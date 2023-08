Een gênant geriatrisch triootje met Selena Gomez: ‘Die zeventigers vragen me wat een Dua Lipa is’

Voor de derde zomer op rij verschijnt een nieuw seizoen van de veelgeprezen serie ‘Only Murders in the Building’ op Disney+. Het succes van de komische whodunit is goeddeels te danken aan de chemie tussen de hoofdrolspelers: comedyveteranen Martin Short (73) en Steve Martin (77) en popster Selena Gomez (31).

– Mogen we jullie een opmerkelijk trio noemen?

SELENA GOMEZ «Ik breng mijn dagen door met zeventigers die voortdurend dezelfde verhalen vertellen, het woord meme verkeerd uitspreken en me vragen wat een Dua Lipa precies is. Ik sta dus de hele tijd met m’n ogen te draaien (lacht).

»Nee, serieus: ik leer héél veel bij. Steve en Marty zijn iconen, op de één of andere manier slagen ze erin élke situatie grappig te maken. Bij onze eerste ontmoeting was ik erg geïntimideerd, maar zij niet: ‘We dachten dat je irritant en veeleisend zou zijn.’ Ik hoop dat ik inmiddels hun ongelijk heb bewezen. Sterker nog: ik moet me stilaan neerleggen bij de gênante vaststelling dat twee van m’n beste vrienden zeventigers zijn.»

– Jullie spelen true crime-liefhebbers die na een moord in hun appartementsgebouw een eigen podcast beginnen. In de eerste beelden van het derde seizoen valt een Broadway-acteur dood op het podium en draag jij een trouwkleed. Wat mogen we nog meer verwachten?

GOMEZ «We proberen het vorige seizoen elke keer te overtreffen. Ik denk dat we daar ook glansrijk in geslaagd zijn: dit is onze beste jaargang tot dusver. Je hoeft alleen maar naar de lijst met gastacteurs te kijken. Het slachtoffer? Paul Rudd! De hoofdverdachte? Meryl Streep!»

– Hoe was het om op de set te staan met Meryl Streep?

GOMEZ «Onwezenlijk. Ze heeft haar stempel op de filmgeschiedenis gedrukt, ze is een voorbeeld voor ons allemaal, maar tegelijkertijd is ze aardig en bescheiden. Ze is ook onvoorstelbaar professioneel: altijd stipt op tijd, en ze kent haar rol perfect. Niet één keer heeft ze het script nodig gehad omdat ze haar tekst was vergeten. Een inspirerende vrouw.»

– Je hebt net de opnames van ‘Emilia Perez’ afgerond, een musical over een Mexicaanse drugsbaron. Nu bereid je de release van een nieuwe plaat voor. Stilzitten is niets voor jou?

GOMEZ «Ik verveel me nogal makkelijk. Ik wil het ook allemáál gedaan hebben: ik schrijf onophoudelijk liedjes, en dan is er nog mijn kookshow ‘Selena + Chef’. Ik hou het tegenwoordig trouwens liever bij vrolijke liedjes, de trieste ballades ben ik een beetje beu. Later zal ik het misschien wat rustiger aan doen, maar op dit moment geniet ik van mijn drukke bestaan.»

