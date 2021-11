Een nieuwe Koreaanse dystopie bestijgt de troon: Dit zijn nu de tien populairste Netflix-titels

‘Squid Game' verdwijnt na twee maanden uit de top 10, maar de reeks wordt netjes afgelost door een nieuwe hitserie uit Zuid-Korea.

‘Hellbound’, een horrorserie waarin de straten van Seoul plotseling geteisterd worden door demonen die mensen mee de hel in sleuren, verscheen vorige week vrijdag op Netflix en veroverde in een razend tempo de wereld. Ondertussen is ze veruit de meest bekeken serie op de streamingdienst en staat ze in een groot aantal landen, waaronder dus ook België op één. De Zuid-Koreaanse reeks is lang niet de enige nieuwe titel in de lijst, want van de top 10 van vorige week blijven enkel nog ‘Red Notice’, ‘Maid' en ‘Dynasty’ over: naast ‘Squid Game' vallen ook ‘You’, ‘Narcos: Mexico’, ‘Locke & Key’ en zelfs het tweede seizoen van ‘Tiger King’ - dat het nauwelijks één week heeft uitgehouden - weg.

De nieuwkomers dan: de tweede, erg matige ‘Jack Reacher’-film uit 2016 steekt ‘Red Notice’ voorbij en houdt ook de Netflix Original ‘Bruised’, met Halle Berry in de hoofdrol, af. Verderop duiken vier nieuwe series op: ‘Cowboy Bepop’, een Japanse reeks die gebaseerd is op de gelijknamige anime, ‘Arcane’, een animatieserie die zich afspeelt in de wereld van de game ‘League of Legends’, de reality-tv ‘Selling Sunset’ en de nieuwe miniserie ‘True Story’, waarin de populaire komiek Kevin Hart te zien is naast Wesley Snipes.

De Netflix-top 10 van vrijdag 26 november

1 ‘Hellbound’ (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

2 ‘Jack Reacher: Never go back' (lees hier onze ★½☆☆☆-recensie)

3 ‘Red Notice’ (lees hier onze ★★☆☆☆recensie)

4 ‘Bruised’

5 ‘Cowboy Bebop’

6 ‘Selling sunset’

7 ‘Arcane’

8 ‘Maid’ (lees hier onze ★★★★☆recensie)

9 ‘True Story’

10 ‘Dynasty’ - seizoen 4