Een eerlijke koers waarin de beste wint: wat moet je meer willen op het WK Wielrennen?

Soms kan topsport ook mooi zijn. In een bochtig Glasgow gleed Mathieu van der Poel - toch een halve Belg, zullen we maar zeggen - naar zijn eerste wereldtitel. Fuck de oortjes, leve de kermiskoers!

Gaten vielen, moesten dichtgereden worden en dat kostte krachten. ‘Glasgow, we have a problem!’, sprak José De Cauwer woorden voor de eeuwigheid mochten ze niet eerder al ter hoogte van Houston zijn uitgesproken. Meer dan 100 kilometer was er nog te gaan, maar de ene na de renner moest de rol al lossen. Onder hen Julian Alaphilippe, de wereldkampioen van twee jaar geleden in Leuven, en ook Jasper Philipsen, in Belgische wielerkringen iets te voorbarig een kandidaat-winnaar genoemd. Op het bochtige rondje door de straten van Glasgow spatte het peloton als een geknapt halssnoer uit elkaar. Of om het met de rijke verbeelding van De Cauwer te zeggen: ‘’t Is precies gekapt stro. Overal rijden er renners. Op negentig kilometer van het einde verwacht je toch nog een peloton?’

Niet dus. Hooguit een renner of twintig klitte nog aan elkaar. Onder hen vijf Belgen, inclusief titelverdediger Remco Evenepoel. Die wekte een paar keer de indruk van de rest weg te willen rijden, maar liet zich vervolgens weer tot helemaal achterin uitzakken. ‘Ik zie dat niet graag’, voelde De Cauwer nattigheid, waarna hij bij de volgende versnelling toch weer zijn supportershart liet spreken en in de winstkansen van de kleine uit Schepdaal leek te geloven. Dat deed Christophe Vandegoor al lang niet meer: ‘Telkens Evenepoel aan de finish passeert, zie je hem lijden. Dit is duidelijk zijn dagje niet’, analyseerde de radioverslaggever zonder franje. De aanvalspogingen van de uittredende wereldkampioen noemde hij ‘eerder wanhoopspogingen’.

Ondertussen had de Italiaan Alberto Bettiol, ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen, een gat geslagen. In de achtervolging een kwartet om u tegen te zeggen: Tadej Pogaćar, Mads Pedersen, Mathieu van der Poel en ‘onze’ Wout van Aert. ‘Van Aert is nu de absolute kopman van de Belgische ploeg’, trok Karl Vannieuwkerke de enig mogelijke conclusie op het moment dat Evenepoel werd gelost. Hij had het dan al over ‘een puntgave prestatie van de Belgen’ en sprak de hoop uit dat Van Aert het nu zou afmaken. De Cauwer was nog genereuzer: ‘Ook als hij het niet afmaakt, blijft het een puntgave prestatie.’

Van Aert zou de puntgave prestatie uiteindelijk niet afmaken. Op een kilometer of twintig van de meet stoof Van der Poel ervandoor. ‘Ik zat op z’n wiel, ik kraakte en hij is weggereden’, zou Van Aert het beslissende moment na afloop samenvatten. ‘We hebben geen steken laten vallen, maar zijn op iemand gestoten die beter was’, voegde hij er nog aan toe en daarmee was alles gezegd. Zelfs een glijpartij op het door regen natte wegdek hield Van der Poel niet van zijn eerste wereldtitel. Vandegoor had het op de radio over ‘dat fenomenale lijf, bijna te mooi voor woorden.’ Maar wel geschaafd dus, door de glijpartij. Daar zou ontsmettingsmiddel aan te pas komen, meende Vannieuwkerke, wat door De Cauwer, heimelijk toch een halve Schot, terstond werd verbeterd: ‘Het mag ook whiskey zijn.’

Van Aert reed solo naar de tweede plaats. Ook twee jaar geleden moest hij vrede nemen met zilver. Met zijn palmares schiet het maar niet op, in tegenstelling met dat van Van der Poel, eerder dit jaar al winnaar van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Achteraf hekelde Van Aert het gebrek aan communicatie op een WK, de enige wedstrijd waarin renners en ploegleiders niet middels oortjes met elkaar in contact staan. Daardoor wisten hij en zijn mede-achtervolgers niet dat de ontketende Van der Poel voor hen onderuit was gegleden, wat hen anders mogelijk tot een ultieme krachtsinspanning had kunnen bewegen.

Een puntje van kritiek was het, waar ook het Schotse WK-parcours vooraf mee was overladen. Wielerpuristen vergeleken het vanwege zijn vele bochten met een veredelde kermiskoers. So what? Die kermiskoers leverde heerlijke televisie op. Tiesj Benoot, de gerespecteerde wegkapitein der Belgen, noemde het behalve ‘een marteling’ vooral ‘een eerlijke koers, zoals we nog niet vaak hebben gezien.’ De beste had gewonnen, vond hij. Daar hadden de analisten Jan Bakelants en Dirk De Wolf weinig boodschap aan in de Sporza-studio. Dit was één keer en dan nooit meer. Waarom toch, vroeg ik me af na Benoot gehoord te hebben. Een eerlijke koers waarin de beste wint: wat moet je meer willen? Leve de kermiskoers, leve Mathieu van der Poel, bij uitstek de renner met lak aan conventies. Eat that, Jan & Dirk.