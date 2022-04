Een pareltje over ontluikende homoseksualiteit, een beklijvend misdaadepos en een pedofiele tv-persoonlijkheid: dit zijn de acht beste nieuwe series van april

De afgelopen weken vierden we de terugkeer van ‘Better Call Saul’ (Netflix) en ‘The Flight Attendant’ (Streamz) maar kwamen er ook een hoop nieuwe series uit. De acht beste op een rij.

YOUNG ADULT Twee 15-jarige jongens - één nerd, één sterspeler van de rugbyploeg - worden verliefd op elkaar in deze Britse verfilming van een internetstrip. Een in al zijn eenvoud en positiviteit erg ontroerend pareltje en een gevoelig drama over ontluikende homoseksualiteit zoals die op televisie nog altijd veel te weinig te vinden zijn.

WE OWN THIS CITY (STREAMZ) ★★★★½

DRAMA Omdat niemand anders in de buurt van misdaadepos ‘The Wire’ kon komen, keert David Simon maar gewoon zélf terug naar Baltimore, voor deze zesdelige miniserie over een waargebeurd corruptieschandaal binnen het politiedepartement. Niet zo breedvoerig als ‘The Wire’, maar wie hunkert naar troosteloze beelden van de straten van Baltimore, kat-en-muisspelletjes tussen politieagenten en drugsdealers en verhalen over de politieke strijd in het stadhuis vindt hier zijn ‘fix’.

TRUE CRIME Als televisiepersoonlijkheid in het Verenigd Koninkrijk was misschien wel niemand groter dan Jimmy Savile, als pedofiel geldt mogelijk hetzelfde: tussen de vier- en vijfhonderd gevallen van seksueel misbruik zijn sinds zijn dood in 2011 aan hem toegeschreven. Deze tweedelige documentaire toont hoe hij dankzij zijn roem en glibberige charme met alles weg raakte, en laat je vooral hopen dat de hel bestaat.

DRAMA Maak kennis met een even weinig voor de hand liggend maar even succesvol duo als Wesley Sonck en Pedro Elias: feministe Joyce Prigger en pornoproducent Doug Renetti, die in de jaren 70 een tijdschrift uitbrengen waarin serieuze reportages over de pil of verkrachting in oorlogsgebieden naast foto’s van blote mannen staan. Het tiendelige ‘Minx’ volgt met veel zwier en nog meer naakte penissen hoe het duo van het magazine een hit maakt en onderweg allerlei heilige huisjes omver schopt.

DRAMA Nog meer seksuele bevrijding, ditmaal op Netflix en in de jaren 80, in deze Nederlandse dramareeks over hoe een paar jongens met een commerciële neus in Amsterdam de eerste erotische telefoonlijn oprichtten. Een tragikomische terugblik op een groezelige periode in de geschiedenis van Nederland, met een spitsvondig scenario en uitstekende acteurs.

SLOW HORSES (APPLETV+) ★★★★☆

THRILLER Met ‘Pachinko’ of ‘Severance’, die allebei zopas hun eerste seizoen afsloten, heeft AppleTV+ de wereld in 2022 al met twee meesterwerken verblijd. ‘Slow horses’ is niet van hetzelfde niveau, wel een vakkundig gemaakte en meeslepende spionagethriller rond enkele geheim agenten die op een zijspoor zijn beland en hun carrière proberen te redden. Met Gary Oldman in een glansrol als hun onverzorgde en vrolijk scheten latende leider.

THE DROPOUT (DISNEY+) ★★★1/2☆

DRAMA Net zoals ‘Inventing Anna’ (Netflix) een waargebeurd drama over een jonge vrouw die de halve wereld heeft opgelicht: Elizabeth Holmes, van wie het zogezegd revolutionaire biomedische bedrijf Theranos een luchtkasteel bleek te zijn. ‘The Dropout’, een betere, minder oppervlakkige serie dan ‘Inventing Anna’, reconstrueert Holmes’ hoge vlucht en diepe val en toont hoe haar tomeloze ambitie haar de verkeerde weg opstuurde.

THE BABY (STREAMZ) ★★★1/2☆

HORROR De bewust kinderloze Natasha krijgt op een dag - letterlijk - een baby in haar armen geworpen, en hoe hard ze ook haar best doet om er weer van af te komen, het nogal lugubere kind blijft aan haar kleven. Subtiel kun je deze Britse horrorkomedie over de lasten van het ouderschap bezwaarlijk noemen, maar we vonden ze wel grappig. Of misschien was dat te wijten aan het slaaptekort, dat kan ook.