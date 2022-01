Een Parisienne die geen Frans spreekt hield deze week bijna op haar eentje Netflix draaiende

Vijfde keer, goede keer: zo gaat het in de wereld van Harlan Coben.

‘Stay Close' is al de vijfde Netflix-reeks die gebaseerd is op een misdaadroman van de Amerikaanse schrijver, maar het is de eerste die het tot de populairste titel op de streamingdienst kan schoppen. De miniserie is trouwens wereldwijd de best bekeken Netflix-titel, wat laat vermoeden dat de bazen van het bedrijf er geen spijt van zullen hebben dat er nog négen Coben-verfilmingen in de pijplijn zitten.

‘Cobra Kai’, vorige week op nummer één, zakt naar nummer drie en wordt opnieuw voorbijgestoken door ‘Emily in Paris’, waarvan de makers onlangs het goede nieuws kregen dat ze een derde én een vierde seizoen mogen maken - nog tijd genoeg dus voor het hoofdpersonage om Frans te leren.

Voor de rest zijn er slechts twee nieuwkomers. ‘Mother/Android’ is een Netflix-original, een post-apocalyptisch drama waarin een koppel moet overleven in een wereld vol androids. En over erg geloofwaardige robotachtigen gesproken: ook Tom Cruise duikt op in de top 10, met de meest recente ‘Mission: Impossible’-film.

De Netflix-top 10 van vrijdag 14 januari

1 ‘Stay Close’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

2 ‘Emily in Paris' - seizoen 2 (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)

3 ‘Cobra Kai' - seizoen 4 (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

4 ‘The Witcher’ - seizoen 2 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

5 ‘Mother/Android’

6 ‘Don’t look up' (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

7 ‘Kitz’ - seizoen 1

8 ‘La Casa de Papel’ - seizoen 5, deel 2 (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

9 ‘American Assassin’ (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

10 ‘Mission: Impossible - Fallout’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)