Een middelvinger naar de antiwoke-menigte: ‘Heartstopper’ is koning op Netflix

Noem het een opgestoken middelvinger naar de groeiende onverdraagzaamheid: het tweede seizoen van ‘Heartstopper’ leidt de dans op Netflix.

De nieuwe afleveringen van de prachtige Britse reeks, over de liefde tussen twee tienerjongens en een ode aan ‘all things queer’, stonden een dag na de verschijning meteen op nummer één in de lijst. De vorige leider, ‘The Witcher’, zakt naar nummer vier en moet ook het tweede seizoen van ‘The Lincoln Lawyer’ - waarvan de ontknoping woensdag op Netflix kwam - en het Spaanse romantische drama ‘Un cuento perfecto’ laten voorgaan. Nog nieuwkomers: het tweede seizoen van het Turkse ‘Terzi’ en de docuserie ‘How to become a cult leader’, dat de Netflix-kijker leert hoe in de voetsporen van Jim Manson en aanverwanten te treden. Het zesde seizoen van ‘Black mirror’ is na anderhalve maand uit de lijst weggevallen, ‘Fatal seduction’ hield het maar drie weken vol.

Bij de films hebben er ook enkele ex-nummer ééns het strijdperk verlaten. ‘Bird Box: Barcelona’ kon het enorme succes van de voorganger niet herhalen en moet na nauwelijks twee weken geblinddoekt naar huis. ‘The Out-laws’ deed het niet zoveel beter: voor die komedie zit het er na één maand alweer op. De nummer één van vorige week, ‘Missing: the Lucie Blackman Case’, lijkt ook al op weg naar de uitgang, want ondertussen gezakt naar nummer zeven. De nieuwe nummer één is ‘Hidden strike’, een actievehikel met Jackie Chan en John Cena in de hoofdrollen. Verderop zijn de documentaires in opmars, met films over bokser/internetfenomeen Jake Paul, wielrenner Mark Cavendish en de gebrekkige voedselveiligheid in de VS.

De populairste series op Netflix 1 Heartstopper - seizoen 2 (lees hier onze ★★★★1/2-recensie) 2 The Lincoln Lawyer - seizoen 2 3 Un cuento perfecto 4 The Witcher - seizoen 3 (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie) 5 Terzi - seizoen 2 6 Sweet Magnolias - seizoen 3 7 Too hot to handle - seizoen 5 (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie) 8 Baki Hanma 9 Gossip Girl 10 How to become a cult leader