Een serie voor de fans van ‘Knokke Off’ en een remake van ‘Bird Box’: het beste om nu te streamen op Netflix en co. (vanaf 14 juli)

‘Full Circle’

Vanaf 14 juli op Streamz

SERIE Vijf jaar na het gedurfde maar geflopte ‘Mosaic’ keren regisseur Steven Soderbergh en scenarist Ed Solomon terug naar HBO met een nieuwe reeks. ‘Full Circle’ is opnieuw een krimi, maar ziet er iets minder ingewikkeld uit dan ‘Mosaic’, dat je destijds op een handvol verschillende manieren kon bekijken, ook via een app op je telefoon. Wanneer de zoon van een welgesteld New Yorks koppel (Claire Danes en Timothy Olyphant) wordt ontvoerd, start de politie een onderzoek. Al snel blijkt dat de kidnapping niet is uitgevoerd om losgeld te vragen en dat er veel meer aan de hand is, of zoals één van de rechercheurs het formuleert: ‘They’re all hiding shit.’ ‘Full Circle’ telt zes afleveringen, stuk voor stuk geregisseerd door Soderbergh himself, en belooft één van de spannendste en intrigerendste titels van de zomer te worden.

‘The Summer I Turned Pretty – Seizoen 2'

Vanaf 14 juli op Prime Video

SERIE Net op tijd om de fans van ‘Knokke off’ te behoeden voor het zwarte gat: het tweede seizoen van ‘The Summer I Turned Pretty’, de tienerserie van Prime Video die zich net als de Vlaamse tegenhanger in een chique kustgemeente afspeelt. Deze reeks, geschreven door Jenny Han (van de Netflix-hit ‘To All the Boys I’ve Loved Before’), is wel veel lichtvoetiger van toon en brengt een typische mix van ontluikende liefdes, smachtende blikken en relationele perikelen. Centraal staat Isabel Conklin, een tienermeisje dat jarenlang een grijze mus was, maar in de zomer uit de titel in een mooie zwaan is veranderd. Dat levert haar tijdens de jaarlijkse gezinsvakantie in Florida veel aandacht van jongens op, ook van de kerel op wie zij al jaren heimelijk een crush heeft. Het klinkt ondraaglijk licht, maar in het eerste seizoen was ‘The Summer I Turned Pretty’ charmant en onderhoudend: de ideale reeks om te bekijken als je een hele dag aan de rand van een zwembad hebt gelegen en een lichte zonnesteek hebt.

‘Five Star Chef’

Vanaf 14 juli op Netflix

REALITY Zet u schrap voor een overvloed aan gekke schuimpjes, ingrediënten die sous-vide worden gekookt, en gebabbel over laagjes en texturen: Netflix speurt in ‘Five Star Chef’ naar het grootste verborgen talent onder de chef-koks, iemand die van de ene dag op de andere een sterrenrestaurant kan openen. Palm Court, meer bepaald, het restaurant van het prestigieuze luxehotel The Langham in Londen. De befaamde chef Michel Roux, die daar de plak zwaait, zoekt iemand die de keuken kan overnemen, en dertien kandidaten proberen hem en twee andere juryleden in een reeks gastronomische uitdagingen ervan te overtuigen dat ze daartoe in staat zijn. Wie verrast wil worden, trekt de volgende dagen de koksmuts beter stevig over ogen en oren: coproducent Channel 4 is een paar weken geleden al begonnen met de uitzending en de laureaat mag zijn nieuwe restaurant betreden op de dag dat Netflix ‘Five Star Chef’ uitbrengt.

‘The Jewel Thief’

Vanaf 13 juli op Disney+

DOCU Gerald Blanchard heeft diefstallen gepleegd waar scenaristen van Hollywood-films van drómen. De Canadees is bijvoorbeeld met een parachute op het dak van een Oostenrijks paleis geland en heeft een kroonjuweel verwisseld met een namaakprul uit een souvenirwinkel. Pas twee weken later werd de diefstal opgemerkt, maar toen agenten hem op het spoor waren gekomen en wilden arresteren, ontsnapte de meesterdief via het plafond. In de docufilm ‘The Jewel Thief’ doet Blanchard zijn inbraken uit de doeken: ‘Als je weet hoe je een bank moet beroven, waarom zou je het dan niet doen? Ik wist alleen niet wanneer ik moest stoppen.’

Beeld Disney+

‘Bird Box Barcelona’

Vanaf 14 juli op Netflix

FILM Sandra Bullock waagde zich met ‘Bird Box’ uit 2018 voor het eerst aan horror en bezorgde Netflix een kijkcijferkanon. Omdat ze na de flops ‘Speed 2’ en ‘Miss Congeniality 2’ nooit nog sequels wil draaien, moest de streamingdienst voor een vervolg een andere weg inslaan. Het resultaat: ‘Bird Box Barcelona’, een Spaanse remake met een nieuwe cast. De postapocalyptische premisse is dezelfde: mysterieuze monsters veroveren zonder slag of stoot de wereld, want wie hen in de ogen kijkt, berooft zichzelf prompt van het leven. Een vader probeert zijn dochtertje in veiligheid te brengen in de verlaten straten van Barcelona, terwijl de monsters en een knettergekke sekte hem op de hielen zitten.

Beeld ANDREA RESMINI/NETFLIX

‘Survival of the Thickest’

Vanaf 13 juli op Netflix

SERIE Comédienne Michelle Buteau bracht in 2020 het boek ‘Survival of the Thickest’ uit, met grappige essays over haar leven als zwarte, zwaarlijvige vrouw in de VS. Met de hulp van A24, de studio achter ‘Beef’, ‘Euphoria’ en ‘Everything Everywhere All at Once’, puurde ze er een fictieserie uit. Ze speelt zelf de hoofdrol als Mavis Beaumont, een 38-jarige styliste die haar lief met een ander in bed vindt. Ze moet haar leven opnieuw op de rails krijgen, maar kan op minstens twee troeven rekenen: haar eeuwige optimisme en haar kameraden. Fans van ‘RuPaul’s Drag Race’ zullen gastacteurs Peppermint en Michelle Visage herkennen.