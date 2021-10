Een prettige kijkervaring kunnen we het borderlineportret ‘Les Intranquilles’ niet noemen, maar wat een hartverscheurende tragedie!

Zoals in het liedje van Madonna.

Op het eerste gezicht vormen Damien en Leïla een perfect stel, maar al snel krijg je in de smiezen dat er iets niet in de haak is. Damien staat in het holst van de nacht op om een fietswiel te vervangen, maakt riskante achterwaartse salto’s en blijft onophoudelijk in zijn atelier doorwerken; alsof zijn brein constant onder druk staat van een knetterende krachtstroom. Een préttige kijkervaring kunnen we dit bijwijlen ondraaglijke portret van een man met een borderlinestoornis niet noemen, maar Joachim Lafosse toont zich hoe dan ook een meester in het schrijven en regisseren van situaties (de bakkerijscène!) die illustreren in wat voor een afschuwelijke hel het stel zich bevindt. Het ontroerendste personage is Leïla: zij wil de psychotische Damien niet alleen laten, maar beseft tegelijk dat samenleven met de liefde van haar leven onmogelijk is. Als dát geen hartverscheurende tragedie is.

Vanaf 6 oktober in de bioscoop.