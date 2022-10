Een monsterlijke vis in het water, een ondergepiste vis op het droge en een homoseksuele pianist in bed met een bakvis: deze films mag u deze week niet missen

‘LEAVE NO TRACE’ ★★★★☆

CANVAS, VRIJDAG 7 OKTOBER, 22.20

DRAMA Will (Ben Foster), een getraumatiseerde veteraan van de Irakoorlog, heeft de beschaving de rug toegekeerd en leeft, samen met zijn 13-jarige dochter Tom (Thomasin McKenzie), in een uitgestrekt nationaal park in Oregon. Afgezonderd van de mensheid wonen ze in een tent en leven ze van wat de bossen te bieden hebben, aangevuld met wat blikvoer dat ze kopen tijdens sporadische expedities naar de stad. Mocht dat idyllisch klinken: vergeet het. Vader en dochter leiden een leven van koude, nattigheid, honger en ontbering. Dat Will van Tom houdt, lijdt geen twijfel, maar op welk punt gaan liefde en goede bedoelingen over in kindermishandeling? Zonder te oordelen laat regisseur Debra Granik die vraag doorschemeren in een absoluut fascinerend, genuanceerd drama. De visuele stijl heeft sfeer en textuur en vooral McKenzie (zie ook ‘Last Night in Soho’) maakt enorme indruk in een vroege rol.

‘MAD MAX: FURY ROAD’ ★★★★½

PLAY4, VRIJDAG 7 OKTOBER, 20.35

ACTIE Dertig jaar na het laatste deel neemt Tom Hardy de gehavende leren jas van Mel Gibson over om gestalte te geven aan ‘Mad’ Max Rockatansky, die zich staande houdt in een postapocalyptische woestenij. Een twee uur durende achtervolgingsscène, één en al briljant geregisseerde, kinetische actie, een adrenalinerush zonder weerga.

‘BEHIND THE CANDELABRA’ ★★★★☆

NPO 3, VRIJDAG 7 OKTOBER, 22.35

DRAMA Biopic over de flamboyante homoseksuele pianist Liberace, die in de jaren 70 een affaire had met zijn veel jongere assistent. Wat had kunnen ontaarden in uitlachcinema wordt dankzij Steven Soderbergh een empatisch portret van een man die nooit uit de kast durfde te komen. Michael Douglas en Matt Damon schitteren.

‘DAN IN REAL LIFE’ ★★★½☆

ÉÉN, VRIJDAG 7 OKTOBER, 22.45

TRAGIKOMEDIE Steve Carell is een weduwnaar die na vier jaar eindelijk weer gevoelens krijgt voor een vrouw (Juliette Binoche). Klein probleem: die dame blijkt de vriendin van zijn eigen broer te zijn. De voorspelbaarheid van de een-lach-en-een-traanformule wordt goedgemaakt door een warme, humane toon en prima acteurs.

‘THE WAR OF THE ROSES’ ★★★★☆

VTM 4, VRIJDAG 7 OKTOBER, 22.50

KOMEDIE Inktzwarte komedie van Danny DeVito, met Michael Douglas en Kathleen Turner als materialistisch yuppiekoppel dat verzeild raakt in een groteske vechtscheiding. Een visschotel wordt ondergepist, piemels welhaast afgebeten, en laat ons hopen dat de hond niet in de paté verzeild geraakt. Gedurfd duister en geweldig grappig.

‘DAS WEISSE BAND’ ★★★★☆

NPO 2, ZATERDAG 8 OKTOBER, 0.21

THRILLER Gouden Palm-winnaar van Michael Haneke, over een klein Oostenrijks dorp waar kort voor de Eerste Wereldoorlog vreemde dingen gebeuren. Dieren worden verminkt, mensen verdwijnen, en één en ander lijkt te wijten aan de kinderen. Bevreemdend thrillerdrama, intelligent en bewust afstandelijk, gevat in ijzig kil zwart-wit.

‘THE LADY VANISHES’ ★★★★½

BBC 2, ZATERDAG 8 OKTOBER, 15.40

THRILLER Klassieke en nog altijd boeiende thriller van Hitchcock, over een oude vrouw die verdwijnt van een slaaptrein. Een medepassagier wil uitzoeken wat er is gebeurd, maar kennelijk kan niemand anders zich de dame herinneren. Veel humor, een clevere plot en natuurlijk Hitchcocks meticuleuze regie.

‘SAMI BLOOD’ ★★★☆☆

CANVAS, ZATERDAG 8 OKTOBER, 23.50

DRAMA Een 14-jarig meisje van het Sami-volk, een onderdrukte minderheid in Zweeds Lapland, wordt in de jaren 30 naar een internaat voor Samikinderen gestuurd en moet daar systematische discriminatie trotseren. Een boeiende, zij het erg conventionele karakterstudie, die inzicht biedt in een weinig bekende problematiek.

‘OBLIVION’ ★★★☆☆

PLAY6, ZONDAG 9 OKTOBER, 19.55

SCIFI Visueel indrukwekkend science-fictionavontuur waarin de mensheid zich heeft teruggetrokken op ruimteschepen na een verwoestende oorlog met aliens. Tom Cruise en Andrea Riseborough moeten grondstoffen aanleveren van op aarde. Coole premisse en fantastische visuals, maar een wat magere plot.

‘JAWS’ ★★★★★

VTM 4, ZONDAG 9 OKTOBER, 20.35

THRILLER Doorbraakfilm van Steven Spielberg, waarin een oersimpele plot (haai valt zwemmers aan, haai moet dood) wordt gekoppeld aan sterke personages. Robert Shaw, Roy Scheider en Richard Dreyfuss zijn memorabel in de hoofdrollen en Spielberg bewees zichzelf meteen als een meesterlijke suspenseregisseur.

‘TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY’ ★★★★½

VTM 4, DONDERDAG 13 OKTOBER, 21.30

ACTIE Eén van de weinige sequels die het origineel overtreffen. De eerste ‘Terminator’ was een ruige film noir, dit is een gestroomlijnde actieknaller, met meer humor en menselijkheid. Fenomenaal ingeblikt door James Cameron, die verdorie weet hoe je spanning moet opwekken en volhouden.