Een onbedoeld lachwekkende racefilm, Jason Statham versus grote haaien en een cowabungamix van hoog niveau: de films die u (niet) in de bioscoop moet zien

‘Gran Turismo’ ★★½☆☆

Van Neill Blomkamp, met Archie Madekwe, Orlando Bloom, David Harbour en Djimon Hounsou

ACTIE Gran Turismo! De term voert ons in een fonkelende bolide terug naar onze vlegeljaren, toen wij de stripverhalen van ‘Michel Vaillant’ verslonden. In die strips dook met de regelmaat van een startklok het begrip ‘Gran Turismo’ op: in ‘De strijd van de samoerai’ schuift bijvoorbeeld op pagina 2 een aerodynamische Vaillante Marathon Coupé Grand Tourisme in beeld.

Dankzij de racefilm ‘Gran Turismo’ weten we evenwel dat G.T. niet alleen slaat op een type auto, maar ook op een racegame. (We horen de gamefanaten onder u schamper lachen: ‘Die wist niet dat ‘Gran Turismo’ een videospel is? Onder welke steen leeft die gast?’)

Onze excuses dat het hier nu even ruikt naar productplacement, maar het waargebeurde ‘Gran Turismo’ draait in wezen rond een ongelooflijke marketingstunt van Nissan: in 2008 krijgen de tien beste ‘Gran Turismo’-spelers – tien gamers die normaal gezien niet van hun PlayStations zijn weg te slaan – de kans om een opleiding te volgen tot professioneel autocoureur. Eén van hen is Jann Mardenborough (Archie Madekwe), een gamer uit Cardiff die op de harde manier leert dat er een klein verschil bestaat tussen een race en een racesimulator: in een race kun je namelijk sterven.

’t Is knap hoe Jann al snokkend aan de versnellingspook bewijst dat hij het waard is om tussen de échte coureurs te zoeven, maar eerlijk gezegd vinden wij de verhaallijnen van ‘Rush’ (over de rivaliteit tussen James Hunt en Niki Lauda) en ‘Le Mans 66’ (over de tweestrijd tussen Ford en Ferrari) nog nét iets mythischer. Zoals zoveel racefilmers vóór hem zag ook regisseur Neill Blomkamp (‘Elysium’) zich geconfronteerd met een netelig probleem: hoe maak je van een autorace een visueel boeiend spektakel? Blomkamp haalt alles uit de kast om de snelheidssensatie van een échte race te benaderen: snelle cuts, luide muziek, nu en dan een close-up van een voet die ‘Fast & Furious’-gewijs op het gaspedaal drukt, en héél veel beeldkaders waarin hij zijn camera als een sperwer over het circuit laat scheren. We kunnen niet zeggen dat we werden achterovergedrukt in ons stoeltje, maar af en toe voelden we de adrenaline wel gutsen: in de spectaculairste scène komen we te weten waarom één van de gevaarlijkste stroken op de Nürburgring bekendstaat als de Flugplatz oftewel het vliegveld (noot: die scène bewijst eigenlijk dat autoraces pas écht memorabel zijn wanneer iemand crasht).

Blomkamp laat ook open doelkansen liggen: graag hadden we bijvoorbeeld een scène gezien waarin de gamers voor de allereerste keer in een racewagen plaatsnemen en écht de druk van de G-krachten ervaren. Tot slot: dat de dialogen meestentijds zijn afgestemd op toeschouwers die geen snars kennen van de racewereld, leidt soms tot onbedoeld lachwekkende situaties. ‘Oké,’ zegt teambaas Danny Moore (Orlando Bloom) vlak voor de start van de 24 uur van Le Mans tegen zijn piloten. ‘Jullie doen dus mee aan de 24 uur van Le Mans. Dat betekent dat jullie 24 uren gaan racen.’ Duh! Toch bedankt voor de info, Danny.

‘Meg 2: The Trench’ ★★★½☆

Van Ben Wheatley, met Jason Statham, Cliff Curtis en Jing Wu

Beeld dit in: de kranige kletskop Jason Statham die op 7500 meter diepte tussen de zeeslangen en de baby-octopusjes over de oceaanbodem stapt in een drukbestendig exopak, een onderwatergeweer in de aanslag, en ondertussen zinnetjes grommend als ‘Schiet op alles wat beweegt!’ Ziet u het voor u? Beginnen uw netvliezen te schitteren van voorpret? Krullen uw lippen zich tot een scheve grijnslach? Welaan: dan is ‘Meg 2: The Trench’, deze week uit in de cinema, úw soort film!

De eerste ‘Meg’ uit 2018 was een erg vermakelijke actieprent waarin duik-expert Jonas Taylor (Statham) zich liet zakken door de Thermocline, een thermische laag ijskoud water die de gekende oceaan scheidt van een voorhistorische onderwaterwereld. In die mysterieuze wereld, waar zowaar iets viel terug te vinden van de thermische charme van ‘20.000 Mijlen Onder Zee’ en ‘Journey To The Center of the Earth’, huisde een afschrikwekkend specimen: de Megalodon, een gigantische voorhistorische haai die sterk genoeg was om een nucleaire duikboot te verpletteren én om een walvis doormidden te bijten, dwars door de botten heen! Eat thát, Jaws!

Wat volgde liet zich goed samenvatten door Statham: ‘We moeten ‘m vinden en afmaken!’ En het is opnieuw The Stath himself die in ‘Meg 2: The Trench’ op een bepaald moment het verhaal kernachtig mag resumeren: ‘More Megs? Great!’ Jonas, niet langer een duiker-redder maar een bezielde milieu-activist, daalt (deze keer in een diepzeeduikboot die werd uitgerust met zogeheten predatorbescherming) samen met enkele wetenschappers opnieuw af naar de voorhistorische Trog, waar hij getuige is van een ‘instinctieve bijeenkomst van meerdere Megs’. Anders gezegd: een Meg-seksorgie.

Toch dekt de pitch ‘Meer Megs’ de lading niet helemáál: er valt in de sequel namelijk zoveel méér te beleven dan alleen maar het zoveelste Meg vs mens-gevecht. En nu volgen enkele spoilers! Er duikt een Mexicaanse booswicht op die nog een rekening met Jonas heeft te vereffenen; u krijgt een heerlijk clichématig gevecht op een rollende fabrieksband (waarbij het hoofd van The Stath natúúrlijk tussen de malende schroeven dreigt te belanden); een kwaadaardige feeks wordt gillend het struikgewas ingetrokken door een hongerige reuzenhagedis; diverse ongelukkigen worden uit het zilte nat getild door een tentakel die toebehoort aan een reuzeninktvis die een beetje lijkt op de Kraken uit ‘Pirates of the Caribbean’; en ook Pippin het keffertje is weer van de partij. En dat allemaal in één film!

Uiteraard moet u in staat zijn om de logica opzij te schuiven en om het hele onderwatergedoe met een flinke zak zeezout te nemen. U vindt het ongeloofwaardig dat Statham zónder duikuitrusting doodleuk op 8000 meter diepte rondzwemt zonder dat hij door de druk van het water implodeert tot een platte vijg? Geen nood: ‘Als hij water in zijn sinussen blaast,’ zo legt iemand uit, ‘dan kan hij het 30 tot 60 seconden volhouden! Vissen dragen toch ook geen duikpakken?’ Geen idee of het hout snijdt, maar we gaan het niet zelf uitproberen.

De naam van de regisseur was voor ons een extra reden om naar de sequel uit te kijken: Ben Wheatley is de regisseur van de door ons zeer gewaardeerde occulte thriller ‘Kill List’, het boosaardig grappige ‘Sightseers’, het doorgetripte ‘A Field in England’ en de bizarre J.G. Ballard-verfilming ‘High-Rise’, waarin de onder het bloed zittende Tom Hiddleston - Loki! - een hond staat te roosteren. Wat betreft ‘Meg 2: The Trench’ schreef Wheatley niet mee aan het script en vervulde hij meer de rol van gehuurde hand, maar zijn maffe stempel is nu en dan zichtbaar: hij pakt uit met enkele coole camerastandpunten (bijvoorbeeld vanuit het keelgat van de naar badgasten happende Meg!) smokkelt een dosis zwarte humor naar binnen, en laat de actie in de tweede helft uitzinnig uit de hand lopen, tot er zelfs heel even een soort Kaiju-film à la ‘Godzilla vs. Kong’-film lijkt te ontstaan. Een klein nadeel is dat de CGI niet altijd even overtuigend oogt, maar zelfs dát draagt bij tot de campy fun die ‘Meg 2: The Trench’ met veel plezier over u uitstort.

Vooruit, nog ééntje om het af te leren: ‘Mens en Meg kunnen niet samenleven. Hij is een Meg. Wij zijn voor hem het vieruurtje.’ Aaahh, vindt u het niet héérlijk wanneer The Stath zoiets zegt?

‘Interdit aux chiens et aux Italiens’ ★★★½☆

Van Alain Ughetto, met de stemmen van Ariane Ascaride, Alain Ughetto en Diego Giuliani

ANIMATIE Zoals Geppetto uit het beste pijnboomhout zijn Pinokkio sneed, zo blies regisseur Alain Ughetto via de stopmotiontechniek de uit klei vervaardigde popjes van zijn grootouders leven in, om hen vervolgens zélf te laten vertellen over het Italiaanse dorp waar ze in het begin van de 20ste eeuw leefden. Het leven was er even hard als de kastanjes waarmee ze in de winter bij gebrek aan vlees en aardappelen hun maag vulden. De Spaanse griep verscheen op hun deurdrempel, in de jaren 30 kwamen de fascisten de huizen afbranden en de vrouwen verkrachten, en in Frankrijk, waar ze uit wanhoop heen trokken, maakten ze kennis met de donderwolk van het racisme. Wij stellen vast dat er uit die zwaar op de proef gestelde Ughetto- genenpool een ware kunstenaar is voortgekomen die een prachtige animatiefilm heeft gemaakt over het verleden van zijn familie.

‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem’ ★★★½☆

Van Jeff Rowe en Kyler Spears, met de stemmen van Jackie Chan, Giancarlo Esposito en Ice Cube

ANIMATIE Nadat de vreselijke live action-versies van Steve Barron en Michael Bay ons vooral zin lieten krijgen in schildpaddensoep, verschijnt met deze knap getekende en in een coole grootstadsatmosfeer badende animatiefilm éíndelijk een ‘Ninja Turtles’-verfilming die ons zowaar liet sympathiseren met de vier in de ninjavechtkunst gespecialiseerde mutanten die in de riolen van New York met een rat samenhokken. De booswicht, de met de stembanden van Ice Cube pratende Superfly, vonden wij even angstaanjagend als de insectmens uit Cronenbergs ‘The Fly’, en ook de muzikale cowabungamix – de Turtles die hun ninjastokken laten flitsen op de zalige beat van ‘No Diggity’! – is van een hoog niveau. Onverwacht mooie scène: de van een normaal tienerbestaan dromende Turtles die in de openluchtcinema stiekem meekijken naar ‘Ferris Bueller’s Day Off’. Cowabungaja!