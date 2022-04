Amper aan aflevering drie toegekomen, had ‘Viva la feta’ al landelijk nieuws gemaakt. Niet kwaad, en dan moest Bart De Wever nog aanmeren. Het relaas dat Marlène de Wouters mondjesmaat zou prijsgeven op een niet onooglijk Grieks strand, werd echter nog voor uitzenduur, zoals dat dan gaat, gretig geplukt, uitvergroot en opgediend door de gangbare nieuwskanalen - enkele daarvan vergaten door de verblindende werking van de rode waas zelfs de correcte bronvermelding: een sympathiek en wat ongezeglijk reisprogrammaatje dat luchtigheid eens niét verwart met leegte.

De publiciteit die ze voorafging, hoewel mooi meegenomen, maakte echter ook dat de biecht van Wouters in ‘Viva le feta’ tijdens de eigenlijke uitzending maar weinig nieuws meer bevatte. Er kwam, aanvankelijk met enige aarzeling, een verhaal over jarenlange, moeilijk verkeerd te interpreteren avances vanuit hogere regionen, die De Wouters zich moest laten welgevallen toen ze bij VTM vanuit poleposition nog serieel leegte voor luchtigheid aanzag, en sensatie voor maatschappelijke relevantie - dat is haar bij dezen alsnog vergeven, want ook op dat vlak was het volgens mij toen een andere tijd, en daarbij: als Luc Appermont er vandaag niet meer aangesproken hoeft te worden, dan De Wouters ook niet.

‘Wat moet ik mij daarbij voorstellen, sms’en of billeke knijp?’, vroeg Otto-Jan Ham: een interview zou ik het niet noemen, want ook inzake vraaggesprekken pleegt ‘Viva la feta’ zich vrolijk te maken over het genre waarin het komt spelevaren, maar het was alleszins effectief. Tot handtastelijkheden was het niet gekomen, maar de vakoverschrijdende aandacht die De Wouters destijds te beurt viel, en waar ze lange tijd nog omheen wist te navigeren, zou volgens haar uiteindelijk wel een rol gespeeld hebben in haar kaltstellen bij VTM. Daardoor moest ze de uitwijk nemen naar VT4, wat in die tijd al erg genoeg was. Namen wou De Wouters ook na twintig jaar niet noemen, want de man in kwestie had kinderen. Het ging over een familieman, dat stond buiten kijf.

Onmiddellijk na de uitzending volgde al de relativering: volgens Rick Tubbax, die destijds betrokken was bij de contractonderhandelingen met VTM als manager van De Wouters, was er geen enkele aanwijzing dat er andere motieven meespeelden bij de afgesprongen besprekingen. ‘Een andere richting’ die de zender wou inslaan, ‘geen concrete projecten meer’ waar De Wouters een rol in had kunnen spelen. Ik zie geen reden om aan Tubbax’ versie te twijfelen, ook al betekent zoiets niet vanzelf dat De Wouters op de andere vlakken die ze aanstipte niet onheus bejegend werd.

Het bericht stond te lezen op een nieuwskanaal van het huis dat door De Wouters’ aantijgingen in het defensief gedwongen was, merkte ik: mocht paranoia één van mijn vele aandoeningen zijn, dan zou ik daar langer over nadenken dan redelijk is. En toch, één zorgelijk aspect aan het verhaal van De Wouters, het kwam ook in ‘Viva la feta’ ter sprake, bleef wat mij betreft onderbelicht: toen De Wouters enkele jaren geleden in een interview voor het eerst gewag maakte van haar mogelijk onheuse behandeling, kreeg ze naar eigen zeggen nog vòòr publicatie al telefoon uit diezelfde, niet nader genoemde hogere regionen om haar zulks te ontraden. Ik ga er gemakshalve van uit dat het in dat geval ook een medium betrof uit hetzelfde huis, daar die gezichtsloze krachten klaarblijkelijk inzage hadden in nog te verschijnen kopij. Toen het interview verscheen, bleek de bewuste passage geknipt - volgens De Wouters ook tegen de zin van de journalist die zich van de taak gekweten had. Bij zulke zware aantijgingen vind ik vaagheden toch een tikje ondraaglijk worden.