Een datende seriemoordenaar en het lelijke leven van de pug: Humo selecteert de beste documentaires van de week (van 12 tot 18 mei)

Beeld VRT

‘Dating Death’

Canvas, maandag 15 mei, 23.20

TRUE CRIME De lijst van pijnlijke momenten in datingprogramma’s is lang: ‘Boer zkt vrouw’ leverde in het voorbije seizoen een paar erg ongemakkelijke scènes op, ‘Temptation Island’ is elke keer weer één groot ‘cringefest’ en ‘Love Is Blind’ op Netflix wordt jaar na jaar erger. Maar niets zal ooit kunnen tippen aan een roemruchte aflevering van ‘The Dating Show’ die in 1978 op de Amerikaanse tv werd uitgezonden. In dat programma, een variant op ‘Blind Date’, was toen namelijk Rodney Alcala te gast, als één van de vrijgezellen die van achter een muur het hart van een jongedame probeerden te veroveren. Alcala won ook en mocht daarna op date met Cheryl Bradshaw, maar toen zij hem in het echt zag, veranderde ze van gedachten. Haar buikgevoel heeft haar wellicht het leven gered, want Alcala was eigenlijk een psychopaat: op het moment van zijn tv-optreden had hij al minstens één slachtoffer gemaakt en daarna zou hij alleen maar bloeddorstiger worden. Uiteindelijk werd de man in 2010 ter dood veroordeeld voor vijf moorden die hij eind jaren 70 heeft gepleegd – hij stierf in 2021 terwijl hij op zijn executie wachtte – maar volgens sommigen zou de man tegen de 130 doden op zijn geweten hebben.

‘Ondersteboven van de Amerika’s’

NPO 2, zaterdag 13 mei, 20.35

GESCHIEDENIS Nadat de Europeanen waren geland in Amerika, werden de inheemse volkeren uitgemoord of stierven ze aan nieuwe ziektes. Deze reeks gaat na wat er vandaag nog overblijft van die culturen van toen.

Beeld BNNVARA

‘Hoop doet leven’

VRT 1, zondag 14 mei, 20.40

MUZIEK Na meer dan zestig jaar zet Will Tura (82) een punt achter zijn podiumcarrière. VRT 1 haalt daarom deze documentaire nog eens boven, gemaakt door Dominique Deruddere naar aanleiding van ‘s mans 80ste verjaardag.

Beeld VRT

‘The Stones and Brian Jones’

BBC 2, maandag 15 mei, 22.00

MUZIEK Brian Jones lag mee aan de basis van het succes van de Stones, maar vervreemdde door drugsgebruik van de rest van de band en kwam in 1969 tragisch om het leven. Deze docu herdenkt de enigmatische figuur.

Beeld GETTY

‘Pugly: a pug’s life’

NPO 3, dinsdag 16 mei, 22.07

ACTUA Geen hondenras was de afgelopen jaren zo populair als de mopshond. Maar achter het schattige uiterlijk zitten vaak gezondheidsproblemen verborgen die de baasjes een smak geld kunnen kosten, waardoor ze soms snel in een asiel belanden.

‘Nelly & Nadine’

Canvas, woensdag 17 mei, 22.20

GESCHIEDENIS Op kerstavond van 1944 worden Nelly en Nadine, twee gevangenen in het concentratiekamp van Ravensbrück, verliefd. Het is het begin van een relatie die ze decennialang geheim moesten houden, zelfs voor hun naaste familie.