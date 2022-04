Een magische dokter en het laatste avondmaal: dit mag u vandaag niet missen op televisie (woensdag 20 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Doctor Strange’

De origin story van Benedict Cumberbatch als superheld. Een cruciaal hoofdstuk in de Marvel-filmsaga, want Dr. Strange opende met zijn interdimensionale krachten de deur tot alternatieve universums. Ook sterk als standalone-film over een verbitterde dokter die z’n levenszin hervindt in een Nepalees klooster.

Om 20.35 op VTM 2

‘Restaurant misverstand’

De familieleden en mantelzorgers van de medewerkers komen samen voor het laatste avondmaal in ‘Restaurant misverstand’, wat ongetwijfeld een emotioneel tafereel wordt. Maar het is niet allemaal triest: de laatste dag werd er ook nog veel gedanst.

Om 20.40 op Eén

‘Security Checkers’

Wat gebeurt er als je twee gasten bekend van sociale media op het boevenpad stuurt? Geen idee, maar ‘Security Checkers’ probeert dat wel uit te vogelen. Arno The Kid en Gerben Tuerlinckx proberen in de reeks onder andere ongezien binnen te raken in een pretpark na sluitingstijd en mee te fietsen op een grote wielerwedstrijd. Een format waar ze ongetwijfeld bij YouTube zelf hebben gespiekt, maar als het entertainend genoeg wordt is het hun vergeven.

Vanaf nu op VTM GO

‘Russian Doll’ Seizoen 2

Na drie jaar wachten brengt Netflix eindelijk het tweede seizoen van ‘Russian Doll’ uit, de reeks waar hoofdpersonage Nadia haar 36e verjaardag steeds maar opnieuw moet beleven omdat ze vastzit in een time loop. Dit keer geen loop maar een leap: Nadia zal in het tweede seizoen terug in de tijd reizen. Hoofdrolspeelster en showrunner Natasha Lyonne vertelt: ‘Ik ben namelijk een obsessieve en onvermoeibare controlefreak: ideaal om een show te runnen, minder leuk voor mijn naasten.’

Vanaf nu op Netflix

‘50 first dates’

Een van de betere films met Adam Sandler in de hoofdrol: ‘50 first dates’ gaat over marinebioloog Henry Roth die op een dag Lucy (Drew Barrymore) ontmoet en het voor beiden liefde op het eerste gezicht is. Wat hij niet weet is dat ze aan een zeldzame hersenstoornis lijdt en haar korttermijngeheugen elke nacht wordt gewist, waardoor ze zich niks herinnert. Henry probeert haar dan maar elke dag opnieuw te veroveren.

Om 20.40 op VTM 3

