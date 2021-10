Een nobele aanpak, maar ‘Invasion’ op AppleTV+ is bovenal een les in geduld

In het pakkendste moment van de eerste aflevering van ‘Invasion’ op Apple TV+ zette Aneesha haar man een gerecht voor, gemaakt naar een recept vanop het Instagram-profiel van zijn minnares. ‘Wat vind je ervan?’ vroeg ze aan haar onwetende echtgenoot. ‘Lekkerder dan wat je normaal kookt,’ antwoordde hij, ‘er zit meer smaak in.’ Pijnlijk, zij het niet bepaald de spanning die je had verwacht bij een peperdure reeks over een buitenaardse invasie.

Jakob Verbruggen, de Vlaamse regisseur die ‘Invasion’ inblikte, was nochtans duidelijk in zijn interview in Humo: ‘De serie richt de blik in de eerste plaats op ons, in plaats van op de aliens. Het zijn diepmenselijke verhalen waarin de kijker zich, zo hoop ik toch, kan herkennen.’ Simpel gezegd: in de eerste drie afleveringen vallen – als ik genereus tel – twee buitenaardse wezens te spotten. Oké, kinderneuzen beginnen spontaan te bloeden, sommigen horen stemmen – ‘Wajo, wajo!’ – in het hoofd, en de stroom valt zo nu en dan eens uit, maar bloedstollend kun je deze invasion voorlopig niet noemen.

Een nobele aanpak, want ‘Independence Day’ bestaat al, twee keer zelfs. In de originele spektakelfilm uit 1996 verlost niemand minder dan de Amerikaanse president himself de wereld van buitenaardse monstruositeiten. ‘Invasion’ volgt daarentegen simpele mensen die, toch op het eerste zicht, nauwelijks een verschil kunnen maken. Sam Neill (‘Jurassic Park’, ‘Peaky Blinders’) speelt een oude agent – de pummels uit het trailerpark noemen hem Sheriff Alzheimer - die al grommend een graancirkel inspecteert. In Afghanistan verliest de Amerikaanse soldaat Trevante zijn peloton, waarop hij eenzaam en verwond de woestijn trotseert. In Japan ondersteunt technicus Mitsuki een lancering naar het internationaal ruimtestation. Haar vriendinnetje zit in de raket als astronaute: niet de veiligste job tijdens een invasie – de beelden in de ruimte deden denken aan de film ‘Gravity’.

In Engeland rijdt een leerkracht, geschrokken door een inslaande asteroïde, de schoolbus pardoes in een diepe krater. De enige volwassene is uitgeschakeld, de kids zijn op zichzelf aangewezen. De lul van de klas eist de leiding op, de kinderlijke gruwelijkheid van ‘Lord of the Flies’ hangt al snel in de lucht. Interessante situaties dus, al vertonen de meeste personages nauwelijks belangstelling voor de buitenaardse gebeurtenissen. De aliens lijken louter stoorfactoren in een reeds turbulent bestaan, als bromvliegen tijdens een slapeloze nacht.

‘Invasion’ is bovenal een les in geduld, want het plot gaat met een slakkengangetje vooruit. De opzet, de emotionele en sombere toon, het monumentale beeldwerk, Max Richters aanzwellende violen: ‘Invasion’ heeft veel weg van ‘The Leftovers’. Die HBO-reeks vertrok vanuit de bizarre verdwijning van 2 procent van de wereldbevolking en focuste daarbij op het leed van de achterblijvers in plaats van op het mysterie. ‘The Leftovers’ ging óók traag van start, maar staat met z’n drie seizoenen inmiddels te pronken in de top 10 van Humo’s 100 Beste Series Aller Tijden. Of ook ‘Invasion’ uw tijd waard zal blijken, valt na de eerste lading afleveringen vooralsnog niet te zeggen. In afwachting van het volledige seizoen – elke vrijdag verschijnt een nieuwe episode op Apple TV+ – zet ik nog eens ‘Independence Day’ op. ‘Oh no, you did not shoot that green shit at me!’