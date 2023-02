Een horrorserie over het gevaar van de smartphone en de boer op met Jeremy Clarkson: het beste om nu te streamen op Netflix en co.

‘Red Rose’

Vanaf 15 februari op Netflix

SERIE Zeven tieners hebben net de laatste examens van de middelbare school achter de rug in het Britse stadje Bolton en kijken uit naar twee zorgeloze maanden vol feesten en luieren. Maar dan downloadt één van hen Red Rose, een sinistere app die het leven van de gebruikers tot een hel maakt, en zo start voor de jongens en meisjes een zomer vol terreur, geweld en onheil. Een horrorserie over hoe gevaarlijk de smartphone voor tieners kan zijn: de symboliek lijkt er vingerdik op te liggen. Maar ‘Red Rose’ – oorspronkelijk gemaakt voor BBC Three, waar de serie vorige herfst al te zien was – werd wel bedacht door de mensen die eerder het scenario voor de griezelreeks ‘The Haunting of Bly Manor’ op Netflix uit hun mouw geschud hebben en die ook hebben meegewerkt aan ‘Sex Education’.

‘Perfect match’

Vanaf 14 februari op Netflix

REALITY Tussen het eerste en het tweede seizoen van de realityshow ‘Love Is Blind’ zat er door de pandemie twee jaar, maar nu corona bedwongen is, kan het voor Netflix niet meer op. Nauwelijks drie maanden na het einde van seizoen drie mogen opnieuw vijftien mannen en vijftien vrouwen de pods in om de liefde van hun leven te vinden. De kans dat ze daarin slagen, is ongeveer 25 procent: vier van de zeventien koppels die in de afgelopen drie seizoenen zijn gevormd, zijn nog altijd samen. Voor Bartise, een veelbesproken deelnemer uit het derde seizoen, leidde ‘Love Is Blind’ niet tot een huwelijk, maar hij krijgt een tweede kans in het nieuwe ‘Perfect Match’. Netflix zette daarvoor 23 ex-kandidaten uit realityshows samen in een villa, waar ze met elkaar op date kunnen. Aangezien de bewoners voornamelijk afkomstig zijn uit ‘Love Is Blind’, ‘Too Hot to Handle’ en ‘The Circle’ – zowat het triumviraat van foute reality op Netflix – verwachten we niet dat er veel duurzame relaties uit voort zullen komen. Maar sappige tv, dat moet wel lukken.

‘Somebody I Used to Know’

Vanaf 10 februari op Prime Video

FILM Prime Video pakt enkele dagen vóór valentijn uit met een romcom die ondanks de misleidende titel niets met Gotye te maken heeft. ‘Somebody I Used to Know’ is het liefdeskind van Dave Franco (acteur en broer van James Franco) en Alison Brie (‘Mad Men’, ‘GLOW’): het koppel schreef samen het script, hij zat in de regiestoel en zij nam de hoofdrol voor haar rekening. De romantische komedie gaat over een workaholic die tijdens een bezoek aan haar geboortedorp haar jeugdlief tegen het lijf loopt. De kriebels zijn er na al die jaren nog, maar de kerel staat op trouwen – met een jongere vrouw dan nog. Het gevolg: een knoert van een romantische en existentiële crisis.

‘Clarkson’s Farm – Seizoen 2'

Vanaf 10 februari op Prime Video

REALITY ‘Ik droom van de dag dat Meghan Markle naakt door de straten wordt gereden, zodat mensen uitwerpselen naar haar kunnen gooien,’ schreef Jeremy Clarkson in december in een bijzonder giftige column in de tabloid The Sun, daags nadat de docureeks over Meghan en Harry op Netflix was verschenen. Wat de ex-prins en prinses ervan dachten, is niet bekend. Maar Amazon, Clarksons belangrijkste werkgever, kon er niet mee lachen. Een persconferentie over het tweede seizoen van ‘Clarkson’s Farm’, de knappe docusoap waarin een verrassend ingetogen Clarkson de harde boerenstiel leert kennen, werd te elfder ure afgelast en even later maakte het bedrijf bekend dat het de samenwerking met de presentator stopzet. Niet dat de man meteen op zoek moet naar ander werk: reeks drie van ‘Clarkson’s Farm’, die al besteld was, mag hij nog maken, en ook van de ‘Top Gear’-opvolger ‘The Grand Tour’ liggen er nog enkele specials op de plank. Tenzij Amazon zich bedenkt, zouden Meghan en Harry vanaf eind 2024 met een gerust gemoed Prime Video moeten kunnen opzetten.

‘La legge di Lidia Poët’

Vanaf 15 februari op Netflix

SERIE Lidia Poët werd in 1883 de eerste vrouwelijke advocate in Italië, maar het Openbaar Ministerie vond dat er voor vrouwen geen plaats was in het gerechtshof. Netflix verfilmt haar strijd in de historische minireeks ‘La legge di Lidia Poët’, waarin de vrouw (Matilda De Angelis, die in de HBO-reeks ‘The Undoing’ de maîtresse van Hugh Grant speelde) haar kunnen probeert te bewijzen door in opdracht van het advocatenbureau van haar broer een moord op te lossen.

Beeld LUCIA IUORIO/NETFLIX

‘Mobile 101'

Vanaf 15 februari op Disney+

SERIE De beste Finse uitvinding sinds de sauna en het ijsschaatsen is de Nokia-gsm. De populairste modellen waren goedkoop, gebruiksvriendelijk en konden tegen een stootje. De Finse dramareeks ‘Mobile 101’ volgt de evolutie van het elektronicabedrijf eind jaren 80 van lokale speler tot wereldmerk. Nokia was destijds verwikkeld in een dure rechtszaak met het Amerikaanse Motorola, maar een jonge ingenieur sleutelde aan een toestel dat het bedrijf zou redden, de Nokia 101. Een tweede en derde seizoen zijn al in de maak.