Een laatavondshow met Otto-Jan Ham, Olga Leyers maakt ‘De afrekening’ en een nieuwe naam voor Canvas: dit is het najaar van de VRT

Met de nadruk op humor en entertainment en een waslijst aan nieuwe digitale projecten gaat de VRT dit najaar op zoek naar meer en vooral jongere kijkers. Het vervellen van Canvas tot VRT Canvas moet ook die zender digitaal de wind in de zeilen geven.

Het draaiboek voor de voorstelling van een nieuw televisieseizoen ligt al jaren vast. Je begint met de programma’s die op je grootste zender te zien zijn en eindigt (na een passage langs de kleinere zenders) bij wat er op andere radio- of digitale platformen te beleven valt.

Bij de VRT gooiden ze de boel helemaal om. Om duidelijk te maken waar de klemtoon aan de Reyerslaan dezer dagen ligt, begon de najaarspresentatie met een uitgebreide voorstelling van wat er de komende weken en maanden op het digitale platform VRT MAX te horen en te zien zal zijn, om pas daarna aan het traditionele televisieluik te beginnen. De openbare omroep, die al jaren met een vergrijzend kijkerspubliek kampt, heeft er dan ook een erezaak van gemaakt om jongere kijkers te bereiken. En VRT MAX blijkt het ideale instrument om dat te doen.

Een reeks als Knokke Off, bijvoorbeeld, groeide deze zomer uit tot het best bekeken onlineprogramma over alle zenders heen. Ook de liveverslaggeving van Graspop of Pukkelpop zorgde ervoor dat generatie Z steeds makkelijker de weg vindt naar VRT MAX.

Specifieke onlineprojecten

Het platform komt steeds centraler te staan in zowat alles wat de openbare omroep doet. “Bij elke euro die we tegenwoordig aan programma’s uitgeven, stellen we steeds de vraag wat de return daarvan op VRT MAX zal zijn”, zegt Lotte Vermeir, netmanager bij Eén en Canvas.

Er worden ook steeds meer projecten specifiek voor het onlineplatform op poten gezet. Vanaf volgende maandag kun je er bijvoorbeeld kijken naar De laatste dag, een fictiereeks over een jonge productieassistente bij een regionale zender (gespeeld door Elisabeth Lucie Baeten, die ook meeschreef aan de scenario’s) die elke werkdag opnieuw plant om ontslag te nemen, maar dat om uiteenlopende redenen toch niet doet. In de reeks Los het op zet Linde Merckpoel dan weer haar online community in om grote en kleine problemen op te lossen.

Ook podcasts zijn een speerpunt op VRT MAX. In Alles goed? buigt Evy Gruyaert zich over het mentaal welzijn van de Vlaming. De zaak Y ontrafelt het verhaal van een dertig jaar oude moord en POSHA is de allereerste audiofictie voor jongvolwassenen op het platform.

Zelfs de naamswijziging en de nieuwe huisstijl van Canvas, dat vervelt tot VRT Canvas, is ingegeven door wat er op VRT MAX gebeurt. “De kijker moet tegenwoordig zijn weg vinden in een zee van content”, legt Vermeir uit. “Dan is het uitermate belangrijk dat je programma’s makkelijk vindbaar zijn.” Beide televisiezenders én het onlineplatform van hetzelfde VRT-voorzetsel voorzien moet daarbij helpen en de link tussen de drie merken nog duidelijker maken.

Geen peperdure show

Niet alleen het digitale aanbod moet jongere kijkers verleiden om naar de openbare omroep te zappen. Bij VRT 1 bijvoorbeeld wordt nadrukkelijk ingezet op humor en entertainment om het verschil te maken. Een van de blikvangers daar is Amai zeg wauw!, een dagelijkse laatavondshow gemaakt door Woestijnvis en gepresenteerd door Otto-Jan Ham. Daarin komt telkens één centrale gast langs die bepaalt hoe het programma er die avond uit zal zien. Dat moet een show opleveren die in de eerste plaats ontspannend is maar ook de connectie maakt met wat er zich in de wereld buiten de televisiestudio afspeelt.

Otto-Jan Ham presenteert de muzikale laatavondshow 'Amai zeg wauw!' Beeld VRT

Nog meer entertainment is te vinden bij titels als De jaren 90 voor tieners of de zondagavondkwis Ik heb het u letterlijk juist gezegd, gepresenteerd door Jade Mintjens en Philippe Geubels.

Opvallend: ondanks die nadruk op entertainment staat er dit najaar geen grote shiny floor show op de planning. En dat terwijl een van de verklaringen voor het floppen van The Greatest Dancer net was dat VRT 1 hierin nog geen traditie had opgebouwd. “Het is budgettair voor ons gewoon niet mogelijk om consequent dat soort dure shows in het schema te zetten”, zegt Vermeir. “Door op zaterdagavond wel programma’s als Boomer (een sitcom rond Jan Van Looveren, PD) of First Dates te programmeren hopen we op die avond wel een entertainmenttraditie op te bouwen.”

Tijdreizen met Hauben

In de categorie ‘programma’s waarover gepraat wordt’ is het vooral uitkijken naar Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis. Dat is een wat bevreemdende reeks waarin Arnout Hauben naar het voorbeeld van Tom Waes in Het verhaal van Vlaanderen terugreist in de tijd om daar de Belgische vorsten te interviewen. Met ook een aflevering waarin Hauben een babbeltje doet met Leopold II over diens activiteiten in Congo op de planning lijkt dat nu al voer voor controverse.

Philippe Geubels en Jade Mintjens zijn de quizmasters op zondagavond. Beeld VRT

Voorts blijft fictie belangrijk op VRT 1. Het rechtbankdrama De twaalf komt op zondagavond terug met een nieuw seizoen. In het tragikomische De club volgen we drie koppels bij wie het krijgen van kinderen niet zo vlot gaat en later dit najaar staat met Dag & nacht nog een ziekenhuisreeks op het programma.

Bij het nieuwe VRT Canvas blijven Terzake en De afspraak de ruggengraat van de zender. Beide programma’s werden de voorbije maanden in een nieuw jasje gestopt. Ook De ideale wereld blijft op post. Karine Claessen duikt in Op een ander onder in verschillende leefwerelden, terwijl Sarah Vandeursen in Sarah in Wokeland haar eigen wokeness tegen het licht houdt. Reeksen als Godvergeten over misbruik in de kerk of Hoe was het op school? over ons onderwijs moeten dan weer de meerwaardezoeker bij de zender houden.

Olga Leyers maakt de afrekening

Bij Studio Brussel waait er dit najaar dan weer een nieuwe wind door het weekend. Vanaf 2 september hoor je elke zaterdag tussen 10 en 12 uur De afrekening met Olga Leyers. Het concept blijft verder onaangeroerd: de Studio Brussel-luisteraar stemt elke week op z’n favoriete nummers van het moment, Olga draait de dertig populairste op een rij.