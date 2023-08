‘Een jongen moet wel zo’n beetje bad lookings hebben’: ‘Love Island’ is nog steeds dezelfde drol

Het is dat ik vrijgezel ben. Het is dat ik niets beters te doen heb. Het is dat ik hiervan moet leven. En mocht ik in een Afghaanse cel zijn vastgebonden aan een martelpaal, de ogen met roestige metalen haken opengesperd, dan was ook dat een geldige reden om ‘Love Island’ te ondergaan. Ieder ander motief is invalide.

In dat programma gaat een aantal single mannen en vrouwen enzovoort. Het is steeds dezelfde drol die men tussen de asresten vandaan en in een nieuwe papieren zak schept, om die laatste vervolgens in brand te steken voor dezelfde deur. ‘Love Island’ is de naam maar ik hoor ‘Lord of the Flies’, tenminste zolang het gekakel me niet uit mijn mijmering wekt.

De gestranden heten Garbi, Imad, Jonna, Kengi, Kimmy, Kluuk, Lena, Naomi, Nycole, Thijn, Thymo, Vanity en Zoran en klinken navenant: ‘waar cheersen we op?’, ‘een jongen moet wel zo’n beetje bad lookings hebben’, ‘uiterlijk is heel belangrijk voor mij’, ‘waarom ik vrijgezel ben? Ik heb gewoon nog niet de persoon gevonden die mij aankan’, ‘jij bent zó mooi’ (x 10.000), ‘Oh my God’ (x 100.000), ‘ik geef mezelf een 10’, ‘in mijn dagelijks leven ben ik wel vrij slim’, ‘ik zie mezelf wel als een echte man, want ik rij motor, ik hou van barbecueën en ik ga lekker met vrienden wat doen’, ‘ik wil sowieso eerlijk gezegd voordat ik iemand kies de voeten checken’, ‘ik kan da ni beseffe, ik kan da echt ni beseffe’, ‘ik denk dat ik vrijgezel ben omdat ik heel veel keuze heb en misjchien niet weet wie te kiezen’, ‘ik kan me irriteren aan heel dominante vrouwen die eigenlijk de touwtjes in handen willen nemen. Ik denk nog steeds dat dat de taak is van de man’, ‘een dag niet gehuild is een dag niet geleefd bij mij’, ‘waar ik naar op zoek ben is eigenlijk de ware liefde en een heel leuke man die met mij heel veel dieren wil redden en met mij op Ibiza wil wonen’, ‘dat vind ik wel heerlijk zeg maar’.

‘Wat is jouw afkomst eigenlijk?’ – ‘Ik ben Belg.’

Lees ook: De magie was snel uitgewerkt: ‘Heartstopper’ ligt nu al uit de hitparade van Netflix Jens Dendoncker stelt nieuwe VTM-seizoen voor in comedyshow: ‘Van Koen Wauters zal het niet meer komen’ ★★★☆☆

‘Thymo, hoe ben je vandaag opgestaan in je couple?’, ‘’t is wel confrontrerend om speeddate te zien’, ‘heb je echt zo interessante weetjes over het menselijke bestaan?’, ‘ik vind ’t echt kut dat wij zo echt al direct uit elkaar getrokken worden echt waar mijn hart is echt gebroken echt ik meen dat ik ben echt niet eens onnozel aan ’t doen’, ‘I’m so sad, ik weet echt niet wat ik ga doen zonder u.’ – ‘You’re gonna be fine, just…’ – ‘No, I’m not! I’m not. I’m not! Met wie ga ik uren mijn make-up gaan doen in de ochtend?’, ‘mooie borsten en mooie poep en ik ben verloor’n’, ‘ik wíst dat je pasta ging zeggen!’, ‘eigenlijk zij heeft gewoon gedaan wat ik zei tegen haar en dat is perfect’, ‘het eerste wat ik denk bij het zien van die nieuwe boemshell is: waarom is het geen vrouw?’, ‘ik ben naar Love Island gekomen vooral voor mijzelf’, ‘je hebt mooie tenen, man’, ‘ik vind dat heel grappig die scheet ik vind dat echt heel grappig en toen dacht ik echt ja dit is mijn man’.

En zelfs die oeverloze pap is nog altijd beter dan wat aspirant-Ben Segers Jeroen Verdick ons te onpas aan voice-overwerk in de oren braakt.

Om de twee, drie afleveringen komen presentatoren Holly Mae Brood en Viktor Verhulst even aanwaaien, met in het geval van die laatste al even welluidende frasen als ‘Nederlanders voelt voor mij toch altijd anders of zo’ tot spijtig gevolg. Aan alles kleeft de geur van Axe en idiotie. Een klierige bedoening, nog het best samengevat door de genaamde Vanity: ‘Ik weet gewoon niet zo goed of ik moet gaan voor een mooi kopje of voor een goeie klik.’