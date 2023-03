‘Een jaar op zee’ met Wim Lybaert: ‘Vissers hebben een ruw imago, maar ze praten heel makkelijk over hun emoties’

Omdat zijn kenschetsende appelwangetjes wat blos konden gebruiken, is Wim Lybaert, anderhalf jaar na de laatste rit van ‘De Columbus’, met een cameraploeg in zijn zog aan boord gestapt van een zestal Belgische vissersboten. ‘Een jaar op zee’, vanaf maandag gelehans in het West-Vlaams op Eén, biedt exact wat de titel belooft.

WIM LYBAERT «‘Een jaar op zee’ is een verslag van mijn onderdompeling in de wondere wereld van de Belgische visserij. ’t Is een uitstervende branche: amper zestig vissersboten varen vandaag de dag nog onder Belgische vlag, waar dat er begin de jaren 80 nog driehonderd waren. Op zes ervan – uit Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge – ben ik een jaar lang meegevaren, van de Noordzee tot het Kattegat en van de Ierse Zee tot de Golf van Biskaje. Ik heb met de bemanning gewerkt, gefeest, gegeten en geslapen: dat schept een band, en ik mag wel zeggen dat die band blijvend is.»

HUMO ’t Is je dus goed meegevallen?

LYBAERT «O, ja! Die mannen trekken geen façade op, zeggen altijd zonder omwegen waar het op staat, in plat West-Vlaams dan nog: dat beviel me enorm, ook al omdat het mij de kans gaf om voor de volle 100 procent mezelf te zijn. Nu, het leven aan boord was wel een pak zwaarder dan ik gedacht had: ’t is keihard werken, en je slaapt nooit langer dan anderhalf uur per shift, zeven dagen op zeven.

»En wat me ook verraste: vissers mogen dan een ruw imago hebben – tatoeages, oorbellen, gouden kettingen – maar in de pakweg 25 jaar dat ik nu human interest maak, ben ik nooit mensen tegengekomen die makkelijker over hun emoties praten. Ze vertellen alles tegen je, álles. Als je erover nadenkt, is het niet meer dan logisch: vaak zitten die kerels wekenlang met z’n zessen op een kleine oppervlakte, en hun job is behalve zwaar ook behoorlijk risicovol. Om de twee, drie jaar vergaat er wel ergens een boot, hè? Je moet elkaar dus blindelings kunnen vertrouwen, wat een grote openheid vereist.

»Nee, serieus: net als hun vrouwen, die ik ook ben gaan interviewen, zijn het wijze mensen. In de Gentse maar vooral ook in de Nederlandse betekenis van het woord.»

HUMO Woke zijn ze niet, veronderstel ik?

LYBAERT «Woke? Ze hebben er al van gehoord, ik zal het zo zeggen (grinnikt). Je moet ook rekenen, die vissers zitten gemiddeld zo’n tweehonderd dagen per jaar op zee, en ik ben op boten geweest waar ze nooit naar het nieuws luisterden: ‘Wij moeten niet weten van al die zever over Oekraïne en covid.’ Je kunt daarmee lachen, maar langs de andere kant: ik heb de eerste zes coronamaanden meerdere uren per dag óp van de stress kranten zitten lezen en naar BBC World en CNN zitten koekeloeren, overtuigd als ik was dat de wereld zou vergaan. Maar die mannen hebben er zich vanaf moment één geen zak van aangetrokken, maar dan ook echt geen hol. Wie is nu de slimmerik, denk ik weleens. Verstoa je ’t?»

‘Een jaar op zee’

Eén, maandag 27 maart, 20.40