Een nieuw quizprogramma en Will Smith die wederom klappen uitdeelt: dit mag u vanavond niet missen op televisie

Nieuw quizprogramma met Bart Cannaerts en Fien Germijns waar elke aflevering drie bekende Vlamingen zoveel mogelijk goede antwoorden proberen te geven op actuavragen. Ze winnen helemaal niets, behalve dan de kans om hun waardigheid te behouden, maar een gelukkige kijker kan op het einde van de aflevering wel met al het verdiende geld lopen. In de eerste aflevering krijgt Cannaerts Joris Hessels, Danira Boukhriss Terkessidis en Louise Bergez over de vloer.

Om 21.30 op Eén

‘Ali’

Alsof Will Smith nog niet genoeg klappen heeft uitgedeeld op televisie, plant VTM 4 een uitzending van ‘Ali’, Michael Manns biopic uit 2001. Will speelt de legendarische bokser Muhammad Ali, van zijn opkomst tot het ‘Rumble in the Jungle’-titelgevecht tegen George Foreman in 1974.

Om 20.35 op VTM 4

Will Smith in 'Ali' Beeld EPA

‘Fearless: The Women Fighting Putin’

Portret van drie Russische vrouwen – onder wie één lid van de punkgroep Pussy Riot – die het in de verkiezingen in september vorig jaar wilden opnemen tegen de aanhangers van Poetin en daar een zware prijs voor betaalden.

Om 21.45 op Canvas

Fearless: The Women Fighting Putin - Documentaire (GBR-2021) - Sarah Collinson - Caption: Violetta Grudina en Natasha Murmansk Beeld © VRT

Mark Wahlberg bewijst in deze film dat hij béter kan dan ‘Ted 2’ en speelt in ‘Patriots Day’ een politieagent die de daders van de Boston Marathon-aanslag probeert te stoppen voor ze opnieuw toeslaan. Een spannende verfilming waar u de melige epiloog er maar gewoon moet bijnemen.

Om 20.35 op VTM 3

‘De Cooke & Verhulst Show Live’

Voor de allerlaatste keer – u beslist of dat goed of slecht is – verwelkomen James Cooke en Gert Verhulst bekende en opvallende Vlamingen in hun talkshowzetel.

Om 21.51 op Play 4

De Cooke & Verhulst Show Beeld SBS

