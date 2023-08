Een echte concurrent voor ‘Stranger Things’ zal ‘Shelter’ op Amazon Prime niet worden, maar de reeks brengt wel aangenaam vertier

Fans van ‘Strangers Things’ zullen door de staking in Hollywood nog wat langer moeten uitkijken naar het vijfde en laatste seizoen van de hitserie. Maar wie snakt naar een thriller waarin enkele scholieren een mysterieus complot in een klein Amerikaans dorpje proberen te ontrafelen, kan ondertussen terecht bij Prime Video, waar ‘Shelter’ het wachten ietwat lichter maakt.

De volledige titel van deze nieuwe reeks, waarvan de eerste drie afleveringen nu beschikbaar zijn, is ‘Harlan Coben’s Shelter’, naar de populaire Amerikaanse misdaadauteur die het originele boek schreef en ook de scenario’s voor de serie heeft gepend. Het kan raar lijken dat Cobens naam plotseling op Prime opduikt, aangezien Netflix een paar jaar geleden de rechten op ‘s mans volledige oeuvre opkocht en er daar sindsdien met de regelmaat van de klok een verfilming van een van zijn misdaadromans verschijnt. Maar ‘Shelter’, verschenen in 2011 en het eerste deel van een trilogie, neemt een aparte plek in in het werk van Coben: in vergelijking met pakweg ‘Safe’, ‘The Stranger’ of ‘The Innocent’, is het boek lichter van toon, minder pure thriller en meer gericht op een jong publiek.

Dat Netflix de rechten op ‘Shelter’ liet passeren, komt wellicht ook doordat het concept nogal doet denken aan ‘Stranger Things’, de grootste hit van de streamingdienst. Alles draait rond Mickey Bolitar, een scholier die bij een auto-ongeval zijn vader verliest en in afwachting van het herstel van zijn moeder een tijdje bij zijn tante gaat logeren. Die woont nog steeds in haar geboortedorp Kasselton en daar zijn, zo blijkt meteen in de proloog, al jarenlang vreemde dingen aan de hand. Wanneer Mickey op school de mooie Ashley ontmoet en die vlak voor hun eerste afspraakje spoorloos verdwijnt, trekt hij samen met twee vrienden op onderzoek uit en daarbij stoten ze op het ene mysterie na het andere raadsel. En o ja, in Kasselton staat ook een vervallen huis waar de zogenaamde ‘Bat Lady’ woont, en die vertelt Mickey bij hun eerste ontmoeting doodleuk dat zijn vader eigenlijk nog leeft.

Niet alleen ‘Stranger Things’ komt voor de geest wanneer je ‘Shelter’ bekijkt, ook het werk van Stephen King, en dan vooral ‘It’, is nooit ver weg: het spookachtige landgoed van de ‘Bat Lady’, de geheimen die ondergronds in een kleine gemeenschap woekeren, de kinderen uit gebroken gezinnen die tegen de wil van de volwassenen blijven doorgraven en de hints dat er iets bovennatuurlijks aan de hand is in Kasselton: het lijkt allemaal zo uit de koker van de horrormeester te komen. Mickey en zijn twee kompanen doen ook denken aan de personages uit ‘The Breakfast Club’ en andere klassieke tienerfilms: drie outcasts, van wie één spraakwaterval met een bril en één goth-meisje met tatoeages, die gepest worden op school maar altijd de juiste cynische repliek uit hun mouw kunnen schudden.

Net dat centrale trio kan echter de reden worden waarom ‘Shelter’ tegen het einde van het eerste seizoen boven alle andere Cohen-verfilmingen zal uitsteken. De reeksen op Netflix zijn op hun best middelmatig: ze moeten het vooral van de spanning en de ingewikkelde plot hebben maar de personages spreken zelden tot nooit tot de verbeelding en zijn ook vaak onderling inwisselbaar. Mickey, Arthur en Ema hebben daarentegen veel meer charme en kleur, en hun onderlinge dynamiek en gekibbel is - ook al heb je het allemaal al vaker gezien - erg goed gedaan. Dat Coben zijn dochter Charlotte mee achter de schrijftafel uitnodigde om ervoor te zorgen dat de tienerpersonages ook echt als tieners zouden klinken heeft duidelijk opgeleverd.

Een echte concurrent voor ‘Stranger Things’ zien we ‘Shelter’ nu niet meteen worden maar de reeks brengt wel aangenaam vertier tegen het einde van de zomer. Ondanks al het geld dat Netflix er ondertussen tegenaan heeft gegooid, lijkt Prime Video dus te gaan lopen met de award voor beste Harlan Coben-verfilming. Mocht Jeff Bezos niet zo’n onaangenaam figuur zijn, we zouden dat grappig vinden.