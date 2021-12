Een pr-verantwoordelijke uit Chicago met een hoofdpijn veroorzakende garderobe lokte op Netflix meer kijkers dan ‘The Witcher’

Vorige week dachten we nog dat het langverwachte tweede seizoen van de populaire fantasyserie ‘The Witcher’ met de vingers in de neus de lijst zou aanvoeren, maar dat was buiten een pr-verantwoordelijke uit Chicago met een hoofdpijn veroorzakende garderobe gerekend.

Emily Cooper en het tweede seizoen van ‘Emily in Paris’ verschenen woensdag op Netflix en stootten ‘hekser' Geralt of Rivia, die tot dan op nummer één had gestaan, meteen van de troon. Het slotakkoord van ‘La Casa de Papel’, de afgelopen twee weken bovenaan, sluit nu de top 3 af.

Nog een nieuwe serie in de lijst: ‘The Girl from Oslo’, een Noors-Israëlische coproductie over een jonge Noorse backpacker die in de Sinaï-woestijn ontvoerd wordt door IS en de wanhopige pogingen van haar moeder om haar vrij te krijgen. De titel van ‘populairste film van de week’ gaat niet naar Sandra Bullocks ‘The Unforgivable’, dat daalt van plaats twee naar acht, maar naar ‘Aquaman’, de blockbuster uit 2018 uit de DC-stal.

De Netflix-top 10 van vrijdag 24 december

1 ‘Emily in Paris’ - seizoen 2 (lees hier onze ★½✩✩✩-recensie)

2 ‘The Witcher’ - seizoen 2 (lees hier onze ★★★★✩-recensie)

3 ‘La Casa de Papel' - seizoen 5, deel 2 (lees hier onze ★★★½✩-recensie)

4 ‘The Girl from Oslo’

5 ‘The Good Doctor’ - seizoen 4

6 ‘Aquaman’ (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

7 ‘Terug naar de outback’

8 ‘The Unforgivable’ (lees hier onze ★★✩✩✩-recensie)

9 ‘Paw Patrol’ - seizoen 3

10 ‘Titans’ - seizoen 3