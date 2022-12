Een satirische thriller, een weergaloze horrorklassieker en een Tarantino: 11 topfilms die u de komende dagen op tv kunt zien (van 16 tot 22 december)

‘AD ASTRA’ ★★★½☆

PLAY4, VRIJDAG 16 DECEMBER, 20.35

SCIFI Ambitieus sciencefictiondrama van James Gray met Brad Pitt als astronaut die op zoek gaat naar zijn dertig jaar eerder spoorloos in de ruimte verdwenen vader. Mooie, zij het ook wat onevenwichtige mix van serieuze ideeën en grootscheeps spektakel. Verbluffende beelden van Hoyte van Hoytema.

Beeld /

‘PHANTOM THREAD’ ★★★★½

CANVAS, VRIJDAG 16 DECEMBER, 21.30

DRAMA Daniel Day-Lewis speelde zijn laatste rol als modeontwerper Reynolds Woodcock, die in de jaren 50 in een bizarre machtsrelatie verwikkeld raakt met zijn muze Alma (Vicky Krieps). Somptueuze beelden, een intelligent script en meesterlijke vertolkingen. Paul Thomas Anderson blijft de beste regisseur van zijn generatie.

Beeld TMDB

‘MEET ME IN ST. LOUIS’ ★★★★☆

BBC 2, ZATERDAG 17 DECEMBER, 15.20

MUSICAL Klassieke technicolormusical van Vincente Minnelli met Judy Garland in de hoofdrol. Een plot is er nauwelijks, maar de pure charme van de liedjes en de levendige enscenering ervan compenseren dat gebrek volledig. ‘The Trolley Song’ en ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’ werden tijdloze klassiekers.

Beeld TMDB

‘ALIEN’ ★★★★½

PLAY6, ZATERDAG 17 DECEMBER, 22.15

HORROR De doorbraakfilm van Ridley Scott is een weergaloze horrorklassieker, met Sigourney Weaver als heldhaftige space trucker die het opneemt tegen een weinig sympathieke buitenaardse levensvorm. De spanning wordt meticuleus opgebouwd en de shockscènes zijn nog altijd shocking. Wellicht nog altijd de beste van de serie.

Beeld RTL

‘JACKIE BROWN’ ★★★★☆

CANVAS, ZATERDAG 17 DECEMBER, 23.50

MISDAAD Quentin Tarantino volgde het succes van ‘Pulp Fiction’ op met deze Elmore Leonard-verfilming, waarmee hij de carrière van blaxploitation-ster Pam Grier nieuw leven inblies. Entertainende heist movie waarin Tarantino zowaar personages wist te schrijven die níét klonken als personages uit een Tarantino-film.

‘PATRIOTS DAY’ ★★★½☆

VTM 3, ZONDAG 18 DECEMBER, 20.30

THRILLER Dramatisering van de bomaanslag op de marathon van Boston in 2013, geregisseerd door Peter Berg (‘Deepwater Horizon’), met zijn favoriete acteur Mark Wahlberg in de hoofdrol. Het scenario vermijdt al te nadrukkelijk amerikanisme en de spanning wordt vakkundig opgebouwd.

‘THE BOURNE LEGACY’ ★★★½☆

VTM 4, ZONDAG 18 DECEMBER, 20.35

ACTIE Een uitbreiding van het verhaal van Jason Bourne, met Jeremy Renner als een andere geheim agent uit zijn organisatie, die een moordaanslag overleeft en op zoek gaat naar antwoorden. Het zwarte schaap uit de serie, omdat zowel Matt Damon als regisseur Paul Greengrass verstek gaven, maar toch spannend.

‘MONEY MONSTER’ ★★★☆☆

VTM 4, DINSDAG 20 DECEMBER, 20.35

MISDAAD George Clooney speelt de presentator van een beursprogramma op tv die wordt gegijzeld door een arme schlemiel die al zijn geld is kwijtgeraakt door een foute tip. Satirische thriller van Jodie Foster die zich grotendeels afspeelt op één set en de sfeer oproept van de maatschappijkritische films van de jaren 70.

‘TINKER TAILOR SOLDIER SPY’ ★★★★☆

BBC 2, WOENSDAG 21 DECEMBER, 23.30

MISDAAD Verfilming van de spionageroman van John le Carré waarin MI5-agent Smiley (Gary Oldman) in de jaren 70 op zoek gaat naar een Russische mol. Een complexe plot wordt trefzeker verteld door regisseur Tomas Alfredson en de groezelige sfeerzetting is heel erg overtuigend.

‘THE GREEN MILE’ ★★★½☆

VTM 4, DONDERDAG 22 DECEMBER, 20.35

DRAMA Na ‘The Shawshank Redemption’ verfilmde Frank Darabont een ander inspirerend gevangenisverhaal gebaseerd op een boek van Stephen King. Michael Clarke Duncan speelt een man die op death row zit voor dubbele kindermoord, Tom Hanks is de cipier die vermoedt dat hij onschuldig is.

‘CASABLANCA’ ★★★★★

BBC 2, DONDERDAG 22 DECEMBER, 16.35

DRAMA In 1942 had niemand kunnen vermoeden dat ‘Casablanca’ zou uitgroeien tot één van de grootste klassiekers aller tijden, die, hoewel het eigenlijk helemaal geen kerstfilm is, net zozeer bij de eindejaarsperiode hoort als uitgedroogde kalkoen en zatte nonkels. De productie verliep moeizaam, met een onafgewerkt scenario en een ster (Humphrey Bogart) die midden in een huwelijkscrisis zat. Maar kijk, soms neemt de magie van de cinema het over en komt alles op zijn pootjes terecht. Dit romantische drama, met Bogart als kroegbaas in het Marokko van de Vichy-regering en Ingrid Bergman als the one that got away, profiteert van een onweerstaanbare chemie tussen de hoofdacteurs, snedige dialogen, verrassend veel humor en uiteraard de onsterfelijke muziek. De periode van het Studiosysteem in Hollywood heeft ongetwijfeld nog betere films voortgebracht, maar niet veel die zich beter lenen tot eindeloos herbekijken en citeren.