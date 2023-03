Een primeur op Netflix en deel 2 van een soort omgekeerde pornofilm: deze week nieuw op de streamingdiensten

‘Daisy Jones & the Six’

Vanaf 3 maart op Prime Video

DRAMA Nadat Daisy Jones de frontvrouw van de rockband The Six wordt, groeit de groep uit tot één van de succesvolste bands van de jaren 70. Maar door de roem, het geld en de overvloedig aanwezige drugs beginnen al snel conflicten op te borrelen, en zeker de haat-liefdeverhouding tussen Daisy en Billy Dunne, frontman en songschrijver van The Six, leidt tot spanningen. De rechten op het boek van Taylor Jenkins Reid uit 2019 over de op- en neergang van een rockgroep in de seventies – deels geïnspireerd op de woelige geschiedenis van Fleetwood Mac – waren al verkocht nog voor het in de winkel verscheen. Door corona lag het project lang stil, maar nu kunnen de fans van ‘Daisy Jones & The Six’ eindelijk zien hoe het werk in een tiendelige miniserie is gegoten. Voor hoofdrolspeelster Riley Keough kreeg het uitstel wel een donker randje: haar moeder Lisa Marie Presley, dochter van Elvis, overleed begin dit jaar, enkele weken voor de serie in première kon gaan.

‘Chris Rock: Selective Outrage’

Vanaf 5 maart op Netflix

COMEDY Een live-uitzending is niet zonder risico’s, dat weet Chris Rock maar al te goed sinds de Oscaruitreiking van vorig jaar, toen hij als presentator een grap maakte over de vrouw van Will Smith en de acteur hem trakteerde op een ‘djoef op zijn muil’. Maar dat weerhoudt de Amerikaanse komiek er niet van om het er nog eens op te wagen en zijn nieuwe show ‘Selective Outrage’ live de wereld in te sturen. Via Netflix dan nog, dat zo voor het eerst een programma rechtstreeks naar huiskamers over de hele planeet zal streamen. Wie de primeur ook echt live wil meemaken, zal laat moeten opblijven of vroeg moeten opstaan: Rock betreedt het podium in Baltimore op 4 maart om tien uur ’s avonds, oftewel om vier uur ’s nachts bij ons.

Beeld Netflix

‘All-in: Team Jumbo-Visma’

Vanaf 1 maart op Prime Video

DOCU Terwijl Formule 1-liefhebbers op Netflix terechtkunnen voor een blik achter de schermen in ‘Drive to Survive’, hebben wielerfans tegenwoordig een abonnement op Prime Video nodig. De zesdelige docureeks ‘All-In’ toont de hoofdspelers van Team Jumbo-Visma tijdens hun boerenjaar van 2022, waarin de Nederlandse ploeg onder meer de Tour de France domineerde. Kopman Primoz Roglic, Tour-winnaar Jonas Vingegaard en fenomeen Wout van Aert vertellen over de succesformule van het team, de vriendschap en de twijfel, en Tom Dumoulin gaat in op zijn kortstondige comeback. Wielerjournalisten en Tom Boonen geven tekst en uitleg. Een docuserie over het 2022 van Quick Step-Alpha Vinyl door Woestijnvis volgt binnenkort ook op Prime Video.

‘L’affaire Fourniret’

Vanaf 2 maart op Netflix

TRUE CRIME Michel Fourniret, die bijna twee jaar geleden stierf in de gevangenis, was één van de ergste seriemoordenaars in de Franse geschiedenis. Vanaf eind de jaren 80 tot in 2003 bracht de man minstens twaalf mensen om het leven, in Frankrijk en in België: toen hij in juni van 2003 een meisje probeerde te ontvoeren in Ciney, kon de politie hem eindelijk oppakken en linken aan een resem eerdere misdaden. De nieuwe truecrimereeks ‘L’affaire Fourniret’ draait echter niet rond hem, maar rond de sinistere rol die zijn vrouw Monique Olivier in het hele verhaal speelde. De twee begonnen met elkaar te corresponderen toen Fourniret in de gevangenis zat na de aanranding van een meisje. Nadat hij haar in zijn brieven zijn fantasieën over verkrachting en moord had opgebiecht, beloofde zij om hem na zijn vrijlating te helpen. Bij de meeste van Fournirets misdaden was Olivier ook betrokken en in 2008 werd ze tot levenslang veroordeeld voor medeplichtigheid.

Beeld Courtesy of Netflix

‘Sex/Life – seizoen 2'

Vanaf 2 maart op Netflix

DRAMA ‘Het is een soort omgekeerde pornofilm,’ schreven we een jaar geleden over het eerste seizoen van ‘Sex/Life’. ‘Telkens als er bloot te zien is, spoel je beter door.’ De dramaserie over uitgebluste huisvrouw Billie die haar lustgevoelens voelt opborrelen als ze haar vroegere vlam Brad tegen het lijf loopt, had zeker pluspunten, zoals de feministische ondertoon en de geloofwaardige vertolking van hoofdrolspeelster Sarah Shahi. Maar de personages gingen zo vaak en zo enthousiast van bil dat het op den duur een beetje ongemakkelijk en belachelijk werd. ‘Sex/Life’ werd wel een succes, mede dankzij de veelbesproken scène waarin duidelijk te zien was hoe groot het klokkenspel van Brad was, en een tweede seizoen kon niet uitblijven. Daarin moeten we op zijn minst het antwoord op de vraag krijgen of Billie effectief haar gezin definitief heeft verlaten voor Brad, zoals in de finale werd gesuggereerd.

‘Love at First Kiss’

Vanaf 3 maart op Netflix

FILM ‘Love at First Kiss’ is géén reboot van het gelijknamige NPO-datingprogramma waarin vreemden elkaar eerst een tong draaien en zich vervolgens – eventueel – aan een date wagen. De Spaanse romcom (origineel: ‘Eres tú’) vertrekt wel vanuit hetzelfde idee: wat als die eerste kus alleszeggend is? Javier heeft een bijzondere gave, waardoor hij met een simpele zoen de toekomst van een relatie kan voorspellen. Op een dronken avond doet hij ene Lucía binnen, en halleluja: visioenen van een trouwfeest en kleine koters! Alleen: Lucía is samen met Javiers beste vriend. Van de productiemaatschappij achter ‘Elite’, met Alauda Ruiz de Azúa in de regiestoel: zij werd zopas op de Goya Awards – de Spaanse Oscars – uitgeroepen tot Beste Nieuwe Regisseur.