Een serieverkrachter, een sociaal experiment en een vrouw met een knoert van een alcoholprobleem: Humo’s jolige streamingtips!

Jimmy Savile: A British Horror Story

Vanaf 6 april op Netflix

DOCU Toen Jimmy Savile in 2011 stierf, namen veel Britten met tranen in de ogen afscheid van een icoon: als presentator van onder meer ‘Top of the Pops’ en ‘Jim’ll Fix It’ was hij decennialang in de huiskamer gekomen, hij had miljoenen opgehaald voor het goede doel en hij was tot ridder geslagen. Nu staat Savile bekend als één van de ergste serieverkrachters en pedoseksuelen uit de Britse geschiedenis, een monster dat dankzij zijn geld en status ongestraft wegkwam met honderden gevallen van seksueel misbruik. Researchers van de BBC konden in 2016 niet minder dan 72 slachtoffers identificeren, onder wie een man en een vrouw die waren verkracht toen ze 10 en 13 waren. Sinds zijn dood zijn bijna vijfhonderd mensen naar buiten gekomen met getuigenissen over aanranding en verkrachting: het vroegste geval dateert uit 1959, het laatste uit 2006. Nochtans, zo laat de docureeks ‘Jimmy Savile: A British Horror Story’ zien, waren er tijdens zijn carrière al geruchten over zijn donkere kant, alleen durfde niemand de levende legende aan te pakken.

The Ultimatum: Marry or Move On

Vanaf 6 april op Netflix

REALITY Fans van ‘Love Is Blind’ moesten na het veelbesproken eerste seizoen uit 2020 ruim twee jaar wachten op een vervolg, maar Netflix heeft die vertraging meer dan goedgemaakt. Het tweede seizoen is net afgelopen, reeks drie zou nog dit jaar verschijnen en tussendoor komt er een nieuw programma van dezelfde bedenkers uit. ‘The Ultimatum’ draait rond zes koppels die op trouwen staan, maar één van de twee partners twijfelt nog over de grote stap. Daarom doen ze mee aan een sociaal experiment dat moet bepalen of ze echt bij elkaar passen. Iedereen kiest een nieuwe metgezel uit de overige deelnemende duo’s met wie ze drie weken lang gaan samenleven, en daarna wordt beslist of het huwelijk doorgaat of niet. De koppels zijn even verknipt als de gemiddelde ‘Temptation Island’-kandidaat en er valt in ‘The Ultimatum’, net als ‘Love is Blind’ gepresenteerd door Nick en Vanessa Lachey, nog meer drama te verwachten dan op de Oscaruitreiking.

Beeld Netflix

Return to Space

Vanaf 7 april op Netflix

DOCU Elon Musk weidt in de Netflix-documentaire ‘Return to Space’ uit over zijn veelbesproken raketlancering in mei 2020: zijn bedrijf SpaceX schoot toen vanaf Cape Canaveral twee Amerikaanse astronauten de ruimte in, terwijl de NASA negen jaar eerder had besloten om niet langer bemande ruimtevaarten te plannen. Voor wie maar niet genoeg krijgt van vermogende ruimtecowboys, is er op Amazon Prime Video sinds kort ‘Shatner in Space’, een minireeks die laat zien hoe grote baas Jeff Bezos de ruimtedroom van ‘Star Trek’-icoon William Shatner heeft waargemaakt

Beeld Netflix

Single Drunk Female

Vanaf 6 april op Disney+

SERIE Twintiger Sam Fink werkt voor een Buzzfeedachtige site waar ze idiote lijstjes als ‘Tien honden die lijken op de acteurs uit ‘Gossip Girl’’ moet maken, en ondertussen kampt ze met een knoert van een alcoholprobleem. Als ze op een ochtend dronken binnenkomt en haar baas aanvalt, wordt ze ontslagen en zelfs gearresteerd. Er zit niets anders op dan New York te verlaten, bij haar moeder te gaan wonen en af te kicken. Daarna moet Sam met de hulp van haar begeleider haar leven opnieuw opbouwen, achterhalen hoe ze van de fles kan blijven en in haar verleden graven, op zoek naar de oorzaken voor haar verslaving. ‘Single Drunk Female’ werd in de VS erg enthousiast onthaald als een variant op ‘Girls’, over een jonge vrouw die moet leren hoe ze echt volwassen kan worden.

Beeld Freeform

Metal Lords

Vanaf 8 april op Netflix

FILM Het nieuwste project van D.B. Weiss, één van de twee showrunners bij ‘Game of Thrones’, heeft niets met koningen of draken te maken: ‘Metal Lords’ is een komedie over twee scholieren die een metalband met de gezegende naam Skullf*cker oprichten. Het duo wil zich op een muziekconcours bewijzen, maar heeft nog een bassist nodig: een schijnbaar onmogelijke opdracht, aangezien hun medestudenten geen zier om metal geven. Of valt Emily, de pittige celliste van de school, te overtuigen van de verdiensten van het zwaarste genre? Tom Morello van Rage Against the Machine waakte over de muzikale smaak in deze officieuze sequel van ‘School of Rock’.

Beeld Scott Patrick Green/NETFLIX

Our Great National Parks

Vanaf 13 april op Netflix

DOCU Terwijl Joe Biden elke ochtend beelden van een kapotgeschoten Marioepol en andere Oekraïense steden op zijn bord kreeg, mocht zijn partijgenoot en voorganger Barack Obama de afgelopen weken de mooiste plekken in de natuur bekijken. De ex-president spreekt namelijk de commentaarstem in van ‘Our Great National Parks’, een vijfdelige documentairereeks van de makers van ‘Blue Planet’ over de fauna en flora in nationale parken van Kenia, de Verenigde Staten of Chili. Het wordt ‘een reis langs de natuurwonderen van onze gemeenschappelijke erfenis’, aldus Obama, die de job kreeg omdat hij meer natuur in de VS heeft beschermd dan om het even welke president voor of na hem. En omdat het voor de kijkcijfers natuurlijk ook geen kwaad kan als zo’n beroemdheid de voice-over inspreekt.