Een compleet losgeslagen oplichter, een kleine antichrist en Richard Gere als gigolo: deze films mag u niet missen op tv

‘IL TRADITORE’ ★★★½☆

CANVAS, VRIJDAG 21 OKTOBER, 22.15

BIOPIC Courtroom drama over Tommasso Buscetta, een maffioso die in de jaren 80 als spijtoptant getuigde tegen zijn eigen bende en daarmee de Cosa Nostra in Sicilië een zware klap toediende. Soms een tikkeltje droog, maar goed geregisseerd door veteraan Marco Bellocchio. Pierfrancesco Favino blinkt uit in de hoofdrol.

‘MID90S’ ★★★½☆

NPO 3, VRIJDAG 21 OKTOBER, 22.21

DRAMA Regiedebuut van acteur Jonah Hill, over een 13-jarige jongen die in de jaren 90 zijn miserabele thuissituatie ontvlucht in de subcultuur van skaters. Lang niet zo deprimerend als je zou denken, met veel ruimte voor humor en warmte. Intelligent geregisseerd en levensecht geacteerd door een cast vol nieuwkomers.

Beeld TMDb

‘LILIES OF THE FIELD’ ★★★½☆

BBC 2, ZATERDAG 22 OKTOBER, 15.00

DRAMA De onlangs overleden Sidney Poitier werd de eerste zwarte man die de Oscar voor Beste Acteur won, dankzij zijn rol in deze film. Hij speelt een klusjesman die een groepje nonnen helpt om een kerk te stichten midden in de woestijn. Duidelijk een film van zijn tijd, maar nog altijd boeiend en integer.

Beeld Getty Images

‘THE WOLF OF WALL STREET’ ★★★★☆

VTM, ZATERDAG 22 OKTOBER, 22.00

DRAMA Martin Scorsese verfilmt het leven van Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), een investeerder die jarenlang zijn cliënten belazerde om zijn decadente leventje te onderhouden. Een compleet losgeslagen, drie uur durende rollercoasterrit, tegelijk hilarisch en afschuwwekkend.

‘CRANK’ ★★★☆☆

VTM 3, ZATERDAG 22 OKTOBER, 22.25

ACTIE Een acteur en een film pasten zelden beter bij elkaar dan Jason Statham en ‘Crank’: een huurmoordenaar wordt ingespoten met een gif dat hem zal doden zodra zijn hartslag daalt. Eigenlijk een 90 minuten durende actiescène, met genoeg zelfrelativerende humor om het allemaal immens genietbaar te maken.

‘SYSTEMSPRENGER’ ★★★½☆

CANVAS, ZATERDAG 22 OKTOBER, 23.55

DRAMA Het 9-jarige meisje Benni (fenomenaal vertolkt door de prille Helena Zengel) is een angstaanjagend probleemkind, dat schreeuwt, vloekt en alles kapotmaakt wat op haar pad komt. Zelfs een resem sociaal werkers weet met haar geen blijf. Een rauw, emotioneel uitputtend drama.

‘THE OMEN’ ★★★★☆

BBC 2, MAANDAG 24 OKTOBER, 0.15

HORROR Klassieker van Richard Donner uit 1976, met Gregory Peck als Amerikaans ambassadeur in Londen, die vermoedt dat zijn geadopteerde zoon de antichrist is. Gemaakt in het kielzog van ‘The Exorcist’, maar kan probleemloos op zijn eigen bloederige benen staan. Onvergetelijke muziek van Jerry Goldsmith.

‘THE BABADOOK’ ★★★☆☆

BBC 2, DINSDAG 25 OKTOBER, 1.15

HORROR Een alleenstaande moeder wordt gestalkt door The Babadook, de gruwelijke spookfiguur uit een kinderverhaal van haar zoontje. Intelligente horrorfilm die perfect werkt als een metafoor voor depressie, maar die bovenal ongelooflijk spannend is. De figuur van The Babadook zelf groeide uit tot een LGBTQ-icoon.

‘AMERICAN GIGOLO’ ★★★☆☆

VTM 4, WOENSDAG 26 OKTOBER, 20.35

DRAMA Richard Gere speelt een prostitué die verdacht wordt van de moord op één van zijn cliënten. Anno 1980 een ophefmakende film, wegens de subversieve blik op mannelijkheid én de full frontal blik op de mannelijkheid van Gere. Vandaag de dag misschien wat gedateerd, maar nog altijd fascinerend.

‘FIRST MAN’ ★★★★☆

VTM 3, DONDERDAG 27 OKTOBER, 20.35

BIOPIC Damien Chazelle volgde zijn Oscarwinnaar ‘La La Land’ op met deze sombere blik op het leven van Neil Armstrong (Ryan Gosling), de eerste mens op de maan. In deze interpretatie is Armstrong een gebroken man, die achtervolgd wordt door de dood van zijn kind en zijn emoties aan niemand kan laten zien.