‘Humo’s Comedy Cup 2021'

Niet Jade Mintjes of Charles Le Riche, maar wel Vincent Voeten kroonde zich anderhalve week geleden met een salvo van gortdroge, perfect getimede en snoeiharde grappen tot winnaar van Humo’s Comedy Cup. De Kempense flik hield aan zijn overwinning naast een cheque van 1.000 euro nog een ander leuk souvenir over: ‘Één dag na de finale had ik corona. Bedankt, Humo!’

Om 22.45 op VTM 2

‘De Ronde 105'

Het is onderhand een traditie geworden: in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen (op zondag 3 april) zendt Eén nog eens de editie van vorig jaar uit, maar dan gezien vanuit de volgwagens, langs het parcours en in de regiekamer. Spanning en chaos alom, ook bij Marc Sergeant, de vorig jaar abrupt opzijgeschoven ploegleider van Lotto.

Om 21.30 op Eén

Natalia Sindeeva in 'F@ck This Job' Beeld BNNVARA

‘F@ck This Job’

De Russische Natalia Sindeeva is 35 wanneer ze in 2008 Dozhd TV uit de grond stampt, een onbevangen ‘optimistic channel’ met blitse reportages en een positieve toon die aansluit bij de optimistische sfeer in het land. Deze documentaire laat zien hoe de zender door de jaren heen, niet zonder gevaar voor zijn medewerkers, uitgroeit tot een icoon van onafhankelijke politieke verslaggeving in Rusland.

Om 22.20 op NPO 2

Juliette Binoche in 'Doubles vies' Beeld TMDb

‘Doubles vies’

Olivier Assayas, de regisseur van arthouseparels ‘Clouds of Sils Maria’ en ‘Personal Shopper’, fileert in deze volbloed Franse praatfilm op luchtige wijze de beproevingen van een groep Parijse vrienden die worstelt met de in sneltempo veranderende wereld. Onder hen Alain (Guillaume Canet), een uitgever die met lede ogen de digitalisering van het boekenbedrijf aanziet.

Om 20.55 op ARTE

‘De duizelingwekkende werelden van collagekunstenares Aldwyth’

De 86-jarige Amerikaanse kunstenares Aldwyth staat bekend om haar collages waar ze vaak jarenlang aan werkt en die zijn samengesteld uit honderden zorgvuldig uitgekozen foto’s. Haar belangrijkste inspiratiebron daarbij is de Franse dadaïst en voorloper van de conceptuele kunst Marcel Duchamp.

Om 23.25 op NPO 2

