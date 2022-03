Een mannelijk escort, een heldhaftige slaaf en een prestigieus Brits drama: deze films mag u niet missen op televisie (van 25 tot 31 maart)

‘LES MISERABLES’ ★★★★☆

CANVAS, VRIJDAG 25 MAART, 21.20

DRAMA Eerst en vooral: geen paniek, dit is niet de vreselijke musical die u al sinds 2012 probeert te vergeten, maar het langspeeldebuut van de Malinees-Franse regisseur Ladj Ly. Een somber, maar spannend portret van de jongeren in de Parijse banlieues. We volgen drie flikken die elke dag patrouilleren in de arme wijken, en het niet altijd even nauw nemen met de regels. Op een dag worden ze echter gefilmd terwijl ze (al dan niet per ongeluk) een tiener zwaar toetakelen. De gebeurtenissen zetten de spanningen tussen de buurtbewoners en de politie op scherp. ‘Les misérables’ ontpopt zich tot een opvolger van ‘La haine’, door te focussen op de alomtegenwoordige armoede en criminaliteit, die van deze buurten een kruitvat maken dat voortdurend dreigt te onploffen. Ly vertelt zijn verhaal met een stevig tempo en geeft zijn film een intens emotionele stijl. Winnaar van de juryprijs op het Filmfestival van Cannes.

‘MOULIN ROUGE!’ ★★★★½

VTM 3, VRIJDAG 25 MAART, 20.35

MUSICAL Uitzinnige musical van Baz Luhrmann, met Nicole Kidman en Ewan McGregor als gedoemde geliefden in het Parijs van 1900. De cartooneske stijl en anachronistische liedjes zorgen ervoor dat dit absoluut een love it or hate it-film is. Maar hoe kun je een film haten die zo ongegeneerd romantisch durft te zijn?

‘SENSE AND SENSIBILITY’ ★★★★☆

EEN, VRIJDAG 25 MAART, 22.45

DRAMA De eerste Engelstalige film van Taiwanees regisseur Ang Lee (‘Brokeback Mountain’) was meteen een prestigieus Brits drama, gebaseerd op de roman van Jane Austen. Hij kon rekenen op een scherp script van Emma Thompson en prima acteerprestaties van een piepjonge Kate Winslet en Hugh Grant.

‘IDA’ ★★★★☆

NPO 2, VRIJDAG 25 MAART, 23.56

DRAMA Pools regisseur Pawel Pawlikowski maakte één van zijn beste films met dit in sobere zwart-witbeelden gegoten kleinood, over een novice die in 1962, kort voordat ze de geloften aflegt om non te worden, ontdekt dat ze van joodse afkomst is. De trauma’s van WO II worden subtiel, maar pijnlijk blootgelegd.

‘DJANGO UNCHAINED’ ★★★★☆

VTM 3, ZATERDAG 26 MAART, 20.25

WESTERN Jamie Foxx speelt een bevrijde slaaf die zijn vrouw (Kerry Washington) wil redden van de plantage van de bloeddorstige Leonardo DiCaprio. Speelse mix tussen een historisch drama en een blaxploitation-film, die net zoals alle films van Quentin Tarantino wel een kwartiertje korter had gemogen.

‘CLIFFHANGER’ ★★★☆☆

VTM 4, ZATERDAG 26 MAART, 20.25

ACTIE Eén van de meer vermakelijke actiefilms met Sylvester Stallone, waarin Sly een bergbeklimmer speelt die door gangsters wordt gedwongen om een miljoenenbuit te recupereren uit een gecrashte helikopter. Een film die honderd procent om de stunts draait, maar die stunts mogen er dan ook zijn.

‘AD ASTRA’ ★★★½☆

PLAY4, zaterdag 26 MAART, 21.15

SF Sciencefictiondrama van James Gray (‘The Immigrant’), waarin Brad Pitt naar de planeet Neptunus reist om er zijn vader te zoeken. Wat klinkt als een klassiek avonturenverhaal, is eigenlijk (net zoals veel van Grays films) een contemplatieve, visueel verbluffende reis naar de ziel van een getormenteerde man.

‘MAGGIE’S PLAN’ ★★★☆☆

CANVAS, ZATERDAG 26 MAART, 22.15

KOMEDIE Greta Gerwig speelt een jonge vrouw die verliefd wordt op een getrouwde man (Ethan Hawke). Nadat hun relatie begin te verzuren, probeert ze van haar amant af te raken door hem weer samen te brengen met zijn vrouw. Ontwapenende romcom met de bescheiden ambitie om je anderhalf uur lang te doen glimlachen.

‘TRAFFIC’ ★★★★☆

VTM 3, ZATERDAG 26 MAART, 23.30

DRAMA Steven Soderbergh won een Oscar voor dit groots opgezet drama over de drughandel tussen Mexico en de VS, waarin hij drie verhaallijnen vakkundig door elkaar weeft. Een intelligent scenario, een interessante visuele stijl en een keur aan acteertalent, inclusief Michael Douglas en de geweldige Benicio Del Toro.

‘YOUNG GUNS’ ★★★☆☆

VTM 4, ZONDAG 27 MAART, 20.30

WESTERN Hoe weet je dat een film eightieskitsch is? Charlie Sheen doet mee, als cowboy. Samen met Emilio Estevez en andere iconen van het tijdperk, zoals Kiefer Sutherland, maakt Sheen deel uit van een bende outlaws die de dood van een onschuldige rancher willen wreken. Foute boel, maar o zo amusant.

‘AMERICAN GIGOLO’ ★★★☆☆

VTM 3, DONDERDAG 31 MAART, 22.55

CRIME Eén van Paul Schraders meest commercieel succesvolle films. Met Richard Gere als mannelijke escort in Los Angeles die verdacht wordt van de moord op één van zijn klanten. Stilistisch verouderd, maar Schrader biedt een fascinerende blik op eenzaamheid en seksualiteit in deze broeierige film.