Eén keer was een vallend glas te horen, maar dat was het zowat qua opwinding in de eerste aflevering van ‘Extra Time’

Het nieuwe ‘Extra Time’, de maandagse voetbalshow bij de openbare omroep, begon met een raar mannetje dat prominent in beeld kwam staan en ons in een niet ondertiteld raar taaltje welkom heette, waarna achter hem een denkbeeldig doek open schoof en vier mannen aan een tafel wat onwennig een soort van gesprek opzetten.

Ere wie ere toekomt: Aster Nzeyimana was ermee begonnen. Die zei ook geen goedenavond meer. Já, pas nadat er pakweg al een kwartier of zo lukraak gekletst was. ‘O ja,’ scheen hem dan binnen te vallen, ‘nog even zeggen wie we zijn en wat we hier komen doen.’ Weg was toen al de hoffelijkheid van de heer van stand die Frank Raes, afgezien van zijn hardnekkig Antwerpse tongval, toch altijd een beetje was geweest. Maar niet meer van deze tijd allicht, en dus opende tussenpaus Nzeyimana - na amper één seizoen vertrok hij al naar de commerciële concurrentie - de debatten zonder de kijker en zijn gasten welkom te hebben geheten. Een nieuwigheidje dat het allemaal wat hipper moest doen lijken, de kijkcijfers indachtig. Een missie die niet echt zou slagen, maar één ding wist je wel nog zeker: Nzeyimana was de gastheer.

Die is er nu niet meer. Na de vertrouwde begingeneriek en korte vragenronde met een voetballer voor de laptop keken we naar een tafel met vier mannen, waarvan er één heel hard zijn best deed om, zoals hij her en der ook had aangekondigd, géén presentator te zijn. Filip Joos, de enige die na al die jaren ‘Extra Time’ Raes, Nzeyimana en zichzelf heeft overleefd, paste voor de rol van spelverdeler. En dus was het Youri Mulder die maar over één of andere Zweedse tv-serie begon en de schijn van spontaniteit probeerde op te houden. Achter hem zat een apathisch publiek.

Want behalve dat ‘Extra Time’ voortaan presentatorloos door het leven gaat, gaat het ook on tour. De primeur was voor de voetbalkantine van VK Bonheiden. Terwijl buiten de avond viel, werd af en toe overgeschakeld naar beelden van spelende jongens op het aanpalende terrein. Een jeugdtraining vermoedelijk, maar niemand die er iets over zei, dus meer dan een gis is het niet. Naar de meerwaarde van de nieuwe setting bleef het zo een uur lang zoeken. In de kantine zaten mannen van bordkarton, zo leek het wel, want lachen of eens in de handen klappen zou er de hele uitzending lang niet van komen. Eén keer was een vallend glas te horen, maar dat was het zowat qua opwinding. ‘Extra Time’ ademde de sfeer uit van een in het beste geval gezellig samenzijn dat na te veel drank en geforceerde schijn op een dood punt was beland, waarna het alleen nog wachten was op de eerste die vermoeid zou opwerpen dat het maar eens tijd werd om op huis aan te gaan. Alleen, het begón nog maar.

'Extra Time' Beeld VRT

Het laptopinterview met Archie Brown had weinig om het lijf, maar was het opstapje om het over AA Gent te hebben, de voorlopige leider in de Jupiler Pro League. Via matchwinnaar Hyunseok Hong ging het over Koreaanse legerdienst, via Gift Orban over scheenbeschermers en oorbellen aan of uit, en voor we er erg in hadden zaten we in Saudi-Arabië. Gelukkig was er Karel Geraerts, de sinds zijn wrange vertrek bij Union werkloze trainer en de eerste invité van het nieuwe seizoen. Telkens hij aan het woord kwam, werd het interessant, maar lang duurde het nooit. Want ineens moest het over Kortrijk gaan, waarvan de rechtsback geen te beste beurt scheen te hebben gemaakt tegen OHL. Afgaand op zijn lichtjes verwarde blik begreep ook Geraerts de urgentie van die overgang niet.

Hoe hard ‘Extra Time’ ook probeert om zich nu al twee jaar op rij heruit te vinden, het blijft een oeverloze praatbarak waarin, zonder overgangen, van de hak op de tak wordt gesprongen en de gast vaak te weinig uit de verf komt. Over het incident van het weekend - dat tussen Anderlecht-verdediger Jan Vertonghen en sportief directeur Dimitri De Condé van Racing Genk - ging het ook nog, maar ook dat leidde naar een doodlopende steeg. ‘En we hebben het over kátten’, leek ook Arnar Vidarsson het raar te vinden, al was niet meteen duidelijk of hij spontaan met de ogen rolde dan wel of ook dat gescript was.

En toen was daar opnieuw het rare mannetje. In zijn handen boven zijn hoofd hield hij een lichtbak. Zo één waarmee tijdens wedstrijden de vierde official staat te zwaaien om wissels en extra tijd aan te geven. Een grote rode 3 lichtte op. Nog zo’n gimmick, in wat vermoedelijk een poging is humor in het programma te smokkelen. Niemand lachte. ‘We hebben nog drie minuten’, zei Joos zonder zich om te draaien, wat raar is, want hoe kon hij dat nu weten? Over KV Mechelen ging het nog in die drie minuten, en over Arsenal, wat véél was voor zo’n kort tijdsbestek. En toen blies het rare mannetje op een fluit en was ‘Extra Time’ eindelijk uit.