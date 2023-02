Een demonische Christopher Waltz, een stel outcasts op een nieuwe schattenjacht en een hand in het achterste van een olifant

‘Fleishman is in Trouble’

Vanaf 22 februari op Disney+

SERIE Rachel zet haar twee kinderen een dag te vroeg af bij haar ex-man Toby Fleishman, omdat ze naar een yoga­cursus moet, maar ze verdwijnt spoorloos. Wat volgt in ‘Fleishman Is in Trouble’, is echter geen ‘Gone Girl’-­achtige thriller over de zoektocht naar de vermiste vrouw, maar een tragikomedie over de lotgevallen van alleenstaande vader Toby (Jesse Eisenberg). Die wilde zich na zijn scheiding net opnieuw op de datingmarkt wagen en keek al uit naar ‘een zomer van seksuele vrijheid’, maar moet nu voor zijn twee kinderen zorgen. Met de hulp van een paar vrienden probeert hij alle borden draaiende te houden – werk, gezin, afspreken met de vele vrijgezelle vrouwen van New York – en gaat hij op zoek naar het antwoord op de vraag waar het tussen hem en ­Rachel (Claire Danes) fout is gelopen. Taffy Brodesser-Akner, journaliste voor GQ en The New York Times, bewerkte haar bejubelde ­debuutroman uit 2019 zelf tot een achtdelige serie, waarin naast Eisenberg en Danes een oude tv-bekende opduikt: Adam Brody, alias Seth uit ‘The O.C.’.

‘The Consultant’

Vanaf 24 februari op Prime Video

Beeld Michael Desmond/Prime Video

COMEDY Na een mislukte overname raakt het techbedrijf CompWare in woelige wateren en wordt een externe consulent ingehuurd om orde op zaken te stellen. Maar Regus Patoff blijkt zijn werk wel heel ernstig te nemen: hij laat overal op de werkvloer camera’s ophangen, stelt de personeelsleden ongepaste vragen en gaat zelfs bij hen thuis langs om ze te controleren en te bedreigen. Wie tegen hem ingaat, wordt ontslagen of erger, en gaandeweg daagt het bij de mensen van CompWare dat niet alleen de toekomst van het bedrijf op het spel staat, maar ook hun eigen leven. Het achtdelige ‘The Consultant’, ­gebaseerd op een boek van Bentley ­Little, belooft een ­donkere satire over ­moderne managementtechnieken te worden, met Christoph Waltz in zijn meest demonische rol sinds die van de immer glimlachende nazi Hans Landa in ‘Inglourious Basterds’.

‘Outerbanks’ – Seizoen 3

Vanaf 23 februari op Netflix

Beeld JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX

SERIE De populaire tiener­serie ‘Outer Banks’, over een stel outcasts op schattenjacht, groeide tijdens de eerste lockdown uit tot een hit die volgens Onze Man ‘best genietbaar is, als je je brein tenminste op kantoor laat’. In de nieuwe afleveringen wagen de kameraden zich aan hun meest ­ambitieuze expeditie tot dusver: de zoektocht naar El Dorado, de verloren stad van goud. Het derde seizoen is ook het eerste sinds hoofdacteurs Chase Stokes en Madelyn Cline uit elkaar zijn: hun personages John B. Routledge en Sarah Cameron vormen wel nog een koppel.

‘Liaison’

Vanaf 24 februari op AppleTV+

Beeld AppleTV+

THRILLER Fan van een spannende spionagethriller en sinds het einde van ‘Homeland’ niet meer aan uw trekken gekomen? Dan zou ‘­Liaison’ weleens iets voor u kunnen zijn. De Franse steracteurs Vincent Cassel en Eva Green spelen twee geheim agenten én ex-geliefden, die in Groot-Brittannië een geval van cyberterrorisme onderzoeken en ondertussen hun eigen woelige verleden moeten verwerken. ‘Liaison’ – geschreven door Virginie Brac, die heeft meegewerkt aan de Franse misdaadserie ‘Engrenages’ en ook de scenariste van de Eén-serie ‘Cheyenne & Lola’ – is de eerste Franse original op AppleTV+, al wordt er in het kader van de Europese gedachte ook meer dan een mondje Engels in de reeks gesproken.

‘The Reluctant Traveler’

Vanaf 24 februari op AppleTV+

The Reluctant Traveler Beeld AppleTv+

DOCU De terughoudende ­globetrotter in de ­achtdelige docureeks ‘The Reluctant Traveler’ is Eugene Levy, bekend als de vader die bulkt van de goede raad in de ‘American Pie’-films en de pater familias in de veelgeprezen sitcom ‘Schitt’s Creek’. Levy rijdt te paard in het woestijnlandschap van Utah, leert ijsvissen in Finland en steekt zijn hand in het achterste van een verdoofde olifant in de savanne in Zuid-Afrika. De man lijkt voortdurend in een mengeling van shock en verwondering te verkeren, met een blik die zegt: ‘Waar heb ik mij toch in vredesnaam voor ingeschreven?’

‘We Have a Ghost’

Vanaf 24 februari op Netflix

Beeld Courtesy of Netflix

FILM Na ‘The Shining’, ‘The Conjuring’ en de Netflix-­reeks ‘The Haunting of Hill House’ weten u en ik beter dan behekste huizen niet serieus te nemen. In ‘We Have a Ghost’ zetten ­Anthony Mackie (Falcon in de Marvel-films) en zijn gezin het echter niet op een lopen als ze een spook op de zolder van hun nieuwe woonst vinden, integendeel: ze zwieren de videobeelden op YouTube en die gaan viraal. Tienerzoon Kevin raakt zelfs bevriend met de geest, gespeeld door ­David ­Harbour (Hopper uit ‘Stranger Things’), tot een schimmige overheidsinstantie het tijd vindt om in te grijpen. Deze familievriendelijke horrorcomedy komt uit de koker van Christopher Landon, schrijver van ‘Disturbia’, ‘Freaky’ en de meeste ‘Paranormal Activity’-sequels.