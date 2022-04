Een Terminator met toekomstplannen en een pornografische thriller: dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 22 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Master and Commander: The Far Side of the World’

Indrukwekkend authentiek historisch epos van Peter Weir, met Russell Crowe als kapitein van een Brits schip tijdens de napoleontische oorlogen. Verwacht echter geen actiespektakel: dit is evenzeer een blik op het leven van zeemannen in de vroege 19de eeuw als een avonturenfilm.

Om 20.35 op VTM 4

Arnold Schwarzenegger is back (ja, ook voor deze film moet je de grapjes er gewoon zuchtend bijnemen). Plotgewijs is de ondertussen zesde(!) film uit de Terminator-franchise niet tot een verhoopte opstoot van frisheid gekomen, maar ‘Dark Fate’ is wel authentiek én de comeback van Linda Hamilton is eentje waar deze prent enkel voordeel uit haalt.

Om 20.35 op VTM 2

Sharon Stone en Michael Douglas rampetampen zich een breuk in deze neofilm noir van Paul Verhoeven, die in 1992 een schandaalsucces werd. Een herinnering aan minder preutse tijden, toen Amerikaanse mainstreamthrillers nog mochten provoceren. De muziekscore van Jerry Goldsmith is zwaar onderschat.

Om 22.45 op Eén

Michael Douglas en Sharon Stone in 'Basic Instinct' Beeld Corbis via Getty Images

‘The Flight Attendant’ Seizoen 2

Meer goed nieuws voor de fans van Sharon Stone: zij voegt zich dit seizoen bij de cast van ‘The Flight Attendant’, waar ze de moeder van hoofdpersonage Cassie (Kaley Cuoco) speelt. Stewardess Cassie gaat dit keer in bijberoep als CIA-agente terwijl ze met haar drankverslaving worstelt. Bedenker Steve ­Yockey belooft een nog spannender seizoen dan het eerste: ‘De tweede jaargang is ambitieuzer en wilder, met een nog ingewikkelder plot.’

Vanaf nu op Streamz

The Flight Attendant Season 2Kaley Cuoco Beeld JULIA TERJUNG/Streamz

‘Monster in the shadows’

True crime-documentaire over de verdwijning van de 19-jarige Brittney Nicole Wood. Op 30 mei 2012 verliet ze haar huis in Theodore om op bezoek te gaan bij haar oom, Donnie Holland, maar of ze daar ooit is aangekomen is onduidelijk: de man schoot zichzelf door het hoofd. Na onderzoek bleek dat hij en zijn vrouw deel waren van iets veel groters en gruwelijkers.

Om 21.22 op NPO 3

Monster in the Shadows - DOCU - (USA - 2021) - Thomas Leader Beeld Peacock

‘Hold Tight’

Een Poolse adaptatie van Harlan Cobens bestseller uit 2008. In een welvarende wijk in Warschau berooft een tiener zichzelf van het leven en niet veel later verdwijnt een klasgenoot van de aardbodem. De zesdelige thrillerreeks staat op zichzelf, maar de hoofdpersonages waren eerder al te zien in ‘The Woods’, een andere Poolse Coben-verfilming.

Vanaf nu op Netflix

Hold Tight Beeld rv

