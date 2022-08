Een film die Poetin heeft verboden en goedkope erotiek

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Death of Stalin’

‘The Death of Stalin’ is een gitzwarte komedie over incompetente glad­janussen die over elkaar heen struikelen om Stalin op te volgen. Hilarisch en met een topcast, maar regisseur ­Armando ­Iannucci (‘Veep’) gaat ook de terreur van Stalins schrikbewind niet uit de weg. ­Poetin heeft de film gebannen: extra reden om te kijken, dus.

Om 22.40 uur op Canvas

‘Afghanistan: Getting Out’

In deel twee van dit ontluisterende tweeluik werpen insiders uit Trump en Bidens entourage hun licht op de gebeurtenissen die leidden tot de val van Kaboel in de zomer van 2021.

Om 22 uur op BBC2

‘She-Hulk’

Het begint zo langzaam aan onmogelijk te worden om het snel uitdijende Marvel Cinematic Universe volledig bij te houden: de ene film is de bioscoop nog niet uit of de volgende serie staat alweer op Disney+. Al betekent dat niet dat het ten kostte gaat van de kwaliteit, want de laatste serie ‘Miss Marvel’ was behoorlijk sterk. Nieuwste loot aan de boom is 'She-Hulk’, een rechtbankkomedie met de vrouwelijke Hulk. Lees hier meer.

Nu op Disney+

Mark Ruffalo en Tatiana Maslany in 'She-Hulk: Attorney at Law'. Beeld Marvel Studios

‘The House with a Clock in Its Walls’

Eli Roth, de man achter tal van horrorklassiekers, maakte deze fantasyprent voor iedereen van 7 tot 77, vol lekker oubollige charme en ongebreidelde fun en in de cast onder meer Jack Black en Cate Blanchett.

Om 20.35 uur op Play4

‘The Next 365 Days’

Netflix wist in 2020 miljoenen kijkers te plezieren en critici unaniem te ­irriteren met ‘365 Days’, een goed­kope erotische film uit Polen, en bestelde prompt twee sequels. ‘365 Days: This Day’ verscheen in april, zat weer stampvol seksscènes en plotgaten, en eindigde met een joekel van een cliffhanger. Geen vier maanden later is daar ‘The Next 365 Days’, wat – als God het belieft – het sluitstuk van de trilogie zou moeten worden.

Nu op Netflix

