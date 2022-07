Een sympathieke neonazi, een Oscar-slokop en Aalsterse marginaliteit: deze films mag u niet missen op televisie

‘Film Stars Don’t Die in Liverpool’ ★★★½☆

CANVAS, ZATERDAG 16 JULI, 22.55

In de late jaren zeventig ontmoet Gloria Grahame (Annette Bening), een Oscarwinnende actrice op haar retour, de veel jongere Liverpoolse wannabe-acteur Peter Turner (Jamie Bell). De twee beginnen een onwaarschijnlijke romance, die door regisseur Paul McGuigan op een verfrissend ruimdenkende manier wordt geënsceneerd. Hij buit het leeftijdsverschil tussen zijn protagonisten niet uit voor sensatie of gemakkelijke humor, maar aanvaardt het simpelweg als een complex onderdeel van hun relatie. Gaandeweg levert hij ook commentaar op de manier waarop er in Hollywood naar vrouwen van boven de vijftig wordt gekeken, en hoe die vrouwen naar zichzelf kijken. De tijdsgeest wordt mooi gevat en de cast is prima, met op kop uiteraard Bening – wie de films van Grahame bekijkt, beseft meteen hoe spot on Benings vertolking is.

‘Bringing Up Baby’ ★★★★★

BBC2, VRIJDAG 15 JULI, 14.45

Legendarische screwball comedy uit het gouden tijdperk van het studiosysteem. Cary Grant speelt een suffe paleontoloog wier carrièreplannen worden gedwarsboomd door de steenrijke Katherine Hepburn en haar huisdier, het luipaard ‘Baby’. Heerlijke mix van fysieke humor en scherpe oneliners, met Grant en Hepburn in topvorm.

The Guilty ★★★½☆

NPO3, VRIJDAG 15 JULI, 23.17

Jakob Cedergren speelt een dispatcher voor de hulpdiensten die telefoon krijgt van een ontvoerde vrouw en probeert om haar tijdig te redden. Eén locatie, één acteur en verder enkel stemmen aan de lijn: gimmicky, maar het werkt. Authentieker en minder gepolijst dan de Amerikaanse remake met Jake Gyllenhaal.

De Helaasheid der Dingen ★★★★☆

VTM, ZATERDAG 16 JULI, 20.35

De carrière van Felix Van Groeningen schoot een versnelling hoger dankzij deze immens succesvolle verfilming van de roman van Dimitri Verhulst. Een semi-autobiografisch verhaal over een twaalfjarige jongen die opgroeit in de marginaliteit, bij zijn immer bezopen vader (Koen De Graeve) en nonkels. Poëtische mix van humor en tristesse.

John Wick: Chapter 2 ★★★½☆

VTM3, ZATERDAG 16 JULI, 20.35

Sequel op de sleeper hit uit 2014 (ondertussen is deel vier al in de maak), waarin nihilistische hitman Keanu Reeves het opneemt tegen een Italiaanse gangster. De stilistiek doet nog altijd denken aan die van een knappe graphic novel en Reeves’ vertolking is één en al fysicaliteit en smeulende woede.

La La Land ★★★½☆

VTM, ZATERDAG 16 JULI, 22.45

Romantische musical over de relatie tussen aspirant-actrice Emma Stone en jazzmuzikant Ryan Gosling. Schiet schitterend uit de startblokken met een paar uitbundige nummers die herinneren aan klassieke Hollywoodmusicals uit de jaren vijftig, maar worstelt in zijn tweede helft een beetje om dat energieniveau aan te houden.

American History X ★★★½☆

PLAY6, ZONDAG 17 JULI, 21.40

Neonazi Edward Norton gaat de gevangenis in na een hate crime, en komt zowaar als een hervormd mens buiten. Maar kan hij zijn verleden echt achter zich laten? Het scenario is soms wat belerend, maar de visuele stijl mag er zijn en wàt een wereldprestatie van Norton in de hoofdrol!

Crawl ★★★☆☆

VTM4, MAANDAG 18 JULI, 20.35

Geinige B-film van Alexandre Aja (zie ook ‘Piranha 3D’), waarin een zware orkaan Florida onder water zet. Een jonge vrouw en haar vader zitten vast in hun ondergelopen kelder met een stel krokodillen. Pretentieloze horrorfilm die je exact geeft wat je ervan verwacht.

The Silence of the Lambs ★★★★★

PLAY4, WOENSDAG 20 JULI, 20.30

Meesterlijke thriller van Jonathan Demme, gebaseerd op de bestseller van Robert Harris. Jodie Foster was nooit beter dan hier, als jonge FBI-agente die een seriemoordenaar op het spoor is en hulp zoekt bij kannibaal Anthony Hopkins. Nog steeds oprecht beklijvend, intelligent en razend spannend.

Happy Death Day ★★★☆☆

VTM3, WOENSDAG 20 JULI, 22.35

Christopher Landon (zoon van acteur Michael Landon) giet het concept van ‘Groundhog Day’ in een horrorjasje: een tienermeisje beleeft telkens opnieuw de laatste dag van haar leven, tot ze vermoord wordt. Best een leuke pitch, die met veel zelfrelativerende humor wordt uitgewerkt.

Bad Times at the El Royale ★★★½☆

VTM3, DONDERDAG 21 JULI, 20.35

Ambitieuze misdaadfilm van Drew Goddard, over zes mensen die allemaal inchecken in het verder verlaten El Royale hotel. Ze kennen elkaar niet, maar natuurlijk zijn hun verhalen met elkaar verbonden en loopt het allemaal behoorlijk uit de hand. Speelse genrefilm die getuigt van visie, visuele flair en durf.