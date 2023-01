Een straf is ‘De Relatierechtbank’ uitzitten niet, maar de persoon die besloot dat de Planckaerts nog niet genoeg op tv kwamen verdient wel een proces

Iemand aan de Reyerslaan - we gokken de persoon die Niels Destadsbader bij de commerciëlen heeft weggesnoept - vond dat de Planckaerts de afgelopen jaren nog niet genoeg op de openbare omroep te zien waren. Dus heeft de familie die qua alomtegenwoordigheid op het scherm enkel de Verhulstjes naast zich moet dulden vanaf nu ook een eigen rubriek in ‘Iedereen beroemd’. Eddy en Christa leggen daarin niet uit hoe je een succesvolle wielercarrière kunt uitbouwen, hoe je het best een kasteel in Zuid-Frankrijk renoveert of hoe je een b&b in de Ardennen moet uitbaten, maar laten hun licht schijnen over de problemen van enkele ruziemakende koppels.

‘De Relatierechtbank’, zo heet de rubriek en ze wordt opgenomen in een echte, voor de gelegenheid helemaal leeg gemaakte rechtszaal, dus het goede nieuws is alvast dat de gerechtelijke achterstand in ons land blijkbaar helemaal weggewerkt is. Het eerste paar dat aantrad voor de twee rechters - volgens de voice-over ‘het oerkoppel van Vlaanderen’ -, waren Liese en Souf, en nadat Eddy ‘de zittink’ voor geopend had verklaard, gooiden zij de eeuwige discussiepunten uit hun leven samen op tafel.

Liese - enkele jaren geleden nog finaliste in ‘Big Brother’ - maakte meteen duidelijk wie in dit nepproces de beklaagde was en wie het slachtoffer: ‘Het probleem is hij’, zei ze wijzend naar haar geliefde, ‘want hij wordt niet wakker van twee wekkers die megaluid staan’. Souf laat elke ochtend om zeven uur twee alarmen afgaan maar pas anderhalf uur en een hoop geram op de snoozeknop later slaagt hij erin zijn bed uit te kruipen. De man zelf liep niet bepaald over van schuldbesef, terwijl zijn vriendin door Soufs ochtendlijke getreuzel elke dag wat dichter bij een zenuwinzinking kwam. Eerlijk gezegd hebben we in twaalf seizoenen ‘De rechtbank’ al burenruzies zien passeren die om minder zwaarwichtige redenen waren begonnen.

Eddy bleef ook in een toga helemaal zichzelf en strooide eerst enkele kwinkslagen in het rond over hoe hij wel begreep dat Souf graag bleef liggen met ‘zo’n schone vrouw’ als Liese naast hem, maar daarna moest hij toch constateren dat er hier sprake was van ‘een zekere vorm van luiheid’. De oplossing die hij en Christa voor het koppel bedachten was eenvoudig en gebaseerd op het ochtendritueel dat het oerkoppel zelf sinds jaar en dag hanteert: voortaan zouden Souf en Liese samen opstaan, bij voorkeur meteen wanneer de wekker afging zodat er nog voldoende tijd overbleef voor Souf om zijn vriendin te verwennen met een koffietje op bed of ‘een beetje aaien in et gaar’.

Je kunt het moeilijk een straf noemen om ‘De Relatierechtbank’ uit te zitten, aangezien de rubriek genadig kort is. Maar de kans dat de vraag of we telgen van het geslacht-Planckaert te veel dan wel te weinig op ons scherm zien passeren bij ons thuis kan uitgroeien tot een twistpunt, is hiermee toch weer een stuk kleiner geworden.