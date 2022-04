Een geblondeerde Schlemiel, een koudewaterbader en een exclusieve Humo-sessie: dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 12 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘DE KEMPING’

Zes maanden na hun intense Kemping-avontuur komen Soeki, Daphne, Evelyne, Carina, Shanti, Jeroen, Mike, Sam en Daniel in deze slotaflevering nog eens ‘een klapke doen’ bij coach Tijs Vanneste. Zijn ze veranderd? Zouden ze opnieuw meedoen? Wat was hun hoogtepunt? En hebben ze ondertussen werk gevonden?

Om 20.40 op Eén

‘JIMMY SAVILE: A BRITISH HORROR STORY’

De Britse presentator Jimmy Savile (1926-2011) was bij leven één van de bekendste en populairste showbizzfiguren van het Verenigd Koninkrijk, maar na zijn dood viel hij spectaculair van zijn voetstuk nadat honderden verhalen over misbruik en verkrachting aan het licht kwamen. Dit zorgvuldig opgebouwde tweeluik – dé Netflixhit van het moment – legt haarfijn bloot hoe de geblondeerde schlemiel zo lang zijn gang kon gaan.

Nu te zien op Netflix

‘THE SIXTH SENSE’

Doorbraakfilm van M. Night Shyamalan, en hoe wisselvallig diens latere carrière ook was, nog altijd een klassieker. Bruce Willis speelt een kinderpsycholoog die een 10-jarige jongen behandelt die gelooft dat hij dode mensen kan zien. Nee, we verklappen de twist niet. Maar er is een twist, en hij werkt nog steeds!

Om 22.50 op VTM 3

Wim Hof in 'Freeze the Fear with Wim Hof' Beeld BBC/Hungry Bear Media/Pete Dadds

‘FREEZE THE FEAR WITH WIM HOF’

Niet alleen bij ons was het boek ‘De Wim Hof-methode’ een inslaand succes, ook over het Kanaal hadden ze wel oren naar de opvattingen van de Nederlandse koudwaterbader Wim Hof. ‘A cold shower a day keeps the doctor away’, aldus Hof, die in 2009 doodleuk de Kilimanjaro bedwong in zijn onderbroek. In deze nieuwe realityreeks begeleidt hij acht bekende Britten die geheel vrijwillig enkele gruwelijke proeven afleggen bij temperaturen onder nul.

Om 22.00 op BBC 1

‘LIVESTREAM CONCERT NOVASTAR’

25 jaar na zijn glansrijke overwinning in Humo’s Rock Rally speelt Joost Zweegers met Novastar een exclusieve showcase in de Ancienne Belgique. Op het menu: songs uit het nieuwe album ‘Holler and Shout’, alsook een rist tijdloze Novastar-klassiekers. U hoeft geen seconde van het feestje te missen want wij streamen het optreden live op onze website.

Vanaf 20.30 via humo.be

