVAS, VRIJDAG 9 SEPTEMBER, 21.20

BIOPIC Met ‘The Big Short’ en ‘Don’t Look Up’ profileerde Adam McKay zich als regisseur van satires met zo ongeveer de subtiliteit en finesse van een voorhamer op het perineum. Daartussenin, en very much in dezelfde stijl, zat ‘Vice’, een biopic over Dick Cheney, de vicepresident onder George W. Bush, die algemeen beschouwd werd als het boosaardige, ultraconservatieve brein achter de president. Het is een understatement om te zeggen dat McKay zich stilistisch uitleeft: hij laat personages monologen afsteken naar de camera, last na een halfuur een vals einde in (à la ‘Patser’) en tijdens een speculatieve scène laat hij Dick en Lynne Cheney zelfs tegen elkaar spreken in faux-shakespeareaanse dialogen. Zijn stijl zal sommigen ongetwijfeld op de zenuwen werken, maar is sowieso gedurfd en flamboyant. Christian Bale kwam tientallen kilo’s bij en verdwijnt volledig in zijn rol als Dick Cheney, terwijl Amy Adams uitblinkt als Lynne.

‘10 THINGS I HATE ABOUT YOU’ ★★★½☆

VTM 3, VRIJDAG 9 SEPTEMBER, 22.10

KOMEDIE Frisse, charmante update van Shakespeares ‘The Taming of the Shrew’ in een Amerikaanse high school. Julia Stiles speelt de ongenaakbare Kat, die zich heeft voorgehouden voor geen enkele jongen door de knieën te gaan, tot Patrick (Heath Ledger) ten tonele verschijnt.

‘RISKY BUSINESS’ ★★★½☆

PLAY4, VRIJDAG 9 SEPTEMBER, 23.05

KOMEDIE Doorbraakfilm van Tom Cruise, als onzekere puber die zich professioneel laat ontmaagden door callgirl Rebecca DeMornay en daarna in een bijna surreële nachtmerrie verzeilt. Excentrieke satire op de Amerikaanse obsessie met materialisme en seks. Cruise’ dansje in zijn onderbroek maakte een superster van hem.

‘THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI’ ★★★★☆

VTM, ZATERDAG 10 SEPTEMBER, 0.20

DRAMA Enkele jaren na de moord op haar dochter neemt Mildred (Frances McDormand) het heft in eigen handen. Om de politie tot actie aan te sporen, huurt ze drie reclameborden aan de kant van de weg. Tragikomedie met briljante acteurs en een meeslepende plot.

‘RADIANCE’ ★★★☆☆

CANVAS, ZATERDAG 10 SEPTEMBER, 0.35

DRAMA Een vrouw die audiobeschrijvingen van films verzorgt voor blinden en slechtzienden wordt verliefd op een bijna volledig blind geworden fotograaf. Klinkt als een vergezochte love story? Dat is het ook deels, maar Naomi Kawase’s dromerige stijl blijft hypnotiserend om naar te kijken en overstijgt het verhaaltje.

Beeld TMDb

‘BACK TO THE FUTURE’ ★★★★½

VTM 3, ZONDAG 11 SEPTEMBER, 18.20

KOMEDIE Mainstream escapisme werd zelden zo goed verfilmd als in deze scifikomedie van Robert Zemeckis, waarin Michael J. Fox vanuit 1985 terugreist naar 1955, om er zijn eigen ouders tegen het lijf te lopen. Sublieme mix van humor, romantiek en een tikkel suspense. Ondertussen uitgegroeid tot een ware klassieker.

‘GANGS OF NEW YORK’ ★★★★☆

VTM 3, ZONDAG 11 SEPTEMBER, 20.30

DRAMA Historisch drama van Martin Scorsese waarin Leonardo DiCaprio wraak wil nemen op Daniel Day-Lewis, de moordenaar van zijn vader. Spectaculaire sets, bloederige actie, een vertoornde Day-Lewis en machtig camerawerk winnen het moeiteloos van een soms rammelend scenario.

‘NIET SCHIETEN’ ★★★½☆

VTM, ZONDAG 11 SEPTEMBER, 21.20

DRAMA Het waargebeurde verhaal van David Van de Steen, die als 9-jarige zijn ouders én zus verloor bij de overval op de Delhaize van Aalst door de Bende van Nijvel in 1985. Jan Decleir schittert als grootvader Albert, die de zorg van David op zich moet nemen, in een verder conventioneel, maar meeslepend drama.

‘THE ITALIAN JOB’ ★★★☆☆

VTM 3, MAANDAG 12 SEPTEMBER, 20.35

ACTIE Niet zozeer een remake van de klassieker met Michael Caine uit 1969, als wel een nieuw verhaal dat de titel en bepaalde iconische elementen overneemt (voornamelijk de Mini’s). Mark Wahlberg en Charlize Theron worden tijdens een diefstal verraden door Edward Norton en zinnen op wraak. Luchtig, goed gemaakt entertainment.

‘AS GOOD AS IT GETS’ ★★★½☆

VTM 3, DONDERDAG 15 SEPTEMBER, 20.35

KOMEDIE Jack Nicholson won zijn derde Oscar voor zijn rol als Melvin, een contactgestoorde schrijver van stationsromannetjes die aan smetvrees lijdt en een rist andere neuroses. Destijds een gigantische hit, die misschien wat ál te hard opgehemeld werd. Maar wel nog steeds een charmante feelgoodfilm met een prima cast.