Een cryptokoning, een wereldkampioene en een dubbele dosis Dina: dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 5 april)

‘APOLLO 10½: A SPACE AGE CHILDHOOD'

Stan is een begaafde schooljongen die anno 1969 door de NASA zowaar wordt uitverkoren om een ruimtecapsule uit te testen. Bijzonder aan deze animatiefilm is dat de tekenfilmfiguurtjes tot stand kwamen via de rotoscoping-animatiefilmtechniek, door regisseur Richard Linklater (‘Boyhood’) ook al eens toegepast in het intrigerende ‘A Scanner Darkly’ uit 2006.

Nu te zien op Netflix

‘HUIS GEMAAKT’

In een nieuw seizoen van ‘Huis gemaakt’ renoveren negen koppels zes maanden lang een leegstaand pand tot hun droomwoning. In de eerste aflevering krijgen de koppels van Dina Tersago te weten welk van de drie vervallen parels in Antwerpen, Beringen en Boortmeerbeek ze moeten aanpakken en wie hun tegenstanders zijn. Indien dat nog niet genoeg Dina is voor u, moet u amper een uurtje op het smoelwerk van Andy Peelman kijken en dan verschijnt ze opnieuw, ditmaal in ‘Boer zkt. Vrouw’.

Om 20.35 op VTM

‘HAPPY TRENDING’

Waarom is astrologie plotseling zo populair? Doen er veel mannen mee met de No Fap-beweging en masturberen ze niet meer? En hoezo heeft iedereen oogverblindende witte tanden, een vintage horloge of plateauzolen? In ‘Happy Trending’ duiken Emma Wortelboer en Défano Holwijn in de jongste trends.

Om 21.35 op NPO 3

‘DE CONTAINER CUP’

Noor Vidts, de Vilvoordse atlete die vorige maand vriend en vijand verbaasde door wereldindoorkampioene op de vijfkamp te worden in Belgrado, neemt het vanavond in ‘De Container Cup’ op tegen haar collega, de Belgisch-Amerikaanse triatlete Valerie Barthelemy.

Om 20.00 op Play4

‘TRUST NO ONE: THE HUNT FOR THE CRYPTO KING’

Gerald Cotten, de louche CEO van QuadrigaCX, ooit Canada’s grootste cryptobeurs, vertrok in 2018 op reis naar India en kwam niet levend terug: pech voor honderdduizenden cliënten, want Cotten nam het wachtwoord dat toegang gaf tot zijn systeem mee in het graf. Na een lang onderzoek raakten de speurders binnen in QuadrigaCX, maar de meeste digitale portefeuilles bleken leeg te zijn: zo’n 130 miljoen euro was spoorloos verdwenen. Heeft Cotten zijn eigen dood in scène gezet? Is zijn vrouw met het geld gaan lopen? Of zitten de Russen er voor iets tussen?

Nu te zien op Netflix

‘STACEY DOOLEY: STALKERS’

In de eerste aflevering van deze tweedelige documentaire over stalking onderzoekt de Britse journaliste en tv-presentatrice Stacey Dooley het fenomeen stalking van de ex-partner, de meest voorkomende vorm van stalkgedrag. Ze volgt onder meer het onderzoek van de politie naar een piloot die zijn ex-partner, ook lid van het cabinepersoneel, stalkte.

Om 20.35 op Canvas

