Een geflipte trip door d’Ardennen, een harige Wes Anderson-prent en wegrijden op de beat: deze films mag u de komende week niet missen

‘FORD V FERRARI’ ★★★½☆

VTM, ZATERDAG 13 AUGUSTUS, 20.25

AVONTUUR In het jaar van ‘Parasite’, ‘1917’ en ‘Joker’ wist ‘Ford v Ferrari’ twee Oscars te winnen. Het was van ‘Grand Prix’ uit 1966 geleden dat een autofilm er nog eens in de prijzen viel. ‘Ford v Ferrari’ brengt een legendarisch underdogverhaal uit de autoracegeschiedenis in beeld: het Ford-team dat de onoverwinnelijk gewaande Ferrari-renstal uitdaagt op het circuit van Le Mans in 1966. Matt Damon sleutelt aan de ultieme sportwagen als constructeur Carroll Shelby, Christian Bale moet de race winnen als coureur Ken Miles. Heette de film ‘Damon v Bale’, dan won de laatste: Christian Bale is fantastisch in de rol van excentrieke Brit. ‘Ford v Ferrari’ is een volbloed Hollywoodfilm, dus werkelijk verrassen doet het plot nooit, maar dat bederft de kijkervaring niet: de racescènes zijn daarvoor te schitterend in beeld gebracht. Een genietbaar eerbetoon aan een vervlogen tijdperk, voor het eerst te zien in Vlaanderen.

‘BREAKING THE WAVES’ ★★★★☆

CANVAS, VRIJDAG 12 AUGUSTUS, 21.20

DRAMA Lars von Trier maakte in 1996 een hoogstaand melodrama over een goedgelovige dame die worstelt met huwelijk en religie, in een afgelegen en bekrompen dorp in de Schotse Highlands. Emily Watson schittert in de rol van Bess, het meisje dat op vraag van haar verlamde echtgenoot met andere mannen vrijt.

Beeld ARTE

‘BLOW OUT’ ★★★★½

ÉÉN, VRIJDAG 12 AUGUSTUS, 23.25

THRILLER John Travolta speelt een geluidstechnicus die per ongeluk audiobewijs van een mogelijke moord op een senator opneemt, waarna een mysterieus figuur hém op de hielen zit. Brian De Palma (‘Scarface’) wist de desillusie in Amerika anno 1981 met deze bloedstollende thriller te vatten. Eén van Quentin Tarantino’s desert island-films.

Beeld BETV

‘THE BIG CHILL’ ★★★★☆

CANVAS, ZATERDAG 13 AUGUSTUS, 23.05

DRAMA Een groepje vrienden ziet elkaar voor het eerst in jaren op de begrafenis van kameraad Alex, die uit het leven is gestapt. Glenn Close, Jeff Goldblum, William Hurt en Tom Berenger bevolken dit komisch drama uit 1983 met een iconische soundtrack. Kevin Costner speelt Alex, maar alle scènes met zijn gezicht werden geschrapt.

Beeld TMDb

‘D’ARDENNEN’ ★★★½☆

VTM, ZATERDAG 13 AUGUSTUS, 23.10

MISDAAD Beklemmend en aardedonker: ‘D’Ardennen’ begint als een doorvoeld familiedrama over twee broers (Kevin Janssens en Jeroen Perceval) en één vrouw (Veerle Baetens) en ontspoort op het einde tot een surrealistische misdaadthriller. Trefzeker debuut van Robin Pront, die deze herfst met discotheekfilm ‘Zillion’ uitpakt.

Beeld Savage Films

‘ISLE OF DOGS’ ★★★★☆

VTM 4, ZONDAG 14 AUGUSTUS, 11.20

ANIMATIE Betoverende avonturenfilm in stop-motion over een joch dat zijn hond zoekt op het eiland waar de kwaadaardige burgemeester alle viervoeters heeft gedumpt. Wes Anderson doet waar hij zo goed in is en levert een kleurrijke film met een melancholisch onderlaagje. Wie de titel snel uitspreekt, zegt dat-ie van honden houdt.

‘THE HANDMAIDEN’ ★★★★☆

CANVAS, ZONDAG 14 AUGUSTUS, 21.40

THRILLER In première: Park Chan-wooks beste film sinds ‘Oldboy’. Een dievegge doet zich voor als een dienstmaagd om een rijke Japanse aristocrate te beroven, maar belandt bij haar in bed. Verwacht een verknipte erotische thriller in drie hoofdstukken, gesitueerd in het door Japan geannexeerde Korea rond 1930.

‘SYNECDOCHE, NEW YORK’ ★★★½☆

NPO 2, ZONDAG 14 AUGUSTUS, 23.24

DRAMA Regiedebuut van Charlie Kaufman, scenarist van de moderne meesterwerkjes ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ en ‘Being John Malkovich’. Een moeilijke maar mooie tragikomedie over een theatermaker die sukkelt met een existentiële crisis terwijl hij een replica van New York bouwt. Philip Seymour Hoffman schittert in de hoofdrol.

Beeld DOCUMENTATION

‘AND THEN WE DANCED’ ★★★½☆

CANVAS, MAANDAG 15 AUGUSTUS, 22.35

DRAMA Een coming-of-agefilm uit 2019 over twee jongens die tijdens danslessen verliefd worden, maar worstelen met de alomtegenwoordige homofobie in Georgië. De makers moesten doodsbedreigingen en gewelddadige protesten doorstaan, maar in Cannes werd ‘And Then We Danced’ beloond met een vijftien minuten durende ovatie.

Beeld © VRT

‘BELLE DE JOUR’ ★★★★☆

CANVAS, DINSDAG 16 AUGUSTUS, 22.30

DRAMA Catherine Deneuve is een respectabele maar seksueel gefrustreerde huisvrouw die in de prostitutie haar masochistische fantasieën hoopt te botvieren. Luis Buñuels erotische meesterwerk dateert van 1967, maar de dromerige en bij momenten nachtmerrieachtige seksscènes weten een halve eeuw later nog steeds te prikkelen.

Beeld FRANCE TELEVISIONS

‘BABY DRIVER’ ★★★★☆

VTM 3, DONDERDAG 18 AUGUSTUS, 20.35

ACTIE Baby (Ansel Elgort) is een jonge, begaafde chauffeur die vluchtauto’s voor bandieten bestuurt, maar de criminaliteit achter zich wil laten. Een simpele premisse, maar Edgar Wright weet er een overweldigende kijkervaring uit te puren, waarbij actiescènes en muziek subliem samenkomen. Met gastrollen voor Jamie Foxx, Jon Hamm en Flea.