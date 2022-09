Een pijpbeurt van een spook, iconische pralines en de beste ‘Indiana Jones’: de films die u komende week niet mag missen

‘STYX’ ★★★★☆

CANVAS, ZATERDAG 3 SEPTEMBER, 0.15

DRAMA De Duitse urgentiearts Rike (Susanne Wolff) maakt een ambitieuze soloreis op een zeilboot naar een eilandje in de Atlantische Oceaan. Na een storm botst ze op een zinkende vissersboot vol met Afrikaanse vluchtelingen. Zelf kan ze die mensen niet helpen – de panikerende slachtoffers zouden haar boot doen kapseizen – en dus kan ze alleen de autoriteiten waarschuwen en machteloos toekijken. Wat begint als een extreem sobere blik op Rikes leven aan boord, ontwikkelt zich tot een minimalistische en tegelijk beklijvende thriller. Het uitgangspunt is misschien een open deur – goedbedoelende mensen voelen zich machteloos, terwijl de maatschappij zo weinig mogelijk verantwoordelijkheid wil opnemen – maar de uitwerking is erg aangrijpend. Door het camerawerk kun je het zout van de zee bijna proeven. Wolff is magnifiek in de hoofdrol: veel dialogen heeft ze niet, maar haar ogen zeggen meer dan duizend woorden.

‘GHOSTBUSTERS’ ★★★½☆

VTM 4, VRIJDAG 2 SEPTEMBER, 20.35

KOMEDIE De originele spokenkomedie uit 1984 lijkt nu vooral een charmant, nostalgisch rekwisiet uit het Reagan-tijdperk, maar ze is een stuk gewaagder dan je zou denken. Wie herinnert zich nog dat Dan Aykroyd gepijpt wordt door een spook? Bill Murray gaat, uiteraard, met de hele film lopen.

‘THE FIRM’ ★★★☆☆

EEN, VRIJDAG 2 SEPTEMBER, 22.45

DRAMA De eerste verfilming van een boek van John Grisham, met Tom Cruise als jonge advocaat die bij een prestigieus kantoor gaat werken. De prent duurt iets te lang, maar regisseur Sydney Pollack voert de spanning mooi op en Gene Hackman heeft een fenomenale bijrol als mentor van Cruise.

Beeld SBS BELGIUM

‘ALL IS LOST’ ★★★★☆

CANVAS, VRIJDAG 2 SEPTEMBER, 22.45

DRAMA Robert Redford levert een tour de force af als naamloze man die op de oceaan ronddobbert op een zinkende zeilboot. Eén acteur, geen dialogen behalve enkele zinnetjes in het begin, en een simpele situatie die steeds verder escaleert: daarmee maakt J.C. Chandor razend spannende cinema.

Beeld BETV

‘THE MAN FROM U.N.C.L.E.’ ★★★☆☆

PLAY4, VRIJDAG 2 SEPTEMBER, 23.05

ACTIE Retrofilm gebaseerd op de tv-serie uit de jaren 60, die het begin van een nieuwe franchise had moeten worden maar is geflopt aan de kassa. Ten onrechte: hoewel het zeker geen meesterwerk is, blijft het een amusant en geestig avontuur met enkele indrukwekkende scènes waar de goesting van afspat.

‘RAIN MAN’ ★★★★☆

NPO 2, VRIJDAG 2 SEPTEMBER, 23.59

DRAMA Tom Cruise speelt een egocentrische yuppie die na de dood van zijn vader ontdekt dat hij een oudere, zwaar autistische broer heeft (Dustin Hoffman), met wie hij de erfenis moet delen. Uitstekend geacteerd drama dat velen vertrouwd maakte met autisme, maar ook het cliché van de idiot savant versterkte.

Beeld SBS BELGIUM

‘FORREST GUMP’ ★★★★☆

VTM 3, ZATERDAG 3 SEPTEMBER, 18.05

KOMEDIE Tragikomedie van Robert Zemeckis met Tom Hanks en Robin Wright, waarvan hele scènes en dialogen tot het gemeengoed van de popcultuur behoren: ‘Run, Forrest, run!’, ‘Life is like a box of chocolates’… Sentimenteel, ja, maar probeer die ouderwetse charme maar eens te weerstaan.

‘RAIDERS OF THE LOST ARK’ ★★★★½

PLAY6, ZONDAG 4 SEPTEMBER, 19.55

ACTIE Eerste en nog steeds beste film van de ‘Indiana Jones’-serie, en één van de allerbeste blockbusters die ooit is gemaakt. Een masterclass in enscenering en montage, en een prima evenwicht tussen humor en spanning. En dan hebben we het nog niet gehad over de muziek van John Williams.

Beeld Kippa

‘THE LIVING DAYLIGHTS’ ★★★½☆

VTM 4, ZONDAG 4 SEPTEMBER, 20.35

ACTIE James Bond vecht aan de zijde van de latere taliban in het eerste Bond-avontuur met Timothy Dalton in de hoofdrol. Het einde van het Roger Moore-tijdperk betekende dat de schrijvers de gekkigheden wat meer links mochten laten liggen en opnieuw een fatsoenlijk spionageverhaal konden vertellen.

‘LIFE’ ★★★☆☆

VTM 4, MAANDAG 5 SEPTEMBER, 20.35

THRILLER Amusante rip-off van ‘Alien’, waarin enkele wetenschappers (Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson en Ryan Reynolds) een microscopisch buitenaards wezen ontdekken dat al snel niet meer zo microscopisch is, en bovendien allesbehalve sympathiek. Een degelijke thriller met een memorabel einde.

‘EASTERN PROMISES’ ★★★½☆

BBC 2, DINSDAG 6 SEPTEMBER, 0.15

THRILLER David Cronenberg leverde na ‘A History of Violence’ opnieuw een toegankelijke thriller af, over de Russische maffia in Engeland. Viggo Mortensen speelt de hoofdrol van chauffeur voor de bende, die erg bedreven blijkt te zijn met een mes – vooral tijdens een onvergetelijke actiescène in een sauna.