Een oude bok met een jong blaadje, een mislukte maanvlucht en een koreaanse netflixhit

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘APOLLO 13'

Spannende reconstructie van een mislukte maanvlucht waarvan de bemanning moest vechten om te overleven. Ron Howard moet twee uur lang naar manieren zoeken om complexe problemen begrijpelijk én spannend te maken, en dat lukt hem nog ook. Solide cast, met Tom Hanks en Bill Paxton op kop.

Om 21.30 uur op Eén

‘CLASSIC ALBUMS: SOUL II SOUL – BACK TO LIFE’

Muziekdocu over Soul II Soul, een Brits collectief van dj’s rond Jazzie B en Caron Wheeler dat eind jaren 80 even beroemd werd met hun debuutalbum en vooral de titelsong ‘Back to Life’.

Om 23.08 uur op NPO 3

‘LA CASA DE PAPEL: KOREA’

De Netflixhit ‘La casa de papel’ zei eind vorig jaar na vijf seizoenen definitief adios, maar voor wie maar niet genoeg kan krijgen van het verhaal over de ingenieuze professor is er nu een Koreaanse versie met een eigen twist. ‘La casa de papel: Korea’ speelt zich af in een nabije toekomst waarin Noord- en Zuid-Korea op het punt staan om weer verenigd te worden.

Nu op Netflix

La Casa de Papel: Korea Beeld JUNG JAEGU/NETFLIX

‘LA PAZZA GIOIA’

Italiaanse tragikomedie over twee vrouwen die halsoverkop ontsnappen uit een psychiatrische kliniek. De roadtrip die volgt, is op zich vrij voorspelbaar, maar regisseur Paolo Virzi schetst zijn personages met veel empathie. De prima leading lady’s maken het plaatje af.

Om 23 uur op Canvas

‘OLIVIA RODRIGO EN PAUL MCCARTNEY AT GLASTONBURY 2022'

Jong geweld en een oude rot op het bekendste muziekfestival van Engeland. Om 21 uur schakelt u in voor popsensatie Olivia Rodrigo, om 23.30 uur komt de 80-jarige sir Paul McCartney langs. Lees hier de 7 Hoofdzonden van McCartney en hier onze recensie van Rodrigo in Vorst Nationaal afgelopen week.

Om 21 uur en 23.30 uur op BBC 1

