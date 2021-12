Het belooft weinig goeds voor 2022: een film over het einde van de wereld voert op oudjaar de Netflix-top 10 aan.

Om nog een plekje in de lijst van populairste titels van het jaar te veroveren is ‘Don’t look up' te laat op Netflix verschenen, maar de satire met de bijna waanzinnige sterrencast - Leonardo DiCaprio! Jennifer Lawrence! Meryl Streep! Ariana Grande! - is duidelijk wel de film van het moment. ‘Don’t look up' - waarin een komeet op de aarde afstormt en de politiek beslist om pas te blussen wanneer het huis in brand staat - kwam vlak voor kerst uit en stond sindsdien onafgebroken op één.

De drie populairste series van de afgelopen weken - ‘Emily in Paris’, The Witcher’ en ‘La Casa de Papel’ - schuiven gezamenlijk een plaatsje naar achteren en krijgen het gezelschap van één nieuwkomer: ‘The Silent Sea’, een Koreaanse sf-reeks over enkele wetenschappers die naar een onderzoeksstation op de maan reizen en ontdekken dat alle bewoners uitgemoord zijn.

De opvallendste nieuwe titel vinden we echter op het einde: ‘Brawl in Cell Block 99', een hypergewelddadige film uit 2018 waarin een drugskoerier (een kaalgeschoren Vince Vaughn) moet trachten te overleven in een verschrikkelijke gevangenis, en samen met ‘Don’t look up’ voor heel veel mensen blijkbaar de ideale titel om 2021 uitgeleide te doen.

De Netflix-top 10 van vrijdag 31 december

1 'Don’t Look Up' (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

2 ‘Emily in Paris’ - seizoen 2 (lees hier onze ★½☆☆☆-recensie)

3 ‘The Witcher’ - seizoen 2 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

4 ‘La Casa de Papel' - seizoen 5, deel 2 (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

5 ‘The Silent Sea’

6 ‘The Girl from Oslo’

7 ‘The Good Doctor’ - seizoen 4

8 ‘Paw Patrol’

9 ‘The Unforgivable’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

10 ‘Brawl in Cell Block 99' (lees hier onze ★★★★☆-recensie)