Een succesvol kostuumdrama, een kinderzangwedstrijd en een uitzinnige musical: Humo’s kijktips voor vanavond

‘Bridgerton’ - seizoen 2

‘Bridgerton’, het succesvolle kostuumdrama over de lotgevallen van een rijke Londense familie in de 19de eeuw, is terug. Daphne Bridgerton is intussen getrouwd, dus is het nu aan haar broer Anthony om een geschikte partner te vinden op één van de vele chique soirees. Acteur Jonathan Bailey blikt alvast vooruit in Humo.

Nu op Netflix

‘The Voice Kids’

Het zesde seizoen van de kinderzangwedstrijd behoeft niet veel uitleg meer. We kunnen u wel geruststellen: Sean Dhondt is geen coach meer.

Om 20.35 op VTM

‘Les misérables’

Geen paniek, dit is niet de vreselijke musical die u al sinds 2012 probeert te vergeten, maar het langspeeldebuut van de Malinees-Franse regisseur Ladj Ly. We volgen drie flikken die elke dag patrouilleren in de Parijse banlieues en het niet altijd even nauw nemen met de regels. Op een dag worden ze gefilmd terwijl ze (al dan niet per ongeluk) een tiener zwaar toetakelen.

Om 21.20 op Canvas

‘Moulin Rouge!’

Uitzinnige musical van Baz Luhrmann, met Nicole Kidman en Ewan McGregor als gedoemde geliefden in het Parijs van 1900. De cartooneske stijl en anachronistische liedjes zorgen ervoor dat dit absoluut een love it or hate it-film is. Maar hoe kun je een film haten die zo ongegeneerd romantisch durft te zijn?

Om 20.35 op VTM 3

Het jaar van Fortuyn Beeld AVROTROS

‘Het jaar van Fortuyn’

Vijfdelige miniserie die laat zien hoe in een periode van nog geen jaar het politieke landschap in Nederland voorgoed verandert. Een verhaal over nieuwe politiek, de opkomst van het populisme, toenemende polarisatie, een democratie onder druk en het verlangen om gehoord te worden.

Om 21.30 op NPO 1

‘HALO’

Kijktip voor gamers: de populaire gamereeks ‘Halo’ heeft een eigen tv-serie gekregen die vanaf nu te zien is op Streamz. Het concept blijft hetzelfde: aliens bedreigen de mensheid in een 26ste-eeuws conflict.

Nu op Streamz

