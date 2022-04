Een nieuwe mol en een niet-zo-vrolijke paasfilm: dit moet u kiezen uit het paasbuffet op televisie vanavond (zondag 17 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘DE MOL’

We zitten ondertussen aan aflevering 5 van het tiende seizoen van ‘De Mol’, maar als primeur krijgt het programma voor de allereerste keer een nieuwe mol in het midden van de reis. Na de exit van Philippe is het natuurlijk met spanning afwachten welke kandidaat zijn opvolger wordt, maar wie dat ook mag zijn: wij kijken met arendsogen naar de persoon die zich nu toch een tikkeltje out of character gedraagt.

Om 19.55 op Play 4

‘INSIDE THE VATICAN’

Amerikaans tweeluik uit 2019 waarvoor een cameraploeg de uitzonderlijke toestemming kreeg om een jaar lang te filmen in en rond het Vaticaan, en er het dagelijkse leven te volgen van de paus en de ongeveer 1.000 andere inwoners.

Om 20.10 op Canvas

'Inside the Vatican' Beeld BBC

Op een dag als deze staat deze allesbehalve-feel-good-film op zijn plaats in het rijtje tussen de rosbief en perzik met tonijn op kamertemperatuur. Mel Gibson verfilmt hier het bekende kruisigingsverhaal als één lange bloedige martelscène, een twee uur durende lijdensweg waar Jesus Christus himself de ene expliciete foltering na de andere ondergaat. Niet voor gevoelige kijkers, dus. En hou de kotszakjes maar bij de hand. Vrolijk Pasen!

Om 20.35 op VTM 4

The Passion Of The Christ Beeld Icon Productions

‘SABAYA’

Documentaire over het Yazidi Home Center, een groep vrijwilligers die infiltreert in het al-Hawl-kamp in Syrië om er vrouwen te bevrijden die door IS gevangen worden gehouden om te dienen als seksslaven – sabaya in de taal van hun kidnappers.

Om 22.15 op Canvas

'Sabaya' Beeld TMDb

‘DE LEEUWENKONING’

Als uw avond toch wel wat vrolijker mag: deze Disneyklassieker over een kleine leeuwenwelp die uitgroeit tot de ware koning van het dierenrijk begint misschien ook met een drama, we worden toch wel blij van liedjes als Hakuna Matata – heb geen zorgen, het is toch ook gewoon zondag.

Om 18.45 op BBC 1

