Een prinses luidkeels aanmoedigen om haar benen te spreiden was dé primeur van ‘Dancing with the stars’ op Play4

We dachten dat we de voorbije jaren zowat alles hadden gezien op televisie. Maar een prinses die in primetime gevraagd wordt om haar benen open te doen, neen, dat moet wel een primeur zijn.

De prinses in kwestie was natuurlijk Delphine van Saksen-Coburg, née Boël, die deze herfst mee doet aan ‘Dancing with the stars’, het programma waarin mensen die vaak niet helemaal voldoen aan de definitie van het laatste woord uit de titel soms iets brengen dat niet helemaal overeenkomt met het eerste woord. Delphine moest samen met haar partner Sander een act inoefenen die geïnspireerd was door haar eigen kunstwerk ‘Love is all around’. Voor één onderdeel was het nodig dat ze haar benen spreidde, en we vermoeden dat de aanmoedigingen van Sander aan het adres van de prinses op dat vlak in het paleis toch voor wat ongemakkelijk geschuifel op de bank hebben gezorgd. Maar het moet gezegd dat Delphine, die op voorhand vertelde dat ze dyslexie heeft en dus het verschil tussen links en rechts niet weet, zich goed uit de slag trok en een optreden gaf waar niemand zich om hoefde te schamen. Perfect was het niet, maar het was ook zeker niet zo houterig als je zou verwachten van iemand die zoveel genen met onze koning gemeen heeft.

Het meeste plezier in ‘Dancing with the stars’ valt te halen uit de kandidaten die onder te brengen zijn in de categorie die wij sinds kort ‘Bert en Delphine uit ‘Temptation Island’’ noemen: mensen die op voorhand de boodschap hadden moeten krijgen dat deelnemen niet het beste idee ooit was. Spijtig genoeg lijkt er in dit seizoen slechts één iemand daar bij te horen: Pieter Timmers, de boomlange zwemmer die op de Olympische Spelen van Rio zilver haalde en die tijdens een soort paringsdans in een bibliotheek bewees dat hij zich veel eleganter voortbeweegt in het water dan op het droge. Timmers was de enige danser die van de vakjury een onvoldoende kreeg en lijkt dus volgende week, als er voor het eerst een duo afvalt, een vogel voor de kat. De andere sterren deden het lang niet slecht: Lotte Vanwezemael rumba’de zich een weg richting de slaapkamer, Nora Gharib leverde een vurige chachacha af terwijl ‘Begging’ van Måneskin uit de boxen knalde en zelfs acteur Yemi Oduwale uit ‘Thuis’ en ‘Dertigers’ bleek goed om te kunnen met de salsa. Al kreeg hij achteraf van de jury wel de opmerking dat hij het grootste deel van de tijd met zijn mond open had gedanst: Kat Kerkhofs, die na elk optreden een nogal nietszeggend gesprekje met de puffende dansers voert terwijl de andere kandidaten erop staan te kijken, vroeg hem of hij zich daar bewust van was. ‘Onbewust wel’, luidde zijn cryptische antwoord.

Naast een prinses doet er dit seizoen natuurlijk ook een koningin mee aan ‘Dancing with the Stars’: Nina Derwael, wereldkampioene en olympisch kampioene in de gymnastiek en dus iemand die qua gevoel voor ritme, flexibiliteit en controle over het eigen lichaam - drie zaken die niet onbelangrijk schijnen te zijn tijdens het dansen - mijlenver boven de concurrentie uittorent. Haar tango op de tonen van ‘No time to die’ van Billie Eilish maakte ook meteen indruk. Jurylid Jan Kooijman noemde het ‘het beste optreden ooit in een eerste aflevering van ‘Dancing with the stars’’ en presentator Gert Verhulst - lang geleden dat we hem nog op tv zagen - stond even bijna met de mond vol tanden. ‘Ik heb benen dingen zien doen waarvan ik niet wist dat ze ze konden doen’, zei hij stilletjes. Het wordt voor dansliefhebbers vast een plezier om Derwael de volgende weken aan het werk te zien, al is haar superioriteit tegenover de andere kandidaten misschien minder positief voor de wedstrijd die ‘Dancing with the stars’ ook is: dit seizoen dreigt ongeveer even spannend te worden als de match onlangs tussen de Red Flames en Armenië.