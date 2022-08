Een sombere klusjesman, een komische inspecteur en een veehouder vol hormonen

‘FANNY AND ALEXANDER’ ★★★★½

NPO 2, ZONDAG 28 AUGUSTUS, 23.24

DRAMA Ingmar Bergman sloot zijn cinemacarrière af in 1982 (daarna werkte hij wel nog uitvoerig voor tv) met deze meesterlijke familiekroniek. In het begin van de 20ste eeuw groeien de 10-jarige Alexander en de 8-jarige Fanny op als jongste telgen van het geslacht Ekdahl, een welgesteld, warm nest. Nadat hun vader is gestorven, papt hun moeder aan met een strenge, kille dominee (want Bergman en religie, dat is altijd een moeilijk huwelijk geweest). Wie Bergman wil reduceren tot het cliché van deprimerende, in ijskoud zwart-wit gedraaide existentiële drama’s, is eraan voor de moeite: de regisseur pakt enkele grote levensthema’s aan – religie, kindertijd, familierelaties – maar doet dat met erg veel vitaliteit en zelfs humor. Pro tip: NPO 2 vertoont de filmversie van drie uur, maar er bestaat ook een langere tv-versie in vijf afleveringen die de moeite van het opsnorren meer dan waard is.

‘THE SHINING’ ★★★★½

CANVAS, VRIJDAG 26 AUGUSTUS, 21.25

THRILLER Stephen King-verfilming van Stanley Kubrick die destijds matig werd ontvangen – Kubrick kreeg zelfs een Razzie-nominatie voor slechtste regisseur! – maar nu terecht wordt erkend als een meesterwerk. Kubrick zorgt voor een beklijvende sfeer, Jack Nicholson zet zijn beste wenkbrauw voor in de hoofdrol.

‘A SHOT IN THE DARK’ ★★★★☆

VTM 4, VRIJDAG 26 AUGUSTUS, 22.45

KOMEDIE De tweede film met Peter Sellers als inspecteur Clouseau is tegenwoordig wat in de vergetelheid geraakt (wellicht gewoon omdat er geen ‘Pink Panther’ in de titel staat). Een superieure slapstickkomedie, waarin Clouseau de intriges binnen een rijke familie in een landhuis moet oplossen.

‘THE MASK’ ★★★☆☆

PLAY 4, VRIJDAG 26 AUGUSTUS, 23.00

KOMEDIE Een saaie bankbediende verandert plots in een hyperkinetische superheld nadat hij een mysterieus masker heeft gevonden. Jim Carrey mag een Looney Tunes-figuurtje van vlees en bloed spelen en levert daarmee dé ultieme vertolking af van zijn vroege carrière. Debuut van Cameron Diaz.

‘NORTH BY NORTHWEST’ ★★★★★

BBC 2, ZATERDAG 27 AUGUSTUS, 14.45

ACTIE Na het floppen van ‘Vertigo’ gooide Alfred Hitchcock het over een heel andere boeg, met deze luchtige, publieksvriendelijke chase movie. Cary Grant wordt door crimineel James Mason aangezien voor een geheim agent en moet op de loop. De iconische scènes zijn nauwelijks te tellen en de dialogen knetteren.

‘MANCHESTER BY THE SEA’ ★★★★☆

CANVAS, ZATERDAG 27 AUGUSTUS, 23.10

DRAMA Casey Affleck won een Oscar voor zijn rol als sombere klusjesman die na de dood van zijn broer voogd wordt van zijn tienerneef (Lucas Hedges). Dreigende onweerswolk van een film: teneerdrukkend, kil en deprimerend. Maar dankzij een intelligent script van regisseur Kenneth Lonergan ook meeslepend en menselijk.

‘WATERWORLD’ ★★★☆☆

VTM 3, ZONDAG 28 AUGUSTUS, 18.10

AVONTUUR Kevin Costners carrière incasseerde een fikse klap na het floppen van dit peperdure spektakel, waarin de wereld volledig onder water staat na het smelten van de ijskappen. Wie hem nuchter bekijkt, ziet een onevenwichtige, maar ambitieuze avonturenfilm met enkele indrukwekkende actiesequensen.

‘RUNDSKOP’ ★★★★☆

CANVAS, ZONDAG 28 AUGUSTUS, 21.35

DRAMA Regisseur Michaël R. Roskam en hoofdacteur Matthias Schoenaerts zagen hun internationale carrière gelanceerd dankzij dit Oscargenomineerde misdaaddrama. Schoenaerts speelt een veehouder die zijn beesten én zichzelf volspuit met hormonen. Injecteerde ook de Vlaamse cinema met een stevige shot energie.

‘STARTER FOR 10' ★★★☆☆

BBC 2, MAANDAG 29 AUGUSTUS, 23.00

KOMEDIE Knuffelbare britcom met James McAvoy als eerstejaarsstudent in Bristol University, anno 1985, die ervan droomt om de quiz ‘University Challenge’ te winnen en de mooie Alice (Alice Eve) te versieren. Levendig en enorm sympathiek, zij het niet erg origineel. Bijrol voor Benedict Cumberbatch, kort voor zijn doorbraak.

‘CLIFFHANGER’ ★★★☆☆

VTM 4, DINSDAG 30 AUGUSTUS, 20.35

ACTIE Sylvester Stallone is een bergbeklimmer met een trauma die door gangsters gerekruteerd wordt om hun buit te recupereren. Een film die volledig om de stunts draait, maar die mogen er dan ook zijn, inclusief een sprong tussen twee helikopters, die zonder veiligheidsmateriaal moest worden uitgevoerd.

‘CASINO ROYALE’ ★★★★☆

VTM 2, WOENSDAG 31 AUGUSTUS, 20.35

ACTIE De eerste Bondfilm met Daniel Craig was een verfrissende reboot waarin het personage met veel meer realisme en ruwheid werd neergezet dan in het Pierce Brosnan-tijdperk. Craig bleek een uitstekende Bond, Eva Green een onvergetelijke Bondgirl en Mads Mikkelsen een fenomenale, bloed huilende schurk.