Een criticaster van het Poetin-regime, gevluchte Nazi’s en de jacht op een serieverkrachter: deze documentaires mag u niet missen

‘Navalny’

NPO 2, donderdag 12 mei, 22.20

ACTUA ‘Naarmate ik bekender werd, ging ik ervan uit dat ik ook veiliger was,’ zo zegt Alexei Navalny, Russisch advocaat en de belangrijkste criticaster van het Poetin-regime, in de documentaire die zijn naam draagt. ‘Want hoe meer mensen wisten wie ik was, hoe moeilijker het voor hen zou zijn om mij te vermoorden.’ Navalny had het, zoals hij even later ook toegeeft, verkeerd voor. In de zomer van 2020 moet een vliegtuig dat van Siberië naar Moskou reist een ongeplande tussenstop maken in Omsk nadat Navalny aan boord doodziek is geworden. Hij wordt naar Duitsland gebracht en onderzoek daar wijst uit dat de man vergiftigd is met novitjsok, zowat het visitekaartje van de Russische geheime dienst FSB. Na zijn herstel neemt Navalny contact op met onderzoeksjournalist Christo Grozev van het internationale platform Bellingcat, en samen proberen ze te achterhalen wie de novitsjok heeft toegediend en hoe dat is gebeurd. Het resultaat van hun speurtocht is ‘Navalny’, een documentaire die meer weg heeft van een spionagethriller en – aldus The Guardian – ‘één van de meest verbijsterende dingen die je ooit zult zien’.

‘Het vuile randje van de groene revolutie’

Canvas, zaterdag 7 mei, 20.10

ACTUA Kobalt, essentieel onderdeel van batterijen, speelt een belangrijke rol in de omschakeling naar een milieuvriendelijker leven. Maar de ontginning ervan gebeurt in allesbehalve propere omstandigheden.

Beeld © VRT

‘Dark Rider’

Canvas, zondag 8 mei, 22.00

PORTRET Ben Felten is blind, maar droomt er al van jongs af aan van om motorcrosser te worden. Samen met de Australische kampioen Kevin Magee waagt hij zijn kans, in deze documentaire van de Belgische regisseur Eva Küpper.

Beeld VRT

‘De macht van het beeld’

NPO 2, maandag 9 mei, 22.18

GESCHIEDENIS De nazi’s gebruikten als eersten film en fotografie nadrukkelijk om macht te vergaren en te behouden. Deze driedelige docuserie toont hoe Hitler zijn imago vormgaf met de juiste beelden én door soms net buiten beeld te blijven.

Beeld Walter Frentz

‘Bariloche’

Canvas, donderdag 12 mei, 21.20

HUMAN INTEREST Bariloche, een stad in de bergen van Patagonië in Zuid-Amerika, stond na WO II bekend als schuilplaats van gevluchte nazi’s en collaborateurs. Ook enkele Vlamingen zochten er hun toevlucht. Eric Goens ging praten met hun nazaten.

Beeld © VRT

‘Catching a predator’

Canvas, donderdag 12 mei, 22.05

MISDAAD Reynhard Sinaga werd in 2020 veroordeeld voor de verkrachting van 48 mannen, maar volgens onderzoekers zou hij ruim 200 slachtoffers hebben gemaakt. Deze docu reconstrueert de jacht op de ergste verkrachter uit de Britse geschiedenis.